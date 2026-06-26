Írán zaútočil na nákladní loď v Hormuzském průlivu

Libor Novák

26. června 2026 9:17

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: pexels.com

Íránský útok bezpilotním letounem na nákladní loď v Hormuzském průlivu si vynutil pozastavení evakuačních operací Organizace spojených národů, které měly z oblasti dostat uvízlá plavidla a námořníky. K incidentu došlo pouhé hodiny poté, co tamní revoluční gardy varovaly, že bezpečný průjezd bude umožněn pouze přes trasy určené Íránem.

Tento krok přímo zpochybňuje tvrzení administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, že strategická vodní cesta je opět volná a otevřená. Jedná se o první nahlášený incident od minulého týdne, kdy se Washington a Teherán dohodli na rámci pro mírovou dohodu. Reakcí na obnovené napětí byl okamžitý mírný nárůst globálních cen ropy.

Zasažené obchodní plavidlo utrpělo podle britské organizace UKMTO poškození velitelského můstku na pravoboku, avšak nikdo nebyl zraněn a nevznikly ani ekologické škody. Mezinárodní námořní organizace (IMO) následně přerušila misi zaměřenou na evakuaci stovek lodí a více než 11 tisíc námořníků, kteří v regionu uvízli od propuknutí konfliktu.

Generální tajemník IMO Arsenio Dominguez zdůraznil, že bezpečnost posádek je prvořadá a plán se obnoví až po vyjasnění situace. Napadené plavidlo sice neoperovalo v rámci evakuačního programu OSN, incident ale potvrdil vysoká rizika pro námořní dopravu. Lodní provoz v průlivu přitom těsně před útokem dosáhl nejvyšší úrovně od začátku bojů na konci února.

Nově zřízený íránský úřad pro správu průlivu deklaroval, že plavba po neschválených trasách nebude bezpečná a odpovědnost ponesou majitelé lodí. Současné ujednání mezi USA a Íránem sice počítá s šedesátidenním bezplatným otevřením cesty výměnou za zrušení americké blokády, zároveň však dává Teheránu a Ománu dohledovou roli.

Írán se pokouší prosadit zavedení tranzitních poplatků, což americká strana i arabské státy Perského zálivu striktně odmítají. Americký ministr zahraničí Marco Rubio během návštěvy Bahrajnu prohlásil, že žádná země nemá právo zpoplatňovat mezinárodní vody. Samotný Omán navíc potvrdil, že s žádnými poplatky v budoucích plánech nepočítá.

Podepsané memorandum má za cíl zastavit boje, uvolnit námořní trasu a přinést Íránu hospodářskou úlevu výměnou za závazek, že nikdy nevyvine jaderné zbraně. Detailní technické rozhovory expertních pracovních skupin ohledně sankcí a jaderné energie by měly začít na konci června. Celý mírový proces však provázejí vážné překážky, mezi které patří pokračující střety mezi Izraelem a Hizballáhem v Libanonu.

Teherán trvá na tom, že tyto konflikty jsou vzájemně propojené, přestože se Washington snaží jednání oddělit. Ministr Rubio navíc během své současné cesty po Blízkém východě vynechal návštěvu Izraele, což analytici hodnotí jako záměrný projev nesouhlasu vůči izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi.

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Americký ministr zahraničí Marco Rubio během své návštěvy Perského zálivu prohlásil, že Spojené státy nedovolí žádné zemi, včetně Íránu, vybírat poplatky za plavbu v Hormuzském průlivu. Podle šéfa americké diplomacie se jedná o mezinárodní vodní cestu, kde stávající mezinárodní právo jakékoli zpoplatnění zakazuje. Rubio přicestoval do Abú Zabí s cílem ujistit regionální spojence, že Washington zaujme v mírových rozhovorech s Teheránem pevný postoj a že nedávno uzavřené šedesátidenní příměří bezpečnost partnerů v zálivu neohrozí.

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Zdroj: Libor Novák

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