V Británii se omikronem nakazí až 200.000 lidí denně

Laboratorně potvrzených případů nákazy omikronem je v 67milionové Británii 4713, řekl poslancům ministr zdravotnictví Sajid Javid. Právě kvůli omikronu a apelům vlády mají lidé enormní zájem o třetí dávku vakcíny, v pondělí si termín rezervovalo půl milionu lidí.

"Dnes si termín pro třetí dávku rezervovalo více než půl milionu lidí, což je neuvěřitelný výsledek. Děláme všechno pro to, abychom v následujících týdnech naočkovali miliony posilujících dávek," napsal v pondělí večer na twitteru premiér Boris Johnson.

Před očkovacími centry se tvoří dlouhé fronty a lidé často čekají na svou dávku vakcíny i několik hodin. Vláda i státní zdravotní systém NHS podle serveru BBC hledají dobrovolníky, kteří by s provozem v očkovacích centrech pomohli. Slibují také, že se v brzké době podstatně rozšíří počet míst, kde se lidé budou moci nechat očkovat.

Vicepremiér Dominic Raab dnes způsobil rozruch, když stanici Sky News v rozhovoru řekl, že v britských nemocnicích je aktuálně 250 lidí s potvrzenou variantou omikron. Ještě v pondělí to podle oficiálních údajů bylo deset. Později se ale ukázalo, že Raab špatně rozuměl otázce a že nebývale vysoké číslo hospitalizovaných neplatí. "Aktuální číslo je nyní evidentně deset (hospitalizovaných) a myslím, že lidé budou potěšení zjištěním, že se rozhodně nepohybuje kolem 250," uvedla slova politika na pravou míru redaktorka Kate McCannová.

Ministr zdravotnictví Javid uvedl, že podle stávajících dat nyní tvoří omikron asi pětinu případů nákazy, v Londýně je to 44 procent a omikron se v metropoli stane převažující variantou už v průběhu 48 hodin.

Poslanci dnes mají hlasovat o nových vládních opatřeních, která se týkají například nošení roušek nebo povinných covidových certifikátů při vstupu na hromadné akce. Většina z těchto opatření už platí, podle britských médií se ale proti nim chystá hlasovat asi sedm desítek zákonodárců z Konzervativní strany. Pro Johnsona by to znamenalo dosud největší rebelii poslanců jeho vlastní strany, schválení restrikcí to ale nejspíš nijak neohrozí, protože pro ně zvednou ruku zástupci labouristické opozice, napsal server BBC.