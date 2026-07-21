Kanada hasí požáry i nový skandál. Domorodé kmeny údajně nikdo nevaroval, evakuovat se musely samy

Libor Novák

21. července 2026 17:01

Požár
Požár Foto: Pixabay

Rychle se šířící lesní požáry v Kanadě zcela zničily dvě komunity Prvních národů v provincii Ontario. Členové těchto komunit uvádějí, že byli nuceni evakuovat se vlastními silami bez jakékoli pomoci ze strany vlády a bez oficiálních krizových výstrah. Celkově už úřady nařídily evakuaci pro třináct osad v Ontariu, přičemž většinu z nich tvoří právě domorodé komunity.

Provinční premiér Doug Ford potvrdil, že téměř dva tisíce lidí byly dosud evakuovány do bezpečnějších měst, mezi něž patří například Toronto nebo Niagara Falls. V celé Kanadě aktuálně hoří přibližně tisíc lesních požárů, z nichž zhruba dvě stě sužuje právě provincii Ontario. Kanadský premiér Mark Carney uvedl, že kombinace vln veder a extrémního sucha stála za vznikem jedné z nejintenzivnějších požárních sezón v historii země.

Komunita Namaygoosisagagun, která leží severně od Thunder Bay v severozápadní části Ontaria, byla plameny zasažena již polovině června. Zhruba dvě desítky obyvatel musely narychlo nasednout do lodí se svými nejnutnějšími věcmi a přeplavit se přes blízké jezero. Náčelnice organizace Anishinabek Nation Linda Debassigeová zdůraznila, že pokud by lidé čekali na oficiální evakuaci, docházelo by k vyprošťování těl dětí a starších osob.

Ačkoli se všem členům komunity podařilo včas uniknout do bezpečí, veškeré budovy a infrastruktura v osadě byly zcela zničeny. Lidé z postižené oblasti byli následně evakuováni do Thunder Bay, kde jim pomoc poskytla organizace Anishinabek Nation. Náčelnice národa Namaygoosisagagun Helen Paavola se přitom v dnech před požárem dotazovala federální vlády, ale obdržela ujištění, že žádné bezprostřední hrozbě nečelí.

Provinční premiér Ford o víkendu navštívil Thunder Bay a prohlásil, že provincie je připravena vynaložit jakékoli finanční prostředky potřebné k boji s požáry. Lídr domorodých obyvatel však premiéra obvinil z nejasných vyjádření ohledně konkrétní podpory a z neorganizovaného vstupu do koordinace. Situaci dále komplikují rozpočtová čísla, podle kterých Ontario plánuje na nouzové hašení požárů vynaložit méně prostředků než v předchozím období.

Domorodé komunity jsou vůči riziku lesních požárů v Kanadě mimořádně zranitelné, neboť podle odborných studií leží osmdesát procent z nich v oblastech s vysokou náchylností. Komunita Namaygoosisagagun navíc čelí specifické výzvě, protože sice užívá uznání od jiných Prvních národů, ale federální vláda ji stále oficiálně neuznala. Tento fakt zásadním způsobem komplikuje její přímý přístup k nouzovým finančním prostředkům.

Z důvodu zpoždění ze strany státních orgánů musela finanční podporu dočasně poskytnout sama organizace Anishinabek Nation. Požáry v regionu zničily také komunitu Whitewater Lake, která se nachází přibližně dvě stě padesát kilometrů severně od Thunder Bay. Přestože tato osada sloužila převážně k sezónnímu pobytu bez stálých obyvatel, veškeré její zázemí lehlo popelníkem.

Docentka Nicole Redvers z Western University upozornila na to, že lesní požáry dopadají na domorodé komunity disproportionálně z důvodu jejich těsného sousedství s tradičním přírodním prostředím. Zranitelnost je spojena i s nedostatečným plánováním krizové odolnosti vůči klimatickým změnám napříč celou Kanadou. Pokud stát nezajistí pro všechny komunity adekvátní adaptační plány, nebude v budoucnu schopen zajistit jejich bezpečnost.

Provincie Ontario na dotazy ohledně chybějících varování a koordinace evakuací dosud oficiálně nereagovala. Evakuovaní obyvatelé tak nadále zůstávají v provizorních ubytováních a spoléhají se na pomoc organizací i blízkých. Ztráta celých sídel staví tyto komunity před dlouhodobý proces obnovy od základů.

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Zdroj: Libor Novák

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