Írán vyzval Američany, aby se podrobili novému režimu v Hormuzském průlivu

Írán v uplynulých hodinách obvinil Američany z porušování příměří, které je podle středečního vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa u konce. Teherán prostřednictvím politiků vyzval Washington, aby přijal nový režim v Hormuzském průlivu.
Írán při uzavření červnového memoranda o porozumění přislíbil maximální možné úsilí v otázce zajištění bezpečného tranzitu komerčních lodí přes Hormuzský průliv po dobu šedesáti dnů. Přesto v oblasti, kterou se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři, opakovaně dochází k incidentům.
Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf v uplynulých hodinách nařkl Američany z porušování příměří, například i z toho důvodu, že "porušují íránské úpravy" režimu v průlivu. Podle Teheránu nemá Washington jinou možnost než přijmout nová íránská pravidla týkající se Hormuzského průlivu.
Americké vojenské velení v noci informovalo, že zahajuje sérii úderů proti Íránu v odvetě za údajné íránské útoky na komerční lodě, které používaly mezinárodní námořní cestu. "Americké údery jsou reakcí na íránské útoky na tři komerční lodě, které pluly Hormuzským průlivem. Íránská agrese byla nedovolená, nebezpečná a byla jasným porušením příměří," uvedla armáda.
Podle amerického velení bylo zasaženo více než 80 íránských cílů, a to včetně asi 60 malých lodí íránských revolučních gard. Íránská státní média informovala o útocích na ostrov Kešm či město Bandar Abbas. Teherán nenechal noční americké útoky bez reakce. V brzkých ranních hodinách provedl odvetné útoky na americká vojenská zařízení v regionu, konkrétně v Bahrajnu a Kuvajtu.
Trump následně na summitu NATO čelil otázce, zda je příměří mezi oběma stranami konfliktu u konce. Politik to označil za velmi zajímavý dotaz. "Myslím, že je to u konce. Už s nimi nechci uzavřít dohodu, je to špína. Jsou to nemocní lidé. Vedou je nemocní lidé. A jsou to zlí a násilní lidé. Kdyby měli jadernou zbraň, tak ji použijí," řekl americký prezident.
Šéf Bílého domu zmínil, že bude mluvit s americkými vyjednavači, kteří podle jeho slov chtějí v jednání pokračovat. "Je to ztráta času s nimi jednat. Jsou to lháři," prohlásil na adresu Teheránu.
"Uděláme dohodu, všichni souhlasí, žádné jaderné zbraně. Oni vylezou ven, promluví s novináři a řeknou, že jsme o tom ani nemluvili. Je s nimi něco špatně. Jsou to blázni," pokračoval Trump. "Je mi to jedno, můžou jednat. Myslím, že se jen plýtvá časem. Je to jen banda lhářů," dodal.
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Írán , Hormuzský průliv , lodní doprava , USA (Spojené státy americké)
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Zdroj: Lucie Podzimková