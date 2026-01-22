V Davosu ve čtvrtek zaznělo klíčové oznámení, které může zásadně změnit humanitární situaci v Pásmu Gazy. Ali Shaath, který byl jmenován do čela nového palestinského výboru pro správu enklávy, informoval diplomaty, že hraniční přechod Rafáh se příští týden otevře v obou směrech. Pro obyvatele Gazy jde o víc než jen o otevření brány; je to životně důležitá spojnice se světem, která byla od května 2024 uzavřena.
Toto rozhodnutí přichází v rámci přechodu k druhé fázi amerického mírového plánu, který prosazuje administrativa Donalda Trumpa. Shaath, zkušený technokrat a bývalý náměstek palestinského ministerstva, zdůraznil, že zprovoznění Rafáhu je jasným signálem konce izolace Gazy. Podle jeho slov by měl tento krok umožnit nejen přísun pomoci, ale i svobodnější pohyb osob, které byly měsíce uvězněny v troskách.
Izraelská strana však k situaci přistupuje mnohem opatrněji a dává najevo, že její souhlas není automatický. Bezpečnostní kabinet v Jeruzalémě plánuje o otevření přechodu jednat začátkem příštího týdne, přičemž klíčovou podmínkou zůstává navrácení ostatků posledního izraelského rukojmího, Rana Gviliho. Izraelští představitelé opakovaně varovali, že bez pokroku v této otázce a jasných záruk ohledně odzbrojení Hamásu zůstane přechod pod kontrolou armády.
V Davosu se kromě Gazy řešila také otázka Arktidy, kde došlo k překvapivému průlomu mezi Trumpem a šéfem NATO Markem Ruttem. Výsledkem jejich schůzky je rámcová dohoda, která předpokládá rychlé posílení bezpečnosti na severu Evropy. Rutte potvrdil, že první konkrétní kroky by se měly projevit ještě v průběhu roku 2026, a vyjádřil přesvědčení, že aliance dokáže na nové bezpečnostní požadavky reagovat velmi pružně.
Tento pakt zároveň uklidnil napětí kolem Grónska, protože Donald Trump v návaznosti na dohodu s Ruttem stáhl své hrozby uvalením cel na evropské spojence. I když detaily spolupráce v Arktidě budou muset dopracovat vojenští velitelé, Rutte v rozhovoru pro Reuters ujistil, že Trumpovo slovo v této věci platí. Severoatlantická aliance se tak nyní soustředí na to, aby v Grónsku a přilehlých vodách zabránila rostoucímu vlivu Ruska a Číny.
Zatímco se diplomaté v Davosu radují z odvrácení obchodní války, pro Gazu zůstává příští týden testem reálné vůle k míru. Pokud se přechod Rafáh skutečně otevře bez dalších odkladů, bude to první hmatatelný úspěch Trumpovy „Rady míru“.
Související
Nejprestižnější skupina v historii, říká Trump o Radě míru. Kdo do ní už vstoupil?
Trump pozval Putina do Rady míru, která má dohlížet na Pásmo Gazy
Aktuálně se děje
před 59 minutami
Hraniční přechod Rafáh se příští týden otevře v obou směrech
před 1 hodinou
Jeden velký podvod na OSN? Rada míru popírá principy rovnosti, staví na bohatství a kultu uctívačů Trumpa
před 2 hodinami
V Radě míru chce být každý, prohlásil na zakládací ceremonii Trump. Na pódiu nebyl jediný západní spojenec
před 3 hodinami
Trump se dnes sejde se Zelenským
před 4 hodinami
Nový hit internetu: Nejstahovanější aplikace pomáhá bojkotovat americké zboží
před 4 hodinami
Babiš se chlubí, s kolika prezidenty a premiéry se setkal v Davosu. Nejsou to ani tři procenta lídrů
před 5 hodinami
Putin přijal pozvání do nově vznikající Rady míru, oznámil Trump
před 6 hodinami
Počasí: Zima si nevezme pauzu ani o víkendu, v noci teploty spadnou až na -8 stupňů
včera
Dosáhli jsme rámcové dohody o Grónsku, bude navždy, prohlásil Trump a zrušil cla
včera
Může americký Kongres zabránit Trumpovi v převzetí Grónska? Má k tomu hned několik nástrojů
včera
Trump prohlásil, že se dnes setká v Davosu se Zelenským. Ten tam ale vůbec není, potkat se tak mají zítra
včera
Grónsko není Island, Spojeným státům nikdy nepatřilo. Trumpův projev byl plný chyb a hoaxů
včera
Trump navrhuje, aby jeho Rada míru nahradila OSN. Jmenoval se neodvolatelným předsedou
včera
Válka na Ukrajině se USA netýká, dal najevo Trump. Nemáme s ní nic společného, co z ní USA získaly, zeptal se
včera
Chceme okamžité jednání o koupi „kusu ledu“. Odmítněte a budeme si to pamatovat, řekl Trump v Davosu
včera
Trump v Davosu: Evropa se neubírá správným směrem. Ničí ji migrace a lídři nedělají nic, aby úpadek zastavili
včera
USA dávají najevo, že jsou ochotny jednat tvrdě. Zásah v Latinské Americe ale může povzbudit Čínu a Rusko, říká Řepa
včera
Češi více investují do bezpečnosti a estetiky bydlení. Moderní vchodové dveře do domu jsou toho důkazem
včera
Evropa by měla být Trumpovi vděčná, prohlásil v Davosu Rutte
včera
Nejprestižnější skupina v historii, říká Trump o Radě míru. Kdo do ní už vstoupil?
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve středu oznámil, že se Izrael oficiálně připojí k nově vznikající „Radě míru“, kterou z iniciativy amerického prezidenta Donalda Trumpa ustavuje Bílý dům. Přestože Netanjahuův úřad ještě nedávno složení výkonného výboru této organizace ostře kritizoval, nakonec převážil zájem na úzké spolupráci s Washingtonem při poválečné správě Pásma Gazy.
Zdroj: Libor Novák