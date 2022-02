Rusko má seznam Ukrajinců, které chce po invazi zabít nebo zavřít do internačních táborů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Rusko vytváří seznam Ukrajinců, které v případě invaze do země plánuje zabít nebo zavřít do internačních táborů, napsala americká vláda Vysoké komisařce OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové. Informoval o tom dnes list The New York Times.