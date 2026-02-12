Hluboká krize důvěry. Lidé už ve spojenectví s USA nevěří, co bude po odchodu Trumpa nikdo netuší

Libor Novák

12. února 2026 9:34

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti
Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti Foto: The White House

V době, kdy se světoví lídři sjíždějí do Německa na Mnichovskou bezpečnostní konferenci, ukazují nové výsledky průzkumu The Politico Poll hluboký úpadek důvěry v USA. Snahy prezidenta Donalda Trumpa o přepsání dlouhodobých mezinárodních vztahů, zejména v Evropě, odrazují i ty nejvěrnější partnery. Eroze americké pověsti vyvolává vážné otázky o stabilitě globálního řádu, který fungoval po celá desetiletí, i o skutečné síle Spojených států na světové scéně.

Napříč všemi dotázanými zeměmi převládá názor, že Spojené státy jsou spíše nespolehlivým než spolehlivým spojencem. Tento postoj sdílí polovina dospělých v Německu a dokonce 57 procent respondentů v Kanadě. Také ve Francii je podíl lidí považujících USA za nespolehlivého partnera více než dvojnásobný oproti těm, kteří jim stále důvěřují.

Nejvyšší úroveň důvěryhodnosti si Amerika udržuje ve Velké Británii, i když i zde jsou čísla velmi těsná a spíše pesimistická. Jako spolehlivého spojence vidí USA 35 procent Britů, zatímco 39 procent jich vyjádřilo opačný názor. Americká vojenská síla, dříve považovaná za nezpochybnitelnou záruku bezpečnosti, je v očích spojenců stále častěji vnímána jako nejistá devíza.

V mezinárodním průzkumu se většina dospělých ve Francii a Německu shodla na tom, že nevěří v odstrašující účinek spojenectví s USA. Podle nich by se nepřátelé nebáli zaútočit jen kvůli jejich vztahu s Washingtonem. Během jediného roku navíc došlo k výraznému, desetiprocentnímu poklesu počtu Britů, kteří stále věří, že USA efektivně odrazují protivníky od útoku.

Vztahy s klíčovými členy NATO utrpěly v posledním roce řadu ran, od obchodních sporů a agresivní rétoriky až po Trumpovu snahu o odkoupení Grónska od Dánského království. Napětí bylo patrné i při zahájení zimních olympijských her v Miláně, kde byl americký viceprezident JD Vance přivítán bučením. Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallas to přičetla evropské hrdosti a nevybíravým slovům americké administrativy na adresu Evropy.

Krize v důvěře vedla lídry k varování, že vztahy se Spojenými státy prošly fundamentální změnou. Kanadský premiér Mark Carney v Davosu prohlásil, že se nenacházíme v období přechodu, ale v době naprostého rozkolu. Francouzský prezident Emmanuel Macron pak kritizoval zastrašování ze strany Washingtonu a varoval, že transatlantické vztahy se v blízké době k normálu pravděpodobně nevrátí.

Průzkum společnosti Public First dále odhalil, že klesá počet lidí, kteří věří, že Spojené státy sdílejí jejich hodnoty nebo chrání demokracii. V Německu si pouze 18 procent dotázaných myslí, že Washington skutečně brání demokratické principy. Navzdory současnému napětí však v Evropě stále existuje mírná naděje, že po Trumpově odchodu by se mohly vzájemné vztahy opět zotavit.

před 1 hodinou

Republikáni se postavili Bílému domu, blokují cla proti Kanadě. Čekají vás problémy, vzkázal jim Trump

Související

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Republikáni se postavili Bílému domu, blokují cla proti Kanadě. Čekají vás problémy, vzkázal jim Trump

Šestice republikánských zákonodárců se otevřeně postavila proti prezidentu Donaldu Trumpovi a jeho celní politice vůči Kanadě. V rámci hlasování, kterému se vedení strany snažilo do poslední chvíle zabránit, tito zástupci vyslali jasný signál nesouhlasu s pilířem Trumpova druhého funkčního období. Skupina se spojila s demokraty, aby podpořila zrušení těchto cel, což odráží dlouhodobější nespokojenost uvnitř strany s probíhající obchodní válkou.

