Írán je šílený národ a vy jste absolutně nic neudělali, naštval se Trump na NATO

Libor Novák

26. března 2026 11:37

Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump opět rozvířil vody mezinárodní diplomacie svým nekompromisním vystoupením na sociální síti Truth Social. Ve svém příspěvku psaném velkými písmeny ostře zaútočil na spojence z NATO a obvinil je, že ohledně pomoci Spojeným státům v probíhajícím vojenském tažení proti Íránu „absolutně nic neudělali“. Podle Trumpa jsou členské státy aliance v tomto konfliktu zcela nečinné, přestože íránský režim označuje za hrozbu pro celý svět.

Trump ve svém vyjádření nešetřil silnými slovy a Írán popsal jako „šílený národ“, jehož armáda je díky americkým zásahům již „zdecimovaná“. Zároveň však zdůraznil, že USA pomoc od NATO ve skutečnosti nepotřebují. Tato rétorika navazuje na jeho dlouhodobý postoj, kdy alianci často vykresluje jako organizaci, která nespravedlivě těží z americké vojenské síly, aniž by adekvátně přispívala v krizových momentech.

„Nikdy na tento důležitý okamžik nezapomeňte,“ vzkázal Trump spojencům a naznačil, že současná neochota evropských partnerů zapojit se do války na Blízkém východě bude mít vliv na budoucí americké uvažování o závazcích v rámci NATO. Zatímco Trump oslavuje dosavadní vojenské úspěchy, jeho kritika potvrzuje prohlubující se trhliny mezi Washingtonem a jeho tradičními partnery, kteří se do přímého střetu s Teheránem odmítají nechat zatáhnout.

Generální tajemník NATO Mark Rutte už dříve vyjádřil plnou podporu vojenské kampani prezidenta Donalda Trumpa proti Íránu a očekává sjednocení všech členských států Aliance v podpoře amerického postupu. Pokusy Trumpa zapojit spojence z NATO do řešení kritické situace v Hormuzském průlivu ale narazily na hlubokou nedůvěru a diplomatický odpor. 

Trumpovo varování, že neschopnost zajistit tuto strategickou vodní cestu by mohla fatálně poškodit budoucnost celé Aliance, vyvolalo v evropských metropolích vlnu nevole. Evropští lídři dávají jasně najevo, že nechtějí být zataženi do konfliktu, který vnímají jako důsledek jednostranných amerických rozhodnutí.

Bývalý náčelník britského obranného štábu, generál Sir Nick Carter, pro BBC zdůraznil, že NATO je primárně obrannou aliancí. Podle něj neexistuje mechanismus, který by ostatní členy nutil k účasti v útočné válce vedené jedním ze spojenců. Tento postoj rezonuje především v Berlíně, kde jsou reakce nezvykle ostré. Německý ministr obrany Boris Pistorius se otevřeně dotázal, jaký smysl by mělo nasazení několika evropských fregat, když situaci v průlivu nedokáže stabilizovat ani masivní přítomnost amerického námořnictva.

Situace v regionu je přitom alarmující. Írán efektivně zablokoval průliv pro téměř veškerou mezinárodní dopravu a umožňuje průjezd pouze dodávkám pro své spojence. I když si evropští partneři uvědomují drtivé dopady na světovou ekonomiku, odmítají se vojensky angažovat v konfliktu, který sami nezačali. Britský premiér Sir Keir Starmer sice potvrdil, že probíhají jednání o životaschopném plánu, ale přiznal, že shoda je zatím v nedohlednu.

Jedním z hlavních technologických úskalí je kritický nedostatek kapacit pro odminování. Většina moderních námořnictev tuto oblast v posledních desetiletích zanedbávala. Británie například poprvé po deseti letech nemá v oblasti žádnou specializovanou loď pro lov min a spoléhá na nově vyvinuté námořní drony. Tyto systémy však dosud neprošly skutečným bojovým křtem a odborníci, jako bývalý velitel Tom Sharpe, varují, že až příští týdny ukážou jejich skutečnou efektivitu v ostrém nasazení.

Íránská hrozba navíc zdaleka nezahrnuje pouze miny. Revoluční gardy jsou připraveny nasadit roje ozbrojených rychlých člunů, sebevražedné drony a rakety odpalované z pobřeží. Zveřejněné záběry z íránských podzemních tunelů plných útočných prostředků naznačují, že Teherán se na totální blokádu průlivu připravoval velmi systematicky. Zatímco Trump mluví o likvidaci „špatných aktérů“ na pobřeží, spojenci se k jakýmkoliv pozemním či útočným operacím staví více než zdrženlivě.

Evropská unie ústy šéfky diplomacie Kaji Kallasové rovněž odmítla rozšíření svých stávajících námořních misí. Operace Aspides v Rudém moři, která disponuje pouze třemi plavidly, je navržena pro zcela jiný typ hrozeb. Zatímco v Rudém moři jde především o obranu proti vzdušným útokům jemenských Húsíů, v Hormuzském průlivu představuje Írán komplexní hrozbu útočící současně ze vzduchu, z hladiny i zpod hladiny.

Určitou snahu o sestavení koalice pro doprovod obchodních lodí projevil francouzský prezident Emmanuel Macron. I on však zdůraznil, že takový krok je představitelný až po skončení nejintenzivnější fáze bojů. Německo a další země navíc požadují od USA a Izraele jasný harmonogram jejich vojenských cílů dříve, než vůbec začnou uvažovat o jakékoliv nové bezpečnostní architektuře v regionu.

Evropští spojenci se nacházejí v patové situaci. Jsou si vědomi, že dlouhodobá nečinnost je neudržitelná, ale odmítají se nechat vmanipulovat do války bez jasného právního základu a promyšlené strategie. Premiér Starmer v této souvislosti připomněl, že britští vojáci mají právo vědět, že jsou nasazováni na základě legitimních rozhodnutí. V tuto chvíli však žádný plán, který by měl, jak se říká, hlavu a patu, na stole neleží.

před 2 hodinami

Trump trvá na svém: Írán chce dohodu, i když to popírá. Pokud se nevzdá, rozpoutáme peklo

Související

AfD (Alternativa pro Německo)

AfD má plán, jak uspět ve volbách. Distancuje se od Trumpa

Vedení německé krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) začalo v tichosti brzdit své donedávna velmi vřelé vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Hlavním důvodem je klesající popularita šéfa Bílého domu v Německu, kterou způsobila především válka v Íránu. Zatímco řadoví členové strany nadále udržují kontakty s hnutím MAGA, špičky AfD se obávají, že přílišná blízkost k Washingtonu se před klíčovými volbami stává politickou přítěží.

Více souvisejících

Donald Trump Írán NATO

Aktuálně se děje

před 24 minutami

Alireza Tangsiri

Izrael zlikvidoval velitele íránského námořnictva, který stál za blokádou Hormuzského průlivu

Izraelský ministr obrany Israel Katz ve čtvrtek oznámil, že se Izraelským obranným silám (IDF) podařilo během cílené a vysoce přesné operace zlikvidovat klíčovou postavu íránského režimu. Obětí útoku se stal velitel námořnictva Islámských revolučních gard (IRGC) Alireza Tangsiri. Spolu s ním měli při nočním úderu zahynout i další vysoce postavení představitelé námořního velení, což představuje zásadní ránu pro íránskou vojenskou strukturu.

před 54 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Bílý dům, Washington D.C., USA

Mír není na dohled. Cesta k ukončení války mezi USA a Íránem naráží na zásadní překážky

Cesta k ukončení válečného konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem naráží na zásadní překážky, které plynou z diametrálně odlišných požadavků obou stran. Přestože administrativa prezidenta Donalda Trumpa dává veřejně najevo optimismus a mluví o probíhajících jednáních, evropští spojenci i státy v Perském zálivu vyjadřují rostoucí obavy z nedostatku skutečného pokroku. Propast mezi tím, co Washington žádá a co je Teherán ochoten nabídnout, zůstává hluboká a návrat k jednacímu stolu doprovází řada nejistot.

před 4 hodinami

J. D. Vance, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Vance pojede do Maďarska. Osobně podpoří Orbána před volbami

Americký viceprezident JD Vance se chystá na návštěvu Maďarska, která se uskuteční jen několik dní před tamními parlamentními volbami. Podle interního dokumentu ministerstva zahraničí, který získal server Politico, je cesta do Budapešti naplánována na 7. a 8. dubna. Cílem této mise je vyjádřit podporu znovuzvolení premiéra Viktora Orbána. Samotné hlasování v Maďarsku proběhne 12. dubna.

před 6 hodinami

Počasí

Počasí bude do konce března chladné. Teploty citelně klesnou

Závěr března přinese do Česka výrazné ochlazení a návrat zimního počasí, zejména do východních částí republiky. Podle aktuálních předpovědí nás čekají dny plné srážek, které budou už od středních poloh sněhové. Zatímco v Čechách bude oblačnosti méně, Morava a Slezsko se musí připravit na citelný severní vítr a v horách i na novou sněhovou pokrývku.

včera

Ilustrační foto

Revoluční verdikt: Facebook, Instagram a YouTube škodí zdraví. Způsobují závislost dětí na sociálních sítích

Kalifornská porota vynesla historický rozsudek, který může navždy změnit tvář digitálního světa. Společnosti Meta a YouTube byly shledány vinnými ve všech bodech obžaloby v přelomovém sporu, který je vinil z úmyslného budování závislosti u mladých uživatelů. Podle verdiktu technologičtí giganti postupovali nedbale při návrhu svých platforem, věděli o jejich nebezpečnosti, a přesto uživatele nevarovali, čímž způsobili vážné poškození duševního zdraví žalující strany.

včera

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Nevíme, co Trump vlastně chce, spolupráce uvízla na mrtvém bodě, říkají evropští lídři

Strategie amerického prezidenta Donalda Trumpa v probíhajícím konfliktu s Íránem vyvolává mezi evropskými spojenci značné rozpaky. Podle vysokých představitelů několika vlád jsou požadavky Washingtonu na pomoc při zajištění Hormuzského průlivu natolik zmatené a protichůdné, že jakákoliv reálná spolupráce uvízla na mrtvém bodě, píše server Politico. Evropské státy sice deklarovaly ochotu pomoci s obnovením námořního obchodu, v praxi se však k vyslání vojenské techniky do válečné zóny nikoho nespěchá.

včera

F-16 Israel Defense Forces

HRW: Izraelská armáda použila v obydlených oblastech jižního Libanonu bílý fosfor

Izraelská armáda čelí vážným obviněním z opakovaného a nezákonného používání bílého fosforu v obydlených oblastech jižního Libanonu. Organizace Human Rights Watch (HRW) spolu s dalšími výzkumníky zdokumentovala nasazení této kontroverzní látky, která má za následek nejen devastaci krajiny, ale i bezprostřední ohrožení civilistů. Podle expertů Izrael tuto zbraň využívá k taktice „spálené země“, aby odkryl terén a znemožnil bojovníkům Hizballáhu úkryt.

včera

Mette Frederiksenová

Nejmladší premiérka v historii Dánska končí. Mette Frederiksenová podala demisi

Dánská politická scéna prochází zásadním obratem. Dosavadní premiérka Mette Frederiksenová oficiálně podala demisi do rukou krále Frederika, čímž formálně ukončila působení své tříčlenné koaliční vlády. Tento krok následoval bezprostředně po oznámení volebních výsledků, které jasně ukázaly, že stávající kabinet ztratil v parlamentu potřebnou většinu.

včera

Írán, ilustrační foto

Teherán zveřejnil svůj mírový plán. USA poslal podmínky, za jakých ukončí válku

Íránská strana poprvé konkrétněji reagovala na americký patnáctibodový mírový plán, se kterým přišla administrativa Donalda Trumpa. Státní televize Press TV zveřejnila v polovině týdne pět klíčových podmínek, za kterých je Teherán ochoten ukončit válečný stav. Skutečnost, že informace přinesl právě anglicky mluvící kanál ovládaný státem, naznačuje, že vzkaz je adresován přímo Washingtonu a mezinárodnímu společenství.

včera

včera

Benzinky

Evropě hrozí v dubnu vážný nedostatek pohonných hmot a energií, varuje šéf Shell

Evropa by se mohla již během příštího měsíce potýkat s vážným nedostatkem pohonných hmot a energií. Varoval před tím šéf ropného gigantu Shell Wael Sawan na energetické konferenci v texaském Houstonu. Podle něj je kritickým bodem opětovné otevření Hormuzského průlivu, který Írán v rámci současné krize fakticky zablokoval pro přepravu ropy a zemního plynu.

včera

Ilustrační foto

Narušení dopravy v Hormuzském průlivu může mít pro globální obchod hluboké následky, varují experti

Současné narušení dopravy v Hormuzském průlivu může mít pro globální obchodní systém mnohem hlubší následky než jen dočasné zpoždění dodávek. Odborníci varují, že nestabilita v této klíčové oblasti urychluje rozpad zavedených pořádků a nahrává vzestupu jednostranné obchodní politiky. Namísto spolupráce se tak svět může dočkat fragmentace trhů, která zkomplikuje podnikání napříč kontinenty.

včera

včera

včera

včera

Válka v Íránu se propíše o peněženek Čechů. První velký dodavatel energií zdražuje

Éra postupného zlevňování energií, která trvala poslední tři roky, je u konce. Prvním velkým dodavatelem na českém trhu, který se rozhodl promítnout napětí na světových trzích do svých ceníků, je společnost innogy. Od pondělí si noví zákazníci, kteří hledají jistotu fixní ceny, připlatí za elektřinu i plyn stovky korun.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy