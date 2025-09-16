Kam se poděly děti unesené z Ukrajiny? Rusko zřídilo stovky táborů, v nichž jim vymývá mozky

Podle nového vyšetřování provozuje Rusko rozsáhlou síť více než 200 táborů, ve kterých převychovává, militarizuje a rusifikuje ukrajinské děti. Cílem těchto programů je indoktrinovat děti k tomu, aby byly připraveny bojovat za Rusko, zjistil server The Guardian.
Vyšetřování, které vedla Humanitární výzkumná laboratoř při Yale School of Public Health, zjistilo, že síť zahrnuje tábory, školy, vojenské základny, zdravotnická zařízení a univerzity po celém Rusku a na okupovaných územích Ukrajiny.
Nejméně 130 zařízení je zapojeno do převýchovy a indoktrinace, včetně propagace proruských názorů. Dále bylo zjištěno, že minimálně 39 z těchto zařízení provozuje militarizační programy, kde se děti ve věku od osmi let učí zacházet se zbraněmi, házet granáty, a dokonce i skládat drony pro ruskou armádu.
Nathaniel Raymond, ředitel laboratoře, prohlásil, že se jedná o "bezprecedentní síť zařízení, která byla vybudována a rozšířena od roku 2014, aby proměnila ukrajinské děti v Rusy". Uvedl, že cílem je "vymýt dětem mozek" a "proměnit je ve vojáky".
Dále dodal, že téměř čtvrtina těchto míst se rozšiřuje a nejméně dva další tábory jsou ve výstavbě, což naznačuje, že se Rusko připravuje na přijetí dalších dětí.
Vyšetřovatelé shromáždili důkazy z veřejně dostupných zdrojů, včetně ruských publikací a satelitních snímků. Zjištění zprávy poprvé odhalují rozsah ruské deportační sítě a posilují obvinění z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Zpráva uvádí, že systematická deportace a militarizace dětí porušuje Ženevské konvence a Úmluvu OSN o právech dítěte.
V roce 2023 zahájil Mezinárodní trestní soud vyšetřování ruského prezidenta Vladimira Putina a komisařky pro práva dětí Marije Lvovové-Bělovové kvůli údajnému únosu a deportaci ukrajinských dětí.
Rusko popírá jakékoli pochybení a tvrdí, že děti byly přemístěny pouze kvůli jejich bezpečnosti a že žádné nebyly vzaty násilím. Vedoucí kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak uvedl, že zpráva z Yale "poskytuje nevyvratitelné důkazy, které popírají ruská odmítavá vyjádření a dezinformace" a že "vyžaduje akci".
Související
Zelenskyj vyzval Trumpa, aby zaujal jasný postoj vůči Rusku
Sikorski navrhuje, aby NATO zavedlo nad Ukrajinou bezletovou zónu
válka na Ukrajině , Rusko , Ukrajina
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Kam se poděly děti unesené z Ukrajiny? Rusko zřídilo stovky táborů, v nichž jim vymývá mozky
před 57 minutami
OSN: Izrael se snaží vymazat palestinskou kulturu z Gazy. Tel Aviv obvinění z genocidy odmítá
před 1 hodinou
Prezident Pavel vystoupí před volbami s projevem k národu
před 2 hodinami
Zemřel slavný americký herec Robert Redford
před 2 hodinami
Obsazení Gazy je největší operací od začátku války. Nelíbí se ani izraelským velitelům
před 3 hodinami
USA jej měly ochránit, to se ale nestalo. Izraelský úder v Kataru otřásl celým arabským světem
před 3 hodinami
Návod, jak volit. Roli hrají emoce, na jednu věc byste ale neměli rezignovat
před 4 hodinami
"Noc se změnila v peklo, bomby byly všude." Válka v Gaze nabrala nové obrátky
před 5 hodinami
Podpora komunistů sílí. Do Sněmovny by se dostali i Motoristé, ukazuje průzkum
před 6 hodinami
Zelenskyj vyzval Trumpa, aby zaujal jasný postoj vůči Rusku
před 6 hodinami
OSN: Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze
před 7 hodinami
Do Gazy vjely izraelské tanky. Pozemní ofenzíva odstartovala
před 8 hodinami
Medveděv opět vyhrožuje Evropě. Nelíbí se mu plán financovat ruskými penězi Ukrajinu
před 9 hodinami
Počasí o víkendu: Vrátí se letní teploty, ale bez tropů
včera
V Polsku zneškodnili dron, který létal nad vládními budovami. Zatkli dva Bělorusy
včera
Sikorski navrhuje, aby NATO zavedlo nad Ukrajinou bezletovou zónu
včera
Hrad po roce vystavil korunovační klenoty. Ukáže jejich osud za války
včera
Šéf protiteroristické jednotky: Policie by měla mít možnost číst šifrovanou komunikaci
včera
Ostrá hádka Švédska s Maďarskem: Hroutíte se, vzkázal Orbán Stockholmu. Lžete, opáčil Kristersson
včera
Atentát na Charlieho Kirka rozjel masivní internetovou kampaň. Lidé kvůli ní přichází o práci
Kritici Charlieho Kirka čelí masivní online kampani, která si klade za cíl, aby kvůli svým komentářům na sociálních sítích přišli o práci. Příznivci Kirka, který je mnohými považován za mučedníka, podle serveru France24 aktivně vyhledávají účty, které oslavují jeho smrt, a hlásí je jejich zaměstnavatelům. Mezi cíle těchto kampaní patří učitelé, zaměstnanci leteckých společností, vojenští pracovníci a další.
Zdroj: Libor Novák