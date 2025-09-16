Kam se poděly děti unesené z Ukrajiny? Rusko zřídilo stovky táborů, v nichž jim vymývá mozky

Libor Novák

16. září 2025 16:40

Lidé na Ukrajině, ilustrační foto
Lidé na Ukrajině, ilustrační foto Foto: Pixabay

Podle nového vyšetřování provozuje Rusko rozsáhlou síť více než 200 táborů, ve kterých převychovává, militarizuje a rusifikuje ukrajinské děti. Cílem těchto programů je indoktrinovat děti k tomu, aby byly připraveny bojovat za Rusko, zjistil server The Guardian.

Vyšetřování, které vedla Humanitární výzkumná laboratoř při Yale School of Public Health, zjistilo, že síť zahrnuje tábory, školy, vojenské základny, zdravotnická zařízení a univerzity po celém Rusku a na okupovaných územích Ukrajiny.

Nejméně 130 zařízení je zapojeno do převýchovy a indoktrinace, včetně propagace proruských názorů. Dále bylo zjištěno, že minimálně 39 z těchto zařízení provozuje militarizační programy, kde se děti ve věku od osmi let učí zacházet se zbraněmi, házet granáty, a dokonce i skládat drony pro ruskou armádu.

Nathaniel Raymond, ředitel laboratoře, prohlásil, že se jedná o "bezprecedentní síť zařízení, která byla vybudována a rozšířena od roku 2014, aby proměnila ukrajinské děti v Rusy". Uvedl, že cílem je "vymýt dětem mozek" a "proměnit je ve vojáky".

Dále dodal, že téměř čtvrtina těchto míst se rozšiřuje a nejméně dva další tábory jsou ve výstavbě, což naznačuje, že se Rusko připravuje na přijetí dalších dětí. 

Vyšetřovatelé shromáždili důkazy z veřejně dostupných zdrojů, včetně ruských publikací a satelitních snímků. Zjištění zprávy poprvé odhalují rozsah ruské deportační sítě a posilují obvinění z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Zpráva uvádí, že systematická deportace a militarizace dětí porušuje Ženevské konvence a Úmluvu OSN o právech dítěte.

V roce 2023 zahájil Mezinárodní trestní soud vyšetřování ruského prezidenta Vladimira Putina a komisařky pro práva dětí Marije Lvovové-Bělovové kvůli údajnému únosu a deportaci ukrajinských dětí.

Rusko popírá jakékoli pochybení a tvrdí, že děti byly přemístěny pouze kvůli jejich bezpečnosti a že žádné nebyly vzaty násilím. Vedoucí kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak uvedl, že zpráva z Yale "poskytuje nevyvratitelné důkazy, které popírají ruská odmítavá vyjádření a dezinformace" a že "vyžaduje akci".

před 6 hodinami

Zelenskyj vyzval Trumpa, aby zaujal jasný postoj vůči Rusku

Radoslaw Sikorski

Sikorski navrhuje, aby NATO zavedlo nad Ukrajinou bezletovou zónu

Po incidentu s ruskými drony, které narušily vzdušný prostor Polska, tamní ministr zahraničí Radoslaw Sikorski navrhuje, aby Severoatlantická aliance zavedla nad Ukrajinou bezletovou zónu. Ta by pomohla chránit členské státy před potenciálními útoky dronů a také před jejich úlomky, které padají na území Polska a dalších států.

válka na Ukrajině Rusko Ukrajina

