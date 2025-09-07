Jak se ubránit Putinovi? Evropa se inspirovala na Ukrajině, proti Rusku povolá přírodu

Během postupu ruských vojsk na Kyjev v únoru 2022 si Oleksandr Dmitriev uvědomil, že má řešení, jak je zastavit. Navrhl, aby se vyhodila do povětří hráz u řeky Irpiň severovýchodně od Kyjeva, a tím se obnovilo dávno vysušené záplavové území. Dmitriev, který se v oblasti před válkou věnoval pořádání offroadových závodů, znal místní terén a byl si jistý, že zaplavení močálů a rašelinišť znemožní pohyb ruské vojenské techniky.
Jeho nápad se ukázal jako úspěšný a doslova zastavil ruský útok ze severu. Fotografie ruských tanků uvízlých v bahně obletěly celý svět. O tři roky později se tento zoufalý čin stal inspirací pro státy na východním křídle NATO, které začaly uvažovat o obnově vlastních rašelinišť. Tento přístup propojuje dvě klíčové evropské priority – obranu a ochranu klimatu.
Tato myšlenka podle webu Politico spočívá v tom, že rašeliniště dokážou nejen zabránit postupu tanků, ale také efektivně pohlcovat oxid uhličitý, čímž přispívají k boji proti globálnímu oteplování. V současné době je však polovina rašelinišť v Evropské unii odvodněna, aby se z nich stala zemědělská půda. Vysušená rašelina poté vypouští do atmosféry skleníkové plyny a zároveň usnadňuje pohyb těžkých vozidel.
Některé evropské vlády nyní zvažují, že obnova rašelinišť by mohla vyřešit hned několik problémů najednou. Finsko a Polsko oznámily, že aktivně zkoumají možnosti obnovy rašelinišť jako opatření, které posílí ochranu jejich hranic a zároveň pomůže v boji proti změně klimatu. Polský projekt s názvem „Východní štít“ v hodnotě 10 miliard zlotých počítá s ochranou životního prostředí, včetně obnovy rašelinišť a zalesňování pohraničních oblastí.
V původním stavu rašeliniště pokrývají citlivé mechy, které se ve vlhkém prostředí nerozkládají a postupně se mění v rašelinu, což je půda bohatá na uhlík. Právě proto jsou rašeliniště nejúčinnějším úložištěm CO2 na planetě. Přestože pokrývají jen 3 % povrchu Země, ukládají do sebe třetinu světového uhlíku, což je dvakrát více než lesy. Po odvodnění však rašeliniště začnou uhlík, který v sobě uchovávaly stovky až tisíce let, uvolňovat.
Zhruba 12 % rašelinišť na celém světě je poškozeno a produkují 4 % znečištění, které otepluje planetu. V Evropě je situace obzvláště dramatická, protože rašeliniště zde byla dlouho považována za neproduktivní území. Polovina rašelinišť v EU je degradovaná, hlavně kvůli odvodňování pro zemědělské účely.
V roce 2022 země EU vypustily do ovzduší 124 milionů tun skleníkových plynů z odvodněných rašelinišť, což se blíží ročním emisím Nizozemska. V současné době probíhá řada projektů na obnovu rašelinišť, a tento proces nabral na obrátkách díky novému unijnímu zákonu o obnově přírody. Ten požaduje, aby země do roku 2030 obnovily 30 % degradovaných rašelinišť a do roku 2050 celkem 50 %.
Na východním křídle NATO by obnova rašelinišť byla poměrně jednoduchým a levným způsobem, jak splnit unijní ekologické cíle a zároveň posílit obranu. Aveliina Helm, profesorka ekologie obnovy na univerzitě v Tartu, uvedla, že vidí velký potenciál pro propojení těchto dvou cílů v rámci národních plánů na obnovu přírody. Připomněla, že Finsko, Polsko a Estonsko aktivně hledají způsoby, jak tyto cíle spojit.
Většina rašelinišť v Evropě se nachází právě na hranicích NATO s Ruskem a Běloruskem – od finské Arktidy přes Pobaltí a Suwalskou úžinu až po východní Polsko. V podmáčeném stavu představuje tento terén obrovské riziko pro vojenská vozidla a tanky. Tuto skutečnost tragicky potvrdil případ, kdy v letošním roce zemřeli čtyři američtí vojáci, když jejich 63tunové obrněné vozidlo uvázlo v bažině v Litvě.
Díky tomuto typu obrany se armády nemohou pohybovat po otevřeném terénu a jsou nuceny využívat snadněji bránitelné oblasti. Právě to zjistili Rusové, když Dmitriev s vojáky vyhodili do povětří hráz u Kyjeva. Obrana pomocí rašelinišť ale není nic nového. Již v historii se mokřady ukázaly jako účinná překážka pro armády. V roce 9 n. l. porazily germánské kmeny římské legie, když je zahnaly do bažin.
Na Ukrajině však zaplavení povodí řeky Irpiň mělo zničující dopad na ekologii i hospodářství. I když to zastavilo invazi, mělo to za následek ekologické škody a mnoho vesničanů přišlo o domy a pozemky. Helm upozorňuje, že na rozdíl od Ukrajiny mají vlády v EU čas na promyšlenou obnovu rašelinišť, která zohlední potřeby přírody, zemědělců a armád. „Možná je lepší přemýšlet dopředu, než být nuceni jednat ve spěchu,“ uvedla. „My tu příležitost máme. Ukrajina ji neměla.“
Související
Největší útok od začátku války: Rusové během 11hodinových náletů zasáhli i vládní budovu v Kyjevě
Bývalý velitel spojeneckých sil: Až válka skončí, ukrajinská armáda bude nejsilnější v Evropě. Chceme ji na své straně
Aktuálně se děje
před 18 minutami
Jak se ubránit Putinovi? Evropa se inspirovala na Ukrajině, proti Rusku povolá přírodu
před 1 hodinou
Největší útok od začátku války: Rusové během 11hodinových náletů zasáhli i vládní budovu v Kyjevě
před 2 hodinami
Trumpova cesta k Nobelově ceně: Opravdu ukončil už šest válek?
před 4 hodinami
Neschopný a pomýlený. Ministr zdravotnictví Kennedy Jr. je hrozbou pro zdraví, varuje jeho rodina
před 5 hodinami
Thunbergová: Starmer má právní povinnost zasáhnout, aby zabránil genocidě v Gaze
před 6 hodinami
Počasí bude i příští týden letní, tropy se ale neukáží
včera
Trump přišel s dalším kontroverzním návrhem. Chce si přivlastnit památník 11. září, New York se bouří
včera
Transplantace jako cesta k nesmrtelnosti: Je sen Ťin-pchinga a Putina reálný?
včera
Slavia se spojila s Plzní a Ostravou v boji proti českému deníku. Novinářům odebraly akreditaci
včera
Čeští fotbalisté zvládli kvalifikační souboj v Podgorici a zřejmě tím podrželi kouče Haška
včera
Nová čísla z Gazy odhalují, kolik dětí trpí hlady
včera
Jak si Trump podmanil svět? Jeden den se neobjevil na veřejnosti, lidé uvěřili tomu, že zemřel
včera
Bývalý velitel spojeneckých sil: Až válka skončí, ukrajinská armáda bude nejsilnější v Evropě. Chceme ji na své straně
včera
Trump poslal ke břehům Venezuely armádu. Madurovi hrozí útokem
včera
Velké útočné skupiny s obrněnými vozidly jsou minulostí. Ukrajinský velitel popsal, jak se válka změnila
včera
Příští ročník summitu G20 bude na mém golfovém hřišti, oznámil Trump
včera
Nejsem diktátor, říká Trump. Má ale pravdu?
včera
Putin opět mění strategii. K válce na Ukrajině zaujal nekompromisní postoj, Zelenského chce v Moskvě
včera
Trump přejmenoval Pentagon. Už to není ministerstvo obrany
včera
Počasí o víkendu: Letní teploty zůstanou, tropy se ale nevrátí
Teploty se během víkendu budou pohybovat kolem 20 stupňů, uvedl ČHMÚ.cz.
Zdroj: Libor Novák