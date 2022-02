Verdikt nad Johnsonem se podle médií odkládá

Tak hodnotí některá média vývoj poté, co úřednice Sue Grayová ve své předběžné zprávě popsala "selhání" v premiérské kanceláři v souvislosti s loňskými a předloňskými večírky. Analýzy upozorňují, že londýnská policie nyní vyšetřuje i několik akcí, do kterých byl zapojen také Johnson.

Již dva měsíce trvající skandál kolem sešlostí v dobách přísných karanténních restrikcí dominuje titulním stránkám všech britských celostátních deníků, včetně bulvárního Daily Star, který politická témata zdůrazňuje málokdy. Dnes hlásí, že Johnson "dostal naloženo" v podobě "brutální zprávy" kontrolorky Grayové. Další bulvární deník Daily Mirror uvádí, že ačkoli policie nyní vyšetřuje "12 večírků" včetně jednoho v bytě samotného premiéra, Johnson při vystoupení před poslanci neukázal ani špetku studu.

Ministerský předseda od počátku odmítá uznat, že by v Downing Street byla porušována covidová pravidla, toto stanovisko ale v pondělí dostalo další tvrdou ránu. "Teď to máme černé na bílém a všichni to vidí: V nejvyšších vládních kruzích se porušovala pravidla, když země zažívala lockdown," napsala hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová o zprávě Grayové, podle níž se některé akce v premiérském sídle "neměly konat". "Premiérovo původní tvrzení, že veškerá pravidla byla dodržována, se nyní zdá skoro směšné," dodává Kuenssbergová.

Přesto ona i další komentátoři soudí, že Johnsonovo premiérství i nejnovější otřes ustálo. Bezprostředně po publikaci prvních závěrů se podle všeho nekonala vlna výzev ze strany poslanců Konzervativní strany, která by vedla ke spuštění interního hlasování o důvěře v lídra.

"Celé týdny nám říkali, abychom 'počkali na Sue Grayovou', ale jakmile její zpráva dorazila, bylo jasné, že den zúčtování se odkládá," napsala politická zpravodajka televize Sky News Beth Rigbyová. Odkazovala i na to, že vláda zatím zdaleka nepublikovala veškerá zjištění zmíněné úřednice, neboť londýnská policie si kvůli svému vlastnímu vyšetřování vyžádala zadržení důkazů o části incidentů. "Konzervativní poslanci, kteří nejsou s Johnsonem spokojení, si pravděpodobně počkají na kompletní zjištění Grayové, než se rozhodnou, zda pošlou dopis volající po hlasování (o nedůvěře)," uvádí ve své analýze list Finacial Times (FT).

Tento i další zdroje tak zdůrazňují, že skandál Partygate rozhodně neskončil. Podle bulvárního deníku Daily Mail jsou po pondělním odhalení vláda i celá země stále "zaseklé v nejistotě", zatímco se čeká na další závěry. "Konsenzus ve Westminsteru je dnes ráno takový, že Johnson možná o měsíce odsunul svůj den zúčtování, až do chvíle, kdy policie rozhodne, zda osobně porušil pravidla, která během pandemie nastavil pro celou zemi," shrnuje web Politico.

Londýnská policie přitom vyšetřuje i nejméně čtyři "lockdownové večírky", v nichž byl přímo zapojen premiér, píše deník The Times. Připomíná i pondělní oznámení policie, že detektivové v této souvislosti obdrželi více než 300 fotografií. Podle FT se očekává, že policie začne do několika týdnů vypisovat pokuty pro účastníky akcí, které byly v rozporu s platnými nařízeními. Zároveň ale nejspíš nebude o těchto krocích informovat, takže "možná nikdy nebude známo, kdo byl pokutován".

Celá kauza má mezitím dopady už i na mezinárodní scéně, neboť Johnson kvůli pondělnímu bouřlivému vývoji nedokázal uskutečnit plánovaný telefonát s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. "Takovéto jsou následky ve skutečném světě, když rozrušený premiér nezpůsobilý ke své funkci vede vládu, kterou zmítá chaos," reagoval za opoziční labouristy stínový ministr zahraničí David Lammy.