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) NATO Donald Trump

Aktuálně se děje

před 13 minutami

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Hluboká krize důvěry. Lidé už ve spojenectví s USA nevěří, co bude po odchodu Trumpa nikdo netuší

V době, kdy se světoví lídři sjíždějí do Německa na Mnichovskou bezpečnostní konferenci, ukazují nové výsledky průzkumu The Politico Poll hluboký úpadek důvěry v USA. Snahy prezidenta Donalda Trumpa o přepsání dlouhodobých mezinárodních vztahů, zejména v Evropě, odrazují i ty nejvěrnější partnery. Eroze americké pověsti vyvolává vážné otázky o stabilitě globálního řádu, který fungoval po celá desetiletí, i o skutečné síle Spojených států na světové scéně.

před 51 minutami

Bern, Švýcarsko

10 milionů, jinak konec dohod s EU. Švýcarsko čeká v létě bizarní hlasování

Švýcarsko bude v létě rozhodovat o návrhu krajně pravicové Švýcarské lidové strany (SVP), která požaduje omezení počtu obyvatel země na deset milionů. Tento krok by mohl vážně ohrozit klíčové dohody s Evropskou unií a podle odpůrců z řad podnikatelů i ochromit národní hospodářství. Vláda ve středu oznámila, že referendum o iniciativě s názvem „Ne desetimilionovému Švýcarsku“ se uskuteční 10. června.

před 1 hodinou

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Republikáni se postavili Bílému domu, blokují cla proti Kanadě. Čekají vás problémy, vzkázal jim Trump

Šestice republikánských zákonodárců se otevřeně postavila proti prezidentu Donaldu Trumpovi a jeho celní politice vůči Kanadě. V rámci hlasování, kterému se vedení strany snažilo do poslední chvíle zabránit, tito zástupci vyslali jasný signál nesouhlasu s pilířem Trumpova druhého funkčního období. Skupina se spojila s demokraty, aby podpořila zrušení těchto cel, což odráží dlouhodobější nespokojenost uvnitř strany s probíhající obchodní válkou.

před 2 hodinami

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj popřel spekulace, že chce vyhlásit termín voleb nebo referendum o mírové dohodě

Prezidentské volby na Ukrajině se staly ústředním tématem diplomatických kuloárů, přestože země nadále čelí plnospektrální ruské invazi. Prezident Volodymyr Zelenskyj dnes popřel spekulace, že by se chystal vyhlásit termín voleb nebo referendum o mírové dohodě u příležitosti čtvrtého výročí začátku války, tedy 24. února. Podle zdrojů z prezidentské kanceláře zůstává prioritou bezpečnost, bez níž je konání jakéhokoli hlasování nereálné.

včera

Americká sjezdařská hvězda Lindsey Vonnová

Vonnová má za sebou tři operace. Její otec má o její budoucnosti jasno

Americká legenda alpského lyžování Lindsey Vonnová psala svůj letošní olympijský příběh ještě před začátkem právě probíhajícího sportovního svátku v Miláně a Cortině d´Ampezzo. Závodnice, která se ve svých 41 letech před touto sezónou vrátila už po jednom konci své kariéry do kolotoče Světového poháru, v němž několikrát udivovala svými výkony atakující nejvyšší příčky, cílila právě na tyto olympijské hry jako na vrchol svého comebacku. Jenže vše se začalo komplikovat už při generálce na tyto Hry v Crans Montaně, kde při sjezdu spadla a zpřetrhala přední zkřížený vaz. Přesto se chtěla vrátit na velkou mezinárodní scénu pod pěti kruhy, jenže hned při svém prvním vystoupení ve sjezdu taktéž zažila karambol po pouhých dvanácti vteřinách od startu. Vrtulník ji následně musel převézt do nemocnice, kde zjistily zlomenou nohu a kde musely provést už tři operace. Jak to všechno ovlivní její kariéru v budoucnu, zatím nevíme, její otec má ale v této otázce docela jasno.

včera

J. D. Vance

Bílý dům smazal Vanceův příspěvek na sociálních sítích

Bílý dům smazal příspěvek na sociálních sítích, ve kterém viceprezident JD Vance označil historické masakry Arménů za genocidu. Tento krok vyvolal ostrou vlnu kritiky ze strany arménské diaspory i opozičních politiků po celých Spojených státech. Příspěvek byl zveřejněn během Vanceovy dvoudenní cesty do Arménie, kdy společně s manželkou Ushou navštívil památník obětí masového vyvražďování, kterému před více než stoletím podlehlo až 1,5 milionu Arménů.

včera

Benjamin Netanjahu

Netanjahu opět míří za Trumpem. Už se s ním setkal vícekrát než jakýkoliv jiný lídr

Americký prezident Donald Trump v Bílém domě přivítá izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Jejich setkání se uskuteční v době narůstajícího napětí na Blízkém východě a zintenzivňujících se jednání o omezení íránského programu jaderných zbraní. Pro Netanjahua jde již o šestou návštěvu Spojených států od Trumpova návratu do úřadu, což je více, než kolik jich absolvoval kterýkoli jiný světový lídr.

včera

Kyjev

Ideologie ustupuje, prim hrají peníze. Ukrajinci, kteří zrazují svou vlast, končí na dlouhé roky ve vězení

Kristýna Garkavenko, devatenáctiletá dcera kněze z východoukrajinského Pokrovsku, dorazila 19. července 2024 krátce po poledni do otcova kostela. Ačkoliv byla věřící, jejím cílem tentokrát nebyla modlitba. Díky postavení svého otce budovu dobře znala, a tak bez problémů vystoupala do druhého patra. V jedné z místností pak u okna zakrytého žaluziemi tajně nainstalovala mobilní telefon.

včera

Lucie Charvátová

Olympijský debut na jedničku. Vinklárková nejlepší Češkou ve vytrvalostním závodě, vyhrála Simonová

České biatlonistky ve středečním patnáctikilometrovém vytrvalostním závodě, který byl součástí pátého soutěžního dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo, napravili den staré vystoupení českých mužů v jejich vytrvalostním závodě, který se jim vůbec nepovedl. Mezi ženami se postarala o nejlepší český výsledek překvapivě olympijská debutantka Tereza Vinklárková, když skončila jedenáctá. Ve druhé desítce se navíc umístila i další česká reprezentantka Tereza Voborníková (15. místo). Po smíšené štafetě získala Francie další biatlonové zlaté olympijské medaile, jelikož s nejlepším časem do cíle dojela Julie Simonová. Stříbro brala její krajanka Lou Jeanmonnotová. Bronz pak nečekaně putuje do Bulharska zásluhou Lory Christovové. Smolařkou byla Němka Franziska Preussová, která si stupně vítězek odstřelila v poslední střelbě.

Aktualizováno včera

Kanadská policie

Tragická střelba v Kanadě. Terčem se stala škola, devět mrtvých

Tragická střelba se v úterý odehrála v malém městě Tumbler Ridge v kanadském státě Britská Kolumbie. Sedm lidí zemřelo v budově střední školy, další dva lidé přišli o život na jiném místě. Po smrti je i útočník. O události informovala americká stanice NBC News. 

včera

včera

Andrej Babiš

Babiš v Rakousku a na Slovensku. S Ficem a Stockerem řešil evropské priority

Premiér Andrej Babiš (ANO) navštívil Rakousko, kde ve Vídni jednal se spolkovým kancléřem Rakouska Christianem Stockerem o konkurenceschopnosti Evropské unie, energetické bezpečnosti a společném postupu v oblasti nelegální migrace. Součástí programu byla také návštěva školy českého Školského spolku Komenský a katedrály sv. Štěpána. Následně český premiér odcestoval do Bratislavy, kde se zúčastnil setkání lídrů zemí Slavkovského formátu. Jednání se uskutečnilo za účasti českého premiéra Andreje Babiše, slovenského premiéra Roberta Fica a rakouského kancléře Christiana Stockera.

včera

včera

Martina Sáblíková

Dobrá zpráva z Milána. Sáblíková se rozhodla nastoupit do příštího závodu

Až bude ve čtvrtek na programu v rámci Zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo pětikilometrový rychlobruslařský závod žen, čeští fanoušci v něm budou moct fandit loučící se legendě Martině Sáblíkové. Ta totiž dostala svolení od lékařů, že se může závodu zúčastnit poté, co nemohla kvůli nemoci závodit na tříkilometrové trati.

včera

Věda, ilustrační fotografie

Zapsaly se do historie. Ženy, které obětovaly život pro vědu

Jedenáctý únorový den je Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Osoby něžného pohlaví se v minulosti velmi obtížně prosazovaly na poli vědy. Musely se potýkat s předsudky či urážkami. A některé pro milovanou vědu dokonce obětovaly svůj život.

včera

včera

Oto Klempíř (ministr kultury)

Klempíř se s umělci na ničem neshodl. Cibulka a Jagelka s ním uzavřeli sázku

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) se v úterý setkal se dvěma umělci, které po jejich účasti na nedávné demonstraci vyzval k jednání. Podle Aleše Cibulky a Michala Jagelky nepanovala shoda prakticky na ničem. Klempíř se v pondělí mohl zúčastnit veřejné debaty v jednom z pražských divadel, kam ale nepřišel. 

včera

včera

Napadení v Chrudimi. Osoby se znaly, kriminalisté vyšetřují případ jako vraždu

Kriminalisté kvalifikovali úterní napadení v Chrudimi jako vraždu. Jeden z účastníků incidentu totiž v nemocnici podlehl svým zraněním, druhá osoba skončila v poutech. Policie odhalila, že jedním z aktérů je nezletilá osoba. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy