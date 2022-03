Zelenskyj: Už jsme pochopili, že se Ukrajina nestane členem NATO

Podle Zelenského už bylo Kyjevu dáno na vědomí, že politika "otevřených dveří" se Ukrajiny netýká. "Je jasné, že Ukrajina není členem NATO, my to chápeme, jsme adekvátní lidé. Roky jsme slýchali o otevřených dveřích, ale nyní jsme také slyšeli, že se dovnitř nedostaneme, a to si musíme přiznat," řekl prezident mimo jiné.

Nejvyšší ukrajinský představitel rovněž znovu vyzval k uzavření nebe nad Ukrajinou. Zároveň ale přiznal, že pravděpodobnost kladné reakce na tuto žádost je velmi malá.

"Ukrajina si v současné době nečiní nárok na aktivaci článku 5 smlouvy NATO. Vždy říkáme, že naše nebe musí být chráněno stejným způsobem jako nebe Aliance, ovšem chápeme, že vždy existuje 'ale' a jaká bude odpověď Aliance, když se už na východě Evropy připravují na ochranu," řekl Zelenskyj.