Trump uvalil na Kanadu padesátiprocentní cla

Americký prezident Donald Trump zavedl padesátiprocentní cla na širokou škálu zboží dováženého z Kanady. Tímto krokem reaguje na podle něj nerovné zacházení, kterému ze strany sousední země čelí americké automobily, mléčné výrobky a alkohol.
Nová opatření zasáhnou běžné spotřební zboží, jako je víno či hokejky, ale i průmyslovou komoditu v podobě cementu. Některé klíčové kanadské exportní položky však zasaženy nebyly, což platí například pro energii, potash, kritické minerály či ryby.
Kanadský premiér Mark Carney v reakci uvedl, že jeho země je připravena v nadcházejících týdnech intenzivně pokračovat v obchodních jednáních se Spojenými státy. Bílý dům upřesnil, že nově oznámená poplatky vstoupí v platnost za třicet dní, což dále vyostřuje napětí mezi oběma sousedy.
Nová cla se vztahují na vybrané zboží bez ohledu na to, zda spadalo pod stávající dohody o volném obchodu mezi Kanadou, USA a Mexikem. Carney označil tento krok za další ze série jednostranných opatření, která přímo porušují platné mezinárodní smlouvy.
Současně zmínil také hrozby pro kanadskou suverenitu, čímž narážel na dřívější Trumpovy výzvy, aby se Kanada stala dalším americkým státem. Nově oznámená cla tak navazují na již dříve zavedená obchodní omezení mezi oběma krajinami.
Spojené státy již v současnosti uplatňují cla ve výši patnáct až padesát procent na kanadskou ocel, hliník a měď. Washington dále zatěžuje pětatřicetiprocentním clem kanadské stavební dříví a pětadvacetiprocentní daní neamerické automobilové součástky.
Kanada na tato opatření v minulosti odpověděla vlastními pětