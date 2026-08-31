Íránský prezident odmítá další boje. Volá po obnovení diplomacie s USA

Íránský prezident Masúd Pezeškiján se v Kyrgyzstánu účastní summitu Šanghajské organizace pro spolupráci. Během této mezinárodní akce plánuje jednat s řadou zahraničních představitelů a světových lídrů. Pezeškiján, který je vnímán jako relativně umírněný politik, se na okraji summitu již setkal s indickým premiérem Naréndrou Módím. Při této příležitosti prohlásil, že Teherán nadále usiluje o diplomatické řešení konfliktu se Spojenými státy.
Prohlášení íránského prezidenta zaznělo i přesto, že v posledních čtyřiadvaceti hodinách došlo k novému vyostření bojů. Podle informací íránské agentury Tasním Pezeškiján indickému premiérovi řekl, že pokračování ozbrojeného střetu není v ničí zájmu. Íránský lídr zdůraznil, že jediným způsobem, jak vyřešit stávající problémy, zůstává dialog a vzájemná spolupráce. Zároveň vyzval k využití všech dostupných kapacit k zamezení šíření nestability v regionu.
Slova íránského prezidenta o dohodě následně potvrdila také jeho oficiální kancelář ve svém prohlášení. Kancelář uvedla, že Teherán i nadále usiluje o cestu porozumění a vzájemného kompromisu. Íránská strana považuje pokračování války za škodlivé pro vlastní zájmy i pro bezpečnost celého blízkovýchodního regionu. Prevence rozšiřování konfliktu je podle Teheránu prioritou, která vyžaduje aktivní zapojení všech diplomatických nástrojů.
Íránský prezident se však ve svých výrocích nevyhnul ani ostré kritice na adresu Spojených států. Podle íránské agentury Fars Pezeškiján prohlásil, že Washington dosud nesplnil své dřívější závazky. Íránská strana tím naráží především na přetrvávající blokádu svých přístavů ze strany americké armády a na zadržování zmrazených íránských finančních aktiv. Nesplněné sliby ze strany USA podle Teheránu nadále komplikují jakýkoliv posun v jednáních.
Pezeškiján ve svém vystoupení upozornil také na vnitřní politické faktory na americké straně. Uvedl, že uvnitř Spojených států existují politické proudy, které vidí svůj vlastní prospěch v dalším pokračování války. Íránský prezident sice neupřesnil, o jaké konkrétní skupiny či osobnosti se jedná, ale naznačil jejich výrazný vliv. Tyto zájmové skupiny podle něj vědomě maří veškeré snahy o dosažení mírového urovnání.
Snaha íránského prezidenta o diplomatický přístup se však doma potýká se silným odporem. Uvnitř íránské politické scény panují hluboké rozpory ohledně toho, jak v konfliktu se Spojenými státy dále postupovat. Zatímco Pezeškiján prosazuje umírněnější linii, nové tvrdé vedení v zemi požaduje přímou konfrontaci. Radikální křídlo odmítá ústupky a prosazuje nekompromisní postup vůči Washingtonu.
Tvrdé křídlo v Teheránu požaduje, aby Spojené státy zaplatily Íránu válečné reparace za způsobené škody. Zástupci této linie rovněž prosazují právo vybírat poplatky za průjezd lodí strategickým Hormuzským průlivem. Rozpolcenost íránské politické reprezentace tak výrazně komplikuje formulaci jednotné zahraniční politiky. Rozdílné názory na řešení konfliktu představují pro Teherán zásadní vnitřní výzvu.
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Zdroj: David Holub