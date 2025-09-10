Kallasová: Ruské drony narušily polský vzdušný prostor úmyslně

Vysoce postavená diplomatka EU, Kaja Kallasová, tvrdí, že ruské drony narušily polský vzdušný prostor úmyslně. Indicent popsala jako nejvážnější porušení evropského vzdušného prostoru od začátku války na Ukrajině.
Válka se podle ní stupňuje, a proto je potřeba navýšit tlak na Moskvu, podpořit Ukrajinu a posílit obranyschopnost Evropy. Kallasová jedná s generálním tajemníkem NATO i polským vicepremiérem a zdůrazňuje, že EU v této situaci plně podporuje Polsko.
Severoatlantická rada NATO se sešla, aby projednala, jak bude na incident s drony reagovat. Ačkoliv počáteční informace naznačují, že šlo o záměrné narušení prostoru ze strany šesti až deseti ruských dronů, NATO je nepovažuje za přímý útok.
Nicméně šlo o první případ, kdy spojenecké letouny zasahovaly proti možné hrozbě ve vzdušném prostoru členské země. Na noční operaci se podílely polské a nizozemské stíhačky a také italské průzkumné a tankovací letouny. Protilatadlové systémy drony sice radarem zaměřily, ale nezasáhly.
Předseda Evropské rady António Costa označil události za připomínku toho, že bezpečnost jedné země je bezpečností všech. Zdůraznil, že ruská agrese na Ukrajině a bezohledné narušování vzdušného prostoru členských zemí EU ohrožuje kritickou infrastrukturu a bezpečnost všech Evropanů. Podle něj má Polsko právo na obranu své suverenity.
V reakci na situaci svolal polský prezident Karol Nawrocki zasedání rady pro národní bezpečnost, které se uskuteční do osmačtyřiceti hodin. Prezident označil události za bezprecedentní moment v historii Polska i celého NATO. Důvodem je očekávání, že do dvou dnů budou k dispozici kompletní informace o tom, co se na polském území stalo.
Ruská odpověď na WhatsApp: Díky povinné aplikaci v telefonu bude kontrolovat 99 procent komunikace
Rusko eskaluje útoky na Ukrajinu. Trump je připraven uvalit sankce
Rusko , Polsko , Kaja Kallasová (Estonsko)
Zdroj: Libor Novák