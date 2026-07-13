Expert vysvětlil, proč Putin nemá zájem ukončit válku na Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin nemá zájem ukončit válku na Ukrajině, protože kvůli své klesající popularitě si nemůže dovolit uzavřít mír. V podcastu World of Trouble britského deníku The Independent to uvedl protikorupční aktivista sir Bill Browder. Podle něj by ztráta moci v případě mírové dohody znamenala pro Putina osobní likvidaci ze strany vlastních občanů.
Browder, který v minulosti řídil největší investiční fond v Rusku a proti Putinovi bojuje téměř dvě desetiletí, tvrdí, že ruský prezident a jeho nejbližší okolí rozkradli ze státního rozpočtu bilion dolarů. Finance, které měly směřovat do infrastruktury, školství či zdravotnictví, byly podle něj zneužity na luxusní soukromé nákupy, což dlouhodobě zhoršuje životní úroveň Rusů. Ruský vůdce si uvědomuje riziko masových protestů a pochod na Kreml se rozhodl odvrátit vytvořením vnějšího nepřítele a rozpoutáním války. Z toho důvodu Browder nepředpokládá oficiální konec konfliktu ani podpis mírové smlouvy.
Současný vývoj na bojišti ukazuje, že ruská energetická infrastruktura čelí úspěšným ukrajinským útokům dlouhého dosahu a ekonomika země začíná upadat. Někteří vysoce postavení ruští představitelé již začínají kampaň zpochybňovat. Přestože mnozí předpovídají vítězství Kyjeva, Browder očekává spíše patovou situaci. Putinovým dlouhodobým způsobem fungování je podle něj neustálá eskalace bez ohledu na racionální argumenty či vysoké ztráty, které již přesáhly 1,2 milionu ruských vojáků.
Jako nejpravděpodobnější vyústění vidí Browder proměnu konfliktu v permanentně zmrazenou frontu s nízkou intenzitou bojů, podobně jako na Korejském poloostrově. V horizontu dvaceti let by se tak Ukrajina mohla stát obdobou prosperující a demokratické Jižní Koreje, zatímco Rusko by zůstalo mezinárodně izolovanou diktaturou s častými hladomory po vzoru Severní Koreje.
Vzhledem k politickému posunu ve Spojených státech pod vedením Donalda Trumpa a jejich postupnému vzdalování se od NATO bude role Ukrajiny v evropské bezpečnosti klíčová. Browder předpovídá vznik nové podoby NATO bez americké účasti, kde budou evropské státy žádat Ukrajinu o zapojení do společné obrany. Výměnou za finanční pomoc s poválečnou obnovou by Kyjev mohl nabídnout své vojenské zkušenosti, jelikož ukrajinská armáda se stala nejvýznamnější bojovou silou v regionu.
Browder se dlouhodobě angažuje v kampani za spravedlnost pro svého právníka Sergeje Magnitského, který byl v roce 2009 umučen v ruské vazbě poté, co odhalil rozsáhlé daňové podvody státních úředníků. Na základě tohoto případu vznikl v USA takzvaný Magnitského zákon, jenž slouží jako právní základ pro cílené sankce proti korupčníkům a porušovatelům lidských práv po celém světě, a stal se i oporou pro současné sankční režimy vůči Rusku. Browder byl za své zásluhy v boji proti praní špinavých peněz v Londýně v roce 2024 povýšen do šlechtického stavu.
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Zdroj: Jan Hrabě