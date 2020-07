Vědci vyzývají britskou vládu k činům. Podle studie může zemřít přes 100 tisíc lidí

Ve Velké Británii již existuje povinnost nosit roušky v prostředcích veřejné dopravy a dnes by mělo být nařízeno nosit je i v obchodech. Opatření mají zabránit šíření koronaviru. Británie je s 46 500 úmrtími nejhůře zasaženou zemí v Evropě. Navíc nedávná vědecká studie předpovídá, že druhá vlna bude ještě horší.

Vědci předpokládají jako nejpravděpodobnější špatný scénář 120 000 mrtvých lidí ve Spojeném království v důsledku nemoci covid-19. Uvádějí, že na základě „rozumného“ modelu nejhoršího scénáře, bude v britských nemocnicích 24 500 až 251 000 mrtvých a vrcholu nákaza dosáhne v lednu a únoru.

Takový odhad ale nezohledňuje žádná opatření, léčbu nebo možnou vakcínu. Lze tedy předpokládat, že studie, kterou si vyžádal hlavní vědecký poradce Spojeného království Sir Patrick Vallance, přiměla vládu k přitvrzení restrikcí.

Experti ve zprávě také zmiňují obavu o přetížení systému veřejného zdravotnictví Velké Británie. Bojí se, že opětovný nárůst nakažených koronavirem se spojí s sezónní chřipkou. „Toto není predikce, ale je to možnost,“ řekl respirační specialista Stephen Holgate, který byl garantem zprávy.

„Model naznačuje, že úmrtí by mohlo být s novou vlnou covidu-19 více než ve vlně první. Ale riziko, že se to stane, by se mohlo snížit, pokud budeme okamžitě jednat,“ dodal. Studie připouští i méně pesimistické scénáře pro Velkou Británii, které kalkulují s úmrtími na covid-19 v řádu tisíců. Zpráva nicméně jasně deklaruje, že jde o pouhé předpoklady.

„Zpráva ukazuje, že můžeme nyní jednat, abychom změnily věci k lepšímu,“ uvedla spoluautorka studie profesorka Dame Anne Johnsonová z Akademie lékařských věd. Johnsonová doporučuje dostat více lidí na očkování proti chřipce, zajistit nemocnicím a pečovatelským domům dostatek ochranných pomůcek a vytvořit bezkoronavirové zóny v nemocnicích a pečovatelských domovech.

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock k tomu řekl, že vláda nakoupila dostatek vakcíny proti chřipce a může zavést „největší program vakcíny proti chřipce v historii“.