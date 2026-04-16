Írán si podřezal větev. Neví, kam v Hormuzském průlivu umístil miny, a nemá je jak odstranit

Americký prezident Donald Trump oznámil plán na zahájení rozsáhlé odminovací operace v Hormuzském průlivu, což je klíčová součást snahy o znovuotevření této strategické vodní cesty. Průliv byl pro námořní dopravu fakticky uzavřen Íránem poté, co koncem února vypukl konflikt s USA a Izraelem. Odstraňování min však bude podle expertů extrémně pracné a nebezpečné, protože i když je průliv úzký, zaminovaná oblast představuje rozsáhlé území.
Poté, co americké a izraelské údery zničily většinu velkých íránských válečných lodí, začal Teherán k pokládání min využívat malá hladinová plavidla. Přesný počet rozmístěných náloží není znám, ale Írán si v průlivu ponechal volnou cestu pouze pro lodě, které jsou ochotny platit jím stanovené mýtné. Podle amerických představitelů citovaných deníkem New York Times se situace vymyká kontrole i samotnému Íránu, který údajně naznačil, že nedokáže lokalizovat všechny položené miny a nemá kapacity na jejich bezpečné odstranění.
Miny jsou přitom jen jednou z mnoha hrozeb, neboť průliv stále ohrožují levné drony, protilodní střely a rychlé útočné čluny, jimiž Revoluční gardy disponují z osmdesáti až devadesáti procent. Teherán v oblasti pravděpodobně nasadil dva hlavní moderní typy min označované jako Maham 3 a Maham 7. Na rozdíl od starších modelů využívají tyto moderní varianty magnetické a akustické senzory k detekci blízkosti lodi místo pouhého fyzického kontaktu.
Typ Maham 3 je třistakilogramová kotvená mina, kterou lze použít v hloubkách až do sta metrů. Druhý typ Maham 7 váží dvě stě dvacet kilogramů a je určen k uložení přímo na mořské dno v mělčích vodách, přičemž jeho kuželovitý tvar je navržen tak, aby jej bylo obtížné zachytit sonarem. Rozmístění těchto náloží dává Íránu značnou páku na globální ekonomiku, protože stačí i malé množství min k úplnému ochromení námořního obchodu.
Klasické minolovky s posádkou by byly v případě obnovení bojů velmi snadným terčem, a proto se jako nejméně riskantní jeví nasazení dálkově ovládaných a autonomních systémů. Mezi ně patří například podmořský dron Knifefish pro vyhledávání min pod hladinou nebo systém Archerfish vypouštěný z vrtulníků. Tyto technologie sice odstraňují nebezpečí pro personál přímo u miny, ale stále vyžadují přítomnost amerických lodí a vrtulníků v blízkosti, což je vystavuje riziku raketových útoků.
Přípravu na odminování již naznačil průjezd dvou amerických torpédoborců USS Frank E. Petersen a USS Michael Murphy průlivem dne jedenáctého dubna. Situaci však nadále komplikuje mezinárodní právo, neboť Írán si část průlivu nárokuje jako své výsostné vody a navíc ani USA, ani Írán nejsou stranami Úmluvy OSN o mořském právu. Zůstává tak nejasné, zda má Írán povinnost poskytnout mapy minových polí straně, se kterou je stále v ozbrojeném konfliktu.
Írán chce potápět americké lodě hlídkující v Hormuzském průlivu
Nebezpečný precedent. OSN reaguje na americkou námořní blokádu
Aktuálně se děje
před 37 minutami
Írán si podřezal větev. Neví, kam v Hormuzském průlivu umístil miny, a nemá je jak odstranit
před 1 hodinou
Rusko zveřejnilo „oficiální seznam cílů ruských raket v Evropě.“ Je mezi nimi i Česko
před 2 hodinami
Opozice kvůli chování vlády svolává mimořádnou schůzi Sněmovny. Chystá se na masivní obstrukce
před 2 hodinami
Vláda vyšachovala prezidenta. Pavel na summit NATO nepojede, rozhodla
před 3 hodinami
Írán chce potápět americké lodě hlídkující v Hormuzském průlivu
před 4 hodinami
Evropská unie představila systém pro ověřování věku na internetu
před 5 hodinami
Rusko v noci na dnešek podniklo rozsáhlý útok na Ukrajinu. Nejméně 12 mrtvých
před 6 hodinami
Trump v Íránu zásadně mění strategii. Místo útoků zahajuje ekonomickou válku
před 7 hodinami
Počasí čeká o víkendu zlom. Do Česka se přižene déšť
včera
Orbán se po volební porážce už v EU nechce ukazovat. Na summitu ho zastoupí Fico
včera
Jaký je skutečný stav? Írán navenek projevuje vzdor, uvnitř se ale hroutí
včera
Je to v rozporu se závěry schůzky s Klempířem, reaguje ČT na návrh mediální novely
včera
Trump se nechal vyobrazit jako Ježíš. Teď tvrdí, že to bylo jinak
včera
Životní minimum se zatím nezvyšuje, rozhodla Babišova vláda
včera
Ve StarDance bude i úplný nováček. Lidé ho mohou znát z muzikálů
včera
Papež Lev se Trumpem rozhodit nenechal. Na jeho poslední kritiku zareagoval chladně
včera
Zrušení veta na půjčku Ukrajině nebude zadarmo? Magyar poprvé jednal s představiteli EU
včera
Pohonné hmoty budou levnější. Vláda na zítřek snížila strop
včera
Paradox války v Íránu: Krize přinesla astronomické zisky pro největší ropné společnosti na světě
včera
Americká zahraniční politika se stává noční můrou. Světoví lídři mění strategii, opouští od podlézání Trumpovi
Spojené státy se pod vedením Donalda Trumpa pouštějí do jednostranných vojenských akcí, které jejich tradiční spojenci odmítají podpořit. Přestože se lídři Evropy či Asie odmítají do války s Íránem zapojit, zjišťují, že následkům tohoto konfliktu nelze uniknout. Pro mnohé z nich se americká zahraniční politika stává politickou i ekonomickou noční můrou, která ohrožuje jejich vlastní kariéry a stabilitu jejich zemí.
