Japonsko má problém. Rusko proměnilo zemi v doupě špionů

Japonská vláda přiznala rostoucí potřebu účinněji čelit zahraničním zpravodajským službám. Reagovala tak na investigativní zprávu deníku New York Times, podle níž Rusko proměnilo zemi v „doupě špionů“ a klíčový zdroj součástek pro své zbraně.
Podle zveřejněného vyšetřování využívá Moskva Japonsko jako hlavní centrum pro sběr informací a nákup technologií dvojího užití, které potřebuje pro vedení války na Ukrajině. K tomuto stavu přispívají především tamní mírné protišpionážní zákony, které jsou částečně důsledkem omezení zavedených po druhé světové válce.
Hlavní mluvčí japonské vlády Minoru Kihara uvedl, že v rychle se měnícím bezpečnostním prostředí je nutné reagovat na zahraniční zpravodajské aktivity s ještě větší přísností. Tyto aktivity, zaměřené zejména na získávání kritických informací, podle něj přímo ohrožují národní bezpečnost země.
Kihara zároveň připomněl, že japonský parlament v letošním roce schválil legislativu, která připravuje půdu pro vytvoření nového národního úřadu. Tento orgán by měl nově koordinovat dosud roztříštěné zpravodajské činnosti v zemi.
Zpráva amerického deníku se opírá o odhady ukrajinské vlády, podle kterých až devadesát procent ruských raket a bezpilotních letounů obsahuje japonské součástky. Ruské operace v Japonsku podle těchto informací řídí operativec ruských tajných služeb, který v Tokiu vystupuje pod krytím jako zaměstnanec většinově státní letecké společnosti Aeroflot.
Vzhledem k tomu, že přímý vývoz do Ruska je omezen sankcemi, využívají tyto nákupní sítě zprostředkovatelské firmy a třetí země k přepravě komponentů. Mezi klíčové tranzitní státy pro dopravu materiálu do Ruska patří podle deníku Vietnam, Uzbekistán a Šrí Lanka.
Vyšetřování dále upozornilo na to, že po zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu v roce 2022 vyhostily západní státy stovky ruských špionů. Značná část z nich následně zamířila právě do Japonska, kde využívají tamní vyspělý technologický průmysl a slabou právní úpravu v oblasti špionáže.
Obavy z aktuálního vývoje vyjádřil také poslanec vládní Liberálnědemokratické strany Akihisa Šiozaki, který v minulosti působil jako právník žalující případy průmyslové špionáže. Situaci označil za krizovou a potvrdil, že vládní kruhy vnímají závažnost celého problému.
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