Zelenskyj měl dlouhý a obsažný rozhovor s Macronem

"Hovořili jsme také o obranné podpoře od Francie, o přípravě šestého balíčku sankcí (Evropské unie proti Rusku) či o možných cestách vývozu ukrajinské zemědělské produkce," uvedl Zelenskyj na twitteru. Dodal, že s francouzským prezidentem věcně jednal také o ukrajinské žádosti o postavení kandidáta členství v Evropské unii.

Zelenskyj minulý týden v italské televizi kritizoval Macrona za to, že podle něj selhal v roli prostředníka v jednáních o ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Tvrdil, že Macron ve snaze najít způsob, jak by si ruský prezident Vladimir Putin mohl zachovat při vycouvání z konfliktu důstojnost, se pokusil přimět Ukrajinu k ústupkům ohledně její územní celistvosti. "Nejsme připraveni někomu něco zachovávat a přicházet kvůli tomu o území. Je to ztráta času," prohlásil Zelenskyj.

Macron po znovuzvolení prezidentem minulý měsíc slíbil zvýšit vojenskou pomoc Ukrajině.