WHO kvůli koronaviru zatím stav globální nouze nevyhlásila

České úřady neodrazují od cest do Číny s výjimkou jedenáctimilionového Wu-chanu, který je považován za ohnisko nákazy a kde jsou podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka tři čeští občané - dva studenti a jedna osoba, která tam žije trvale.

Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes usoudila, že je ještě příliš brzy, aby kvůli šíření nového koronaviru v Číně vyhlásila celosvětový stav zdravotní nouze.

Koronavirem se se podle čínské státní televize nakazilo více než 630 lidí a infekce si vyžádala přinejmenším 18 obětí, a to už i mimo centrální provincii Chu-pej. Úmrtí osmdesátiletého pacienta nakaženého virem dnes oznámil zdravotnický úřad provincie Che-pej na severovýchodě Číny.

Nákaza se rozšířila například i do Japonska čo Jižní Koreje, mimo Asii úřady zaznamenaly jeden případ v americkém státě Washington.

"Konkrétní čísla pravděpodobnosti přenosu do Evropy zatím neumíme říct. WHO ještě nemá dostatek informací o tom, jaká je přenosnost onemocnění a jak je závažné," řekla hlavní hygienička ČR. WHO podle ní nedoporučí státům konkrétní opatření, ta se odvíjejí od vyhodnocení rizika.

Čínské úřady ve snaze zabránit šíření viru dnes uzavřely město Wu-chan, které je páté největší v zemi, a světová média v této souvislosti hovoří o bezprecedentním kroku. Do Wu-chanu, klíčové obchodního a dopravního centra v čínském vnitrozemí, nejezdí linkové autobusy ani trajekty, přerušen byl provoz městské hromadné dopravy, z města nelze odcestovat vlakem ani letadlem. Odvolány byly veřejné akce, jako jsou divadelní představení nebo výstavy. Lidé mají venku chodit v ochranných maskách a úřady je požádaly, aby město neopouštěli, pokud to není nutné. Podobná opatření přijalo i několik dalších měst ležících ve stejné části Číny jako Wu-chan. Agentura Reuters s odvoláním na úřady uvedla, že nový koronavirus se na lidi přenesl od divoké zvěře, jež se nelegálně prodávala ve wu-chanské tržnici s mořskými produkty.

Podle světových médií obyvatelé Wu-chanu vykoupili potraviny a ochranné roušky, na ulicích bylo jen málo chodců a řada rodin zrušila návštěvy související s oslavami lunárního Nového roku, který připadá na 25. ledna.

Veřejné oslavy naplánované na tuto sobotu zrušil Peking. Úřad čínské metropole pro turistiku uvedl, že se tím snaží omezit shromažďování lidí a že zdraví má přednost. Od soboty se pro turisty uzavře i Zakázané město, přičemž není jasné, na jak dlouho.

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus označil čínská opatření za adekvátní. "Doufáme, že budou účinná a že potrvají krátce," řekl.

Na svátky kolem lunárního Nového roku se obvykle na cesty za příbuznými po celé Číně, ale i do zahraničí, vydávají stamiliony lidí.

Na římském letišti Fiumicino dnes cestující a posádka letounu, který ještě dorazil z Wu-chanu, prošli kontrolou, zda nemají symptomy nákazy koronavirem. Šlo o součást opatření, jež ve snaze zabránit šíření viru přijaly italské úřady. Obdobná opatření na letištích zavádějí i další státy, například Británie, Turecko či Írán.

Čínské akcie dnes kvůli obavám z nového koronaviru oslabily zhruba o tři procenta. Zaznamenaly tak nejprudší jednodenní pokles za téměř devět měsíců. Investoři prodávali zejména akcie podniků, které působí v dopravním a zábavním průmyslu, například leteckých společností či provozovatelů kin a zábavních parků.