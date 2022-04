Zelenskyj: Po Buči se šance na jednání s Ruskem zmenšila, výsledkem mohou být dva dokumenty, řekl

— Autor: ČTK

Výsledkem jednání mezi Ukrajinou a Ruskem o ukončení válečného konfliktu by mohl být podpis dvou dokumentů. Jeden z nich by se měl týkat bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. Novinářům to dnes v Kyjevě řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.