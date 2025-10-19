Ukrajina a Rusko u Záporožské jaderné elektrárny vyhlásily lokální příměří

V Ruskem okupovaném areálu Záporožské jaderné elektrárny na jihovýchodě Ukrajiny probíhají opravy energetických sítí. Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) bylo v oblasti vyhlášeno „lokální příměří“, aby mohly složité opravy poškozených vedení proběhnout. Obě strany konfliktu přistoupily ke konstruktivní spolupráci s IAEA, aby se kritický plán mohl realizovat.
Největší evropská jaderná elektrárna je odříznutá od národní sítě už čtyři týdny. Jedná se o nejdelší blackout od začátku ruské invaze v únoru 2022. Zařízení, které je bez vnějšího napájení od té doby, co minulý měsíc selhalo jeho poslední vedení, je udržováno v chodu pomocí dieselových generátorů.
Spolehlivé externí napájení je klíčové pro jadernou bezpečnost a ochranu. Bez něj hrozí, že by elektrárna mohla ztratit chlazení potřebné k udržení stability reaktorů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že situace je kritická.
Zelenskyj koncem září zdůraznil, že generátory ani elektrárna nebyly navrženy k provozu v takovém režimu po tak dlouhou dobu. Dokonce uvedl, že už mají informace o selhání jednoho z generátorů. Ukrajinské ministerstvo energetiky potvrdilo, že specialisté zahájili nejnovější kolo oprav.
Ministerstvo v příspěvku na Telegramu prohlásilo, že jediným důvodem pro bezprecedentní rizika a hrozbu radiačního incidentu v Evropě je ruská vojenská agrese. Ministerstvo viní Rusko z okupace elektrárny a systematického ostřelování ukrajinské energetické infrastruktury. Znovuobnovení vnějšího napájení je pro jadernou bezpečnost naprosto zásadní.
válka na Ukrajině , Záporožská jaderná elektrárna
