Hluboká krize důvěry. Lidé už ve spojenectví s USA nevěří, co bude po odchodu Trumpa nikdo netuší

V době, kdy se světoví lídři sjíždějí do Německa na Mnichovskou bezpečnostní konferenci, ukazují nové výsledky průzkumu The Politico Poll hluboký úpadek důvěry v USA. Snahy prezidenta Donalda Trumpa o přepsání dlouhodobých mezinárodních vztahů, zejména v Evropě, odrazují i ty nejvěrnější partnery. Eroze americké pověsti vyvolává vážné otázky o stabilitě globálního řádu, který fungoval po celá desetiletí, i o skutečné síle Spojených států na světové scéně.
Napříč všemi dotázanými zeměmi převládá názor, že Spojené státy jsou spíše nespolehlivým než spolehlivým spojencem. Tento postoj sdílí polovina dospělých v Německu a dokonce 57 procent respondentů v Kanadě. Také ve Francii je podíl lidí považujících USA za nespolehlivého partnera více než dvojnásobný oproti těm, kteří jim stále důvěřují.
Nejvyšší úroveň důvěryhodnosti si Amerika udržuje ve Velké Británii, i když i zde jsou čísla velmi těsná a spíše pesimistická. Jako spolehlivého spojence vidí USA 35 procent Britů, zatímco 39 procent jich vyjádřilo opačný názor. Americká vojenská síla, dříve považovaná za nezpochybnitelnou záruku bezpečnosti, je v očích spojenců stále častěji vnímána jako nejistá devíza.
V mezinárodním průzkumu se většina dospělých ve Francii a Německu shodla na tom, že nevěří v odstrašující účinek spojenectví s USA. Podle nich by se nepřátelé nebáli zaútočit jen kvůli jejich vztahu s Washingtonem. Během jediného roku navíc došlo k výraznému, desetiprocentnímu poklesu počtu Britů, kteří stále věří, že USA efektivně odrazují protivníky od útoku.
Vztahy s klíčovými členy NATO utrpěly v posledním roce řadu ran, od obchodních sporů a agresivní rétoriky až po Trumpovu snahu o odkoupení Grónska od Dánského království. Napětí bylo patrné i při zahájení zimních olympijských her v Miláně, kde byl americký viceprezident JD Vance přivítán bučením. Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallas to přičetla evropské hrdosti a nevybíravým slovům americké administrativy na adresu Evropy.
Krize v důvěře vedla lídry k varování, že vztahy se Spojenými státy prošly fundamentální změnou. Kanadský premiér Mark Carney v Davosu prohlásil, že se nenacházíme v období přechodu, ale v době naprostého rozkolu. Francouzský prezident Emmanuel Macron pak kritizoval zastrašování ze strany Washingtonu a varoval, že transatlantické vztahy se v blízké době k normálu pravděpodobně nevrátí.
Průzkum společnosti Public First dále odhalil, že klesá počet lidí, kteří věří, že Spojené státy sdílejí jejich hodnoty nebo chrání demokracii. V Německu si pouze 18 procent dotázaných myslí, že Washington skutečně brání demokratické principy. Navzdory současnému napětí však v Evropě stále existuje mírná naděje, že po Trumpově odchodu by se mohly vzájemné vztahy opět zotavit.
Související
Republikáni se postavili Bílému domu, blokují cla proti Kanadě. Čekají vás problémy, vzkázal jim Trump
Trump před lety mluvil s policií o Epsteinovi, odhalil dokument FBI
USA (Spojené státy americké) , NATO , Donald Trump
Aktuálně se děje
před 13 minutami
Hluboká krize důvěry. Lidé už ve spojenectví s USA nevěří, co bude po odchodu Trumpa nikdo netuší
před 51 minutami
10 milionů, jinak konec dohod s EU. Švýcarsko čeká v létě bizarní hlasování
před 1 hodinou
Republikáni se postavili Bílému domu, blokují cla proti Kanadě. Čekají vás problémy, vzkázal jim Trump
před 2 hodinami
Počasí se citelně ochladí. O víkendu se vrátí silné mrazy
včera
Zelenskyj popřel spekulace, že chce vyhlásit termín voleb nebo referendum o mírové dohodě
včera
Vonnová má za sebou tři operace. Její otec má o její budoucnosti jasno
včera
Bílý dům smazal Vanceův příspěvek na sociálních sítích
včera
Netanjahu opět míří za Trumpem. Už se s ním setkal vícekrát než jakýkoliv jiný lídr
včera
Ideologie ustupuje, prim hrají peníze. Ukrajinci, kteří zrazují svou vlast, končí na dlouhé roky ve vězení
včera
Olympijský debut na jedničku. Vinklárková nejlepší Češkou ve vytrvalostním závodě, vyhrála Simonová
Aktualizováno včera
Tragická střelba v Kanadě. Terčem se stala škola, devět mrtvých
včera
Epidemické šíření chřipky v Česku. Odborníci vyhlížejí snižování aktivity
včera
Babiš v Rakousku a na Slovensku. S Ficem a Stockerem řešil evropské priority
včera
Extrémní počasí ve Španělsku. Padají rekordy, zemi trápí povodně
včera
Dobrá zpráva z Milána. Sáblíková se rozhodla nastoupit do příštího závodu
včera
Zapsaly se do historie. Ženy, které obětovaly život pro vědu
včera
Fiala prozradil, jak bude pokračovat jeho politická kariéra
včera
Klempíř se s umělci na ničem neshodl. Cibulka a Jagelka s ním uzavřeli sázku
včera
Pavel odhalil svůj program na Mnichovské konferenci. Jede tam i Macinka
včera
Napadení v Chrudimi. Osoby se znaly, kriminalisté vyšetřují případ jako vraždu
Kriminalisté kvalifikovali úterní napadení v Chrudimi jako vraždu. Jeden z účastníků incidentu totiž v nemocnici podlehl svým zraněním, druhá osoba skončila v poutech. Policie odhalila, že jedním z aktérů je nezletilá osoba.
Zdroj: Jan Hrabě