Írán poslal USA odpověď na návrh mírového plánu

Napětí na Blízkém východě nadále eskaluje, zatímco diplomatické úsilí o ukončení konfliktu nabývá na intenzitě. Írán v neděli prostřednictvím pákistánského zprostředkovatele doručil svou odpověď na nejnovější americký návrh, který má za cíl ukončit válku trvající od konce letošního února. Podle státní tiskové agentury IRNA se íránská reakce soustředí na rámec budoucích jednání, která by měla vést k úplnému zastavení bojů v regionu.
Paralelně s tímto diplomatickým krokem probíhají jednání na nejvyšší úrovni ve Spojených státech. Americký ministr zahraničí Marco Rubio a zvláštní zmocněnec Steve Witkoff se v Miami setkali s katarským premiérem, aby projednali možnosti mírového řešení. Katarský představitel zdůraznil nutnost řešit kořeny krize v Perském zálivu výhradně prostřednictvím dialogu a mírových prostředků.
Situace v terénu však zůstává výbušná, zejména v oblasti námořní dopravy. Vysoce postavený íránský vojenský činitel varoval státy, které vymáhají sankce proti Teheránu, že jejich plavidla budou mít „problémy“ při průjezdu strategickým Hormuzským průlivem. Írán již dříve pohrozil masivním útokem na americké cíle v regionu, pokud budou jeho lodě během dohodnutého příměří nadále čelit útokům.
Obavy z eskalace potvrzují i čerstvé satelitní snímky dvou íránských tankerů, na které v sobotu zaútočily americké stíhačky F/A-18. Ze zasažených lodí stále stoupá kouř. Incidenty na moři pokračují i v neděli ráno, kdy britská organizace pro námořní obchod (UKMTO) informovala o nákladní lodi v Perském zálivu, kterou zasáhl neznámý projektil. Neklid se přelévá i do vzdušného prostoru sousedních zemí, kdy Kuvajt oznámil proniknutí několika nepřátelských dronů, které musela tamní armáda zneškodnit.
V Libanonu pokračují tvrdé střety mezi Izraelem a hnutím Hizballáh. Podle libanonského ministerstva zdravotnictví si sobotní izraelské nálety vyžádaly nejméně 22 obětí, mezi nimiž byly i čtyři děti. Izraelská armáda uvedla, že během operací v jižním Libanonu zlikvidovala deset členů Hizballáhu a zasáhla desítky objektů vojenské infrastruktury této ozbrojené skupiny podporované Íránem.
V samotném Teheránu se mezitím do popředí dostává nový nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí. Ten se během posledních několika dní již podruhé osobně setkal s vysokými vojenskými veliteli, což naznačuje úzkou koordinaci mezi politickým vedením a armádou v této kritické fázi konfliktu.
Související
Íránské revoluční gardy pohrozily útoky na americké cíle
Stojí USA opravdu o dohodu? Vždy, když je na stole, rozhodnete se jinak, zní z Íránu
Írán , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 28 minutami
Írán poslal USA odpověď na návrh mírového plánu
před 1 hodinou
Motoristé balancují na hraně vstupu do Sněmovny. Macinka je nadšený
před 2 hodinami
Vyústění dlouhodobé nenávisti. Sparta se poprvé vyjádřila k excesu slavistických fanoušků
před 4 hodinami
Je to hnus, komentují politici sobotní skandál slavistických fanoušků
před 5 hodinami
Slavia oznámila okamžité uzavření Tribuny Sever. Po fanoušcích bude žádat náhradu škody
před 6 hodinami
Íránské revoluční gardy pohrozily útoky na americké cíle
před 7 hodinami
Ostuda českého fotbalu: Slávisté během utkání napadli hráče Sparty, případ řeší policie i disciplinární komise
před 7 hodinami
Loď MV Hondius zakotvila u španělského ostrova Tenerife. Evakuace začala
před 9 hodinami
Počasí: Česko příští týden zasáhne citelné ochlazení a déšť, místy i nasněží
včera
Válka na Ukrajině se blíží ke konci, prohlásil Putin. Chce jednat s jednou konkrétní osobou z Evropy
včera
Stojí USA opravdu o dohodu? Vždy, když je na stole, rozhodnete se jinak, zní z Íránu
včera
Evropské státy zahájily rozsáhlou operaci na záchranu občanů z lodi MV Hondius
včera
Nervozita stoupá. Starmer čelí po drtivé volební porážce Labouristické strany rostoucímu tlaku na rezignaci
včera
Orbánova vláda definitivně skončila. Péter Magyar se stal premiérem Maďarska
včera
Co odhalily zveřejněné dokumenty o UFO? Posádky misí Apollo hlásily nevysvětlitelná pozorování
včera
Putin zkritizoval „agresivní“ Ukrajinu. Obhajoval válku, tvrdě se pustil do NATO
včera
Fico se v Moskvě sešel s Putinem. Vojenské přehlídky se nezúčastnil
včera
Hrozí NATO rozpad? Bývalý generální tajemník vystoupil s rázným varováním
včera
VIDEO: Rusko oslavilo konec druhé světové skromnou vojenskou přehlídkou
včera
Na vině je počasí. Hantavirus se kvůli klimatickým změnám šíří rychleji než v minulosti
Počet případů nákazy hantavirem v Argentině se za poslední rok téměř zdvojnásobil. Zemřelo již 32 lidí a země zaznamenala nejvyšší počet infekcí od roku 2018. Odborníci varují, že za tímto dramatickým nárůstem stojí především klimatické změny a ničení přirozeného prostředí volně žijících živočichů.
Zdroj: Libor Novák