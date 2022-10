Záporožská jaderná elektrárna je znovu připojená k elektrické síti

Grossi dnes oznámil, že obnova napojení na síť je úleva, ale pouze dočasná. Situace v elektrárně je podle něj stále neudržitelná. Po sobotním odstřelování byla elektrárna bez proudu ze sítě a elektřinu jí zajišťovaly záložní generátory.

Ukrajina ostřelování připsala ruské armádě, Rusko naopak oznámilo, že vedení poškodil útok ukrajinské armády. MAAE odpojení od sítě v sobotu potvrdila a Grossi ostřelování označil za mimořádně nezodpovědné. Největší jadernou elektrárnu v Evropě pracovníci MAAE monitorují od začátku září, v pátek tam dorazil nový tým agentury.

"Náš tým v Záporoží potvrdil, že elektrické vedení, které bylo včera (v sobotu) přerušeno, bylo znovu obnoveno. Je to dočasná úleva při stále neudržitelné situaci," uvedl Grossi ve svém tweetu. Zopakoval výzvu k vytvoření ochranné zóny kolem elektrárny, o které tento týden jednal v Kyjevě. Příští týden by se měl vydat na obdobná jednání do Moskvy.

Ruští vojáci areál obsadili na začátku března, provoz stále zajišťují Ukrajinci. Z ostřelování a poškozování zařízení se navzájem viní Kyjev a Moskva.