Írán už Hormuzský průliv nikdy nezavře, Izrael má zákaz bombardovat Libanon, řekl Trump. NATO vzkázal, ať se do toho neplete

Americký prezident Donald Trump vydal sérii prohlášení, ve kterých oznámil zásadní obrat v blízkovýchodním konfliktu. Podle jeho slov Spojené státy s okamžitou platností zakázaly Izraeli další bombardování Libanonu. Prezident zdůraznil, že Izrael má od USA tyto akce striktně zakázány, a dodal, že současná situace již stačila. Svůj příspěvek na sociální síti Truth Social zakončil rázným zvoláním, že čeho je moc, toho je příliš.
Tento krok přichází ve chvíli, kdy Trump oslavuje diplomatický úspěch v jednání s Teheránem. Prezident oznámil, že Írán souhlasil s tím, že už nikdy v budoucnu neuzavře Hormuzský průliv. Tato strategická vodní cesta podle něj již nebude využívána jako zbraň proti zbytku světa. Trump tento den označil za skvělý a brilantní moment pro celou planetu, přičemž dodal, že Írán již začal s odstraňováním námořních min z oblasti.
Prezident nicméně upozornil své následovníky, že dohoda týkající se Hormuzského průlivu není nijak právně ani diplomaticky spojena s děním v Libanonu. Ačkoliv jsou tyto procesy oddělené, Trump přislíbil, že se zasadí o to, aby byl Libanon opět prosperující zemí. Zároveň potvrdil, že Hormuzský průliv je nyní zcela volný a připravený pro veškerou komerční dopravu, což by mělo stabilizovat globální trhy.
Navzdory otevření průlivu však Trump zdůraznil, že americká námořní blokáda íránských přístavů zůstává v plném rozsahu v platnosti. Toto opatření bude podle něj zrušeno až ve chvíli, kdy bude dohoda s Íránem stoprocentně dokončena. Prezident věří, že zbytek jednání proběhne velmi rychle, protože většina klíčových bodů je již vyjednána. Blokáda se nyní týká výhradně íránských cílů a nemá bránit volnému průjezdu ostatních lodí.
V rámci své vlny příspěvků se Trump opřel také do Severoatlantické aliance. Uvedl, že mu NATO nabídlo pomoc se situací v Hormuzském průlivu až ve chvíli, kdy je krize v podstatě u konce. Alianci označil za zbytečnou a za papírového tygra, který nebyl k dispozici, když byl potřeba. Vzkázal jim, aby se do situace nepletli, ledaže by chtěli své lodě pouze naložit ropou. NATO se k těmto výrokům zatím oficiálně nevyjádřilo.
Během necelých dvou hodin zveřejnil americký prezident více než deset příspěvků, ve kterých střídal oslavný tón s tvrdými požadavky. Poté, co poděkoval Íránu za otevření námořní cesty, okamžitě připomněl sílu amerického námořnictva a rozhodnost, s jakou hodlá prosadit konečnou dohodu. Mezinárodní společenství nyní analyzuje, jaký dopad bude mít tento veřejný zákaz izraelských operací na stabilitu v regionu.
Otevření Hormuzského průlivu zahýbalo trhy. Cena ropy prudce klesá
Hormuzský průliv je s okamžitou platností otevřen pro všechny lodě, oznámil Írán
před 45 minutami
Zdroj: Libor Novák