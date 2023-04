Finsko v NATO: Jaký bude dopad na válku na Ukrajině?

Rusko sice bude pokračovat v hysterických protestech a ve vyhrožování Finsku, ale na to nejspíše nikdo nebude brát zřetel, uvedla agentura Unian. Rusko bude nuceno vzít v potaz nové geopolitické reálie na ruských hranicích, včetně vyslání části svých vojsk k nim. Ale protože v Rusku vědí, že ve skutečnosti se je nikdo nechystá napadnout, sotva půjde o nějaký masový přesun, píše Unian.

Pokud by NATO rozmístilo svá vojska na "nové" hranici, Rusko na to podle ukrajinské agentury stejně nezareaguje, a to kvůli banální skutečnosti, že mu chybí volné jednotky. Rusko je aktuálně plně soustředěno na válku proti Ukrajině, která je pro něj klíčovým problémem. Proto rozšíření NATO právě teď průběh války v taktickém a strategickém smyslu neovlivní, domnívá se autor komentáře v ukrajinské agentuře.

Dříve nebo později bude ale podle Unianu Rusko nuceno reagovat na rozšíření aliance. Do jisté míry to povede k závodům ve zbrojení. Členské státy NATO kvůli tomu, aby měly nějaké dodatečné páky na Rusko, více přispějí k růstu vojenské síly Ukrajiny, domnívá se komentátor. První výsledky už podle něj Ukrajina pociťuje - ve výsledcích jednání komise Ukrajina-NATO, na jejímž programu bude alianční podpora Ukrajiny.

Přijetí Finska a předpokládaný vstup Švédska do NATO je podle Unianu dobrým signálem i pro Ukrajinu. Znamená to totiž, že NATO se neuzavřelo dalším zemím. K pozitivním faktorům patří i to, že Finsko v NATO znamená další hlas podporující vstup Ukrajiny do aliance. Posilou se stane i připojení Švédska. V budoucnu se Ukrajina může odvolat na jejich zkušenost a může připomenout, že tyto země, které mají společnou hranici s Ruskem, byly přijaty do aliance a toto rozšíření NATO se odehrálo na pozadí vojenské agrese Ruska.

Podle autora komentáře by vzhledem k nynějšímu rozšiřování NATO bylo neobhajitelné, aby se vstup Ukrajiny příliš odkládal. Ukrajina, jejíž armáda má příští rok plně přejít k aliančním normám, může i této skutečnosti využít jako argument; přece vůči Finsku a Švédsku nezazněla žádná otázka ohledně plného souladu jejich armád s normami NATO.

Ukrajina se podle komentáře na Unianu v současnosti jeví jako velká bojeschopná síla,. Zájem o její přijetí do NATO projevují konkrétně malé země s malými armádami, které mohou spoléhat jen na podporu a jaderný deštník USA. Teď by mohly dostat jako přítele zemi s velkou a vycvičenou armádou, která má zkušenost z boje se strategickým protivníkem, dodal Unian.

Pokud jde o perspektivu vstupu Ukrajiny, stanovisko aliance se rozšířením o Finsko nezměnilo, upozorňuje server RBK-Ukrajina a připomíná vyjádření generálního tajemníka Jense Stoltenberga o aliančním konsensu, že dříve či později se Ukrajina k NATO připojí.

Oslovení ukrajinští experti se ale shodují, že Ukrajina nemůže počítat se vstupem do NATO, dokud nezvítězí ve válce s Ruskem, anebo dokud válka neskončí, a to i jen "relativním vítězstvím", tedy bez osvobození všech okupovaných území, na která by se článek pět o kolektivní obraně NATO případně nevztahoval. Ale i tak by Ukrajina získala záruky před další ruskou invazí. Každopádně přijetí Ukrajiny může urychlit potenciál ukrajinské armády, která se stala jednou z nejvíce bojeschopných na světě a už dokázala, že je s to čelit ruské agresi, míní portál.

"I zde je nutné zůstat realisty: (přijetí do NATO) se neodehraje automaticky a některé země mohou tento proces blokovat v obavě z přímého střetu s Ruskem. Proto už teď je nezbytné připravovat taktiku k překonání možných překážek, včetně zapojení USA a dalších vlivných spojenců," uzavřel RBK-Ukrajina.