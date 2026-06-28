Írán může přestat existovat, varoval Trump po dalším porušení příměří

Lucie Podzimková

28. června 2026 10:34

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Spojené státy americké ústy prezidenta Donalda Trumpa znovu obvinily Írán z porušení platného příměří, v jehož průběhu má být dojednána finální mírová dohoda mezi oběma stranami konfliktu. Trump zároveň opět pohrozil Teheránu obnovením americké vojenské operace. 

Trump o nejnovějším incidentu na Blízkém východě informoval v příspěvku na sociální síti Truth Social. "Americké letadlo právě zasáhlo sklady íránských raket a dronů a pobřežní radarová zařízení kvůli dalšímu porušení dohody o příměří," napsal šéf Bílého domu, jenž si následně rýpl do představitelů režimu v Teheránu.

"Je velmi pravděpodobné, že se nikdy nepoučí. Možná se dostaneme do bodu, kdy už nebudeme moci být rozumní a budeme donuceni vojensky dokončit práci, kterou jsme úspěšně započali. Pokud se to stane, Íránská islámská republika už nebude dále existovat," varoval americký prezident. 

Nejnovější napětí panuje od čtvrtka, kdy Íránci zasáhli nákladní loď, která údajně použila neschválenou cestu Hormuzským průlivem, jedinou spojnicí mezi Perským zálivem a oceánem. Jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři. 

Americká armáda již dříve uvedla, že zasáhla íránské sklady raket a dronů a také pobřežní radary v odvetě za čtvrteční dronový útok na nákladní loď. Po útoku došlo k pozastavení plánovaných evakuací tisícovek námořníků, kteří uvízli v oblasti. 

Viceprezident J. D. Vance již po prvním odvetném útoku americké armády napsal, že pokud Írán nesouhlasí s aplikací memoranda o porozumění, mohou jeho představitelé zvednout telefon a zavolat. "Násilí se ale potká s násilím," uvedl na sociální síti X. 

Memorandum podepsali zástupci obou válčících zemí v předchozím průběhu června. USA souhlasily s ukončením námořní blokády íránských přístavů a všech typů sankcí, jimž byl Teherán podroben. Stále je však například nutné vyjednat, co bude s íránským jaderným programem. 

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