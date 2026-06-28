Írán může přestat existovat, varoval Trump po dalším porušení příměří

Spojené státy americké ústy prezidenta Donalda Trumpa znovu obvinily Írán z porušení platného příměří, v jehož průběhu má být dojednána finální mírová dohoda mezi oběma stranami konfliktu. Trump zároveň opět pohrozil Teheránu obnovením americké vojenské operace.
Trump o nejnovějším incidentu na Blízkém východě informoval v příspěvku na sociální síti Truth Social. "Americké letadlo právě zasáhlo sklady íránských raket a dronů a pobřežní radarová zařízení kvůli dalšímu porušení dohody o příměří," napsal šéf Bílého domu, jenž si následně rýpl do představitelů režimu v Teheránu.
"Je velmi pravděpodobné, že se nikdy nepoučí. Možná se dostaneme do bodu, kdy už nebudeme moci být rozumní a budeme donuceni vojensky dokončit práci, kterou jsme úspěšně započali. Pokud se to stane, Íránská islámská republika už nebude dále existovat," varoval americký prezident.
Nejnovější napětí panuje od čtvrtka, kdy Íránci zasáhli nákladní loď, která údajně použila neschválenou cestu Hormuzským průlivem, jedinou spojnicí mezi Perským zálivem a oceánem. Jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Americká armáda již dříve uvedla, že zasáhla íránské sklady raket a dronů a také pobřežní radary v odvetě za čtvrteční dronový útok na nákladní loď. Po útoku došlo k pozastavení plánovaných evakuací tisícovek námořníků, kteří uvízli v oblasti.
Viceprezident J. D. Vance již po prvním odvetném útoku americké armády napsal, že pokud Írán nesouhlasí s aplikací memoranda o porozumění, mohou jeho představitelé zvednout telefon a zavolat. "Násilí se ale potká s násilím," uvedl na sociální síti X.
Memorandum podepsali zástupci obou válčících zemí v předchozím průběhu června. USA souhlasily s ukončením námořní blokády íránských přístavů a všech typů sankcí, jimž byl Teherán podroben. Stále je však například nutné vyjednat, co bude s íránským jaderným programem.
Související
Trumpova celní válka s Evropou ožívá. USA hrozí odvetou za danění Mety či Amazonu
Trump označil dronový útok Íránu na loď v Hormuzském průlivu za porušení příměří
Donald Trump , Írán , USA (Spojené státy americké) , Americká armáda (U.S. ARMY)
Aktuálně se děje
před 23 minutami
Írán může přestat existovat, varoval Trump po dalším porušení příměří
před 1 hodinou
Přelomový krok britského krále. Karel III. jako první odhalil daňové přiznání
před 2 hodinami
Noční teplotní rekord nepadl. Příští noc bude zřejmě ještě teplejší
včera
Operní pěvkyně Pecková přijala výzvu. Chce být senátorkou
včera
Dálniční známky se prodávají na nové doméně, upozornilo ministerstvo
včera
Zásilkovna od července zavádí novinku. Jde o podávání zásilek
včera
Obchody během svátků v červenci. Další řetězec odhalil, zda bude fungovat
včera
Česko hlásí nový absolutní teplotní rekord
včera
Čapek nebo Hrabal. Měli špatné vysvědčení, přesto se zapsali do dějin
včera
Školní podzimní prázdniny se mohou změnit. TOP 09 navrhuje fixních pět dnů
včera
Česko zná termín příštích voleb. Prezident Pavel ho stanovil na říjen
včera
Trumpova celní válka s Evropou ožívá. USA hrozí odvetou za danění Mety či Amazonu
včera
Vojtěch prosazuje omezení dostupnosti energetických nápojů
včera
Tropické počasí a maxima až 41 °C. Meteorologové opět varují před výhní
včera
Češi letí pomáhat do Venezuely. Hasiči vysílají specializovaný tým
včera
Drama kvůli dětem v rozpáleném autě. Hasiči museli rozbít okénko
včera
Historických teplotních rekordů může padnout víc, naznačili experti
včera
Rady na extrémně teplý víkend. Víme, kteří lidé by vůbec neměli chodit na slunce
včera
Nové napětí v Íránu. Američané podnikli odvetu za útok na nákladní loď
včera
Počasí se po žhavém víkendu ochladí. Příští týden dorazí déšť
Příští týden přinese do České republiky dlouho očekávané ochlazení, které od západu ukončí vlnu tropických veder. Zpočátku však musíme počítat s velmi teplým počasím doprovázeným silnými bouřkami.
Zdroj: Libor Novák