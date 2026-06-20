Írán uzavírá Hormuzský průliv. Obvinil USA a Izrael z porušení mírové dohody

Írán oznámil uzavření strategického Hormuzského průlivu a obvinil Spojené státy a Izrael z hrubého porušení nedávno podepsané mírové dohody. Teherán tímto radikálním krokem reaguje na pokračující vojenské operace izraelské armády na území jižního Libanonu. Podle íránského vojenského velení jde o přímou reakci na flagrantní nedodržení slibů ze strany Washingtonu, který měl zajistit klid zbraní ve všech oblastech zasažených širším konfliktem.
Íránská strana se odvolává přímo na první bod čtrnáctibodové dohody, která byla uzavřena s cílem ukončit válku mezi Spojenými státy a Íránem. Tento klíčový odstavec výslovně nařizuje okamžité a trvalé ukončení veškerých vojenských operací na všech frontách, přičemž text výslovně zmiňuje také území Libanonu. Teherán od počátku vyjednávání nekompromisně trval na tom, že jakýkoliv pokrok v mírovém procesu je podmíněn absolutním zastavením bojů mezi Izraelem a hnutím Hizballáh.
Izraelská vláda se původně snažila prosadit, aby byla situace v Libanonu posuzována zcela odděleně od celkové dohody s Íránem. Teherán však dal jasně najevo, že zahrnutí libanonské fronty do příměří představuje nepřekročitelnou červenou linii, přes kterou nejede vlak. Podle dostupných informací to byl nakonec silný diplomatický tlak ze strany Spojených států, který Izrael donutil k tomu, aby na tyto podmínky v rámci celkového dokumentu přistoupil.
Krize se naplno rozhořela necelých čtyřiadvacet hodin poté, co americké úřady v pátek odpoledne oficiálně oznámily dosažení nového příměří mezi Izraelem a Hizballáhem. Podle zpráv z místa bylo při následných izraelských útocích v jižním Libanonu zabito nejméně dvacet lidí. Místní představitelé upřesnili, že šestnáct obětí na životech si vyžádalo ostřelování v okrese Nabatíja a dalších sedm osob zahynulo v sousedním regionu Sajdá.
Izraelská armáda sice potvrdila, že formální příměří vstoupilo v platnost, nicméně její mluvčí vzápětí prohlásil, že vládní jednotky budou i nadále pokračovat v aktivním odstraňování bezprostředních hrozeb. Izraelské síly podle oficiálního vyjádření zasáhly desítky cílů patřících Hizballáhu. Tato operace byla označena za odvetu poté, co šíitské hnutí vypálilo více než padesát projektilů na pozice izraelských vojáků rozmístěných v pohraniční oblasti.
Představitelé hnutí Hizballáh pro změnu uvedli, že příměří oznámené americkými představiteli v pátek odpoledne vůbec neuznávají. Skupina rezolutně odmítá jakýkoliv izraelský požadavek, který by židovskému státu umožňoval svobodně provádět vojenské operace uvnitř libanonského suverénního území. Obě bojující strany se tak dnes přes média opakovaně obvinily z masivního a soustavného porušování dohodnutého klidu zbraní.
Zatímco širší příměří v ostatních částech Blízkého východu od dubna víceméně platilo, Libanonu nynější diplomatické snahy žádný skutečný klid nepřinesly. Selhání dohod na libanonské frontě nyní podle politických analytiků vážně ohrožuje stabilitu celé blízkovýchodní mírové architektury. Situace kolem Libanonu se ukázala být přesně tím nejcitlivějším bodem, který má potenciál kompletně zmařit veškeré dosavadní pokusy o nastolení trvalého míru mezi velmocemi.
Do celé situace se již vložilo americké ústřední velitelství CENTCOM, které pozorně sleduje dění kolem uzavřeného Hormuzského průlivu. Podle jeho oficiálního prohlášení zůstává bezpečná plavba touto životně důležitou vodní cestou prozatím neporušená. Americká armáda potvrdila, že průlivem bez problémů projelo padesát pět plavidel, nicméně hrozba ze strany íránského námořnictva vyvolává obrovskou nervozitu na světových trzích s energiemi.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Bagháí oznámil, že nadcházející účast íránské delegace na rozhovorech ve Švýcarsku bude zaměřena výhradně na to, aby druhá strana bezpodmínečně splnila své závazky. Rozhovory, které zprostředkovává Pákistán jako prostředník, se mají uskutečnit ve švýcarském Bürgenstocku za účasti zástupců Teheránu a Washingtonu. Írán dává jasně najevo, že nynější situace na bojišti neodpovídá tomu, co bylo podepsáno.
Bagháí výslovně zdůraznil, že vyjednávání o definitivní podobě konečné dohody mohou reálně začít teprve tehdy, až se začnou plnit a trvale dodržovat závazky vyplývající z bodů 1, 4, 5, 10 a 11 čtrnáctibodové smlouvy. Vzhledem k tomu, že k tomu v tuto chvíli nedochází, hodlá Írán na Spojené státy během švýcarských diplomatických schůzek vyvinout maximální možný nátlak. Veškerá pozornost mezinárodního společenství se nyní upírá k americkému prezidentu Donaldu Trumpovi a jeho dalšímu postupu.
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Zdroj: Libor Novák