V ropném skladu v ruském Brjansku vypukl požár, u Kursku sestřelili ukrajinské drony

Kurské oblasti, která rovněž sousedí s Ukrajinou, protiletecká obrana sestřelila dva ukrajinské drony, tvrdí tamní gubernátor Roman Starovojtov. Vše se podle něj obešlo bez obětí a dalších škod. Toto tvrzení nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů.

Na sociálních sítích se objevily informace, že požárům v Brjansku podle místních obyvatel předcházely výbuchy, poničena podle oficiálně nepotvrzených informací byla také železnice i s vlakem, údajně přepravujícím vojenskou techniku a munici ruským vojskům na Ukrajině.

Brjansk se nachází asi 380 kilometrů jihozápadně od ruské metropole Moskvy. Je administrativním centrem Brjanské oblasti, která hraničí s Ukrajinou. Samo město leží asi 155 kilometrů od hranic. Zatím ale není jasné, jestli požár, který stále nebyl uhašen, přímo souvisí s válkou na Ukrajině. Tu Rusko zahájilo v únoru vpádem na ukrajinské území.

A large fire broke out at an oil facility in #Bryansk, #Russia. pic.twitter.com/r9PKhwvMYB