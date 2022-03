Z Ukrajiny uprchlo zhruba 1,5 milionu lidí, uvádí IOM

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Od začátku ruského útoku na Ukrajinu z této země uprchlo do zahraničí zhruba 1,5 milionu lidí. Uvedla to Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) na základě údajů, které sdělily země sousedící s Ukrajinou. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dnes oznámil o něco nižší bilanci, 1,3 milionu lidí. S dosažením počtu milionu a půl uprchlíků počítá do konce víkendu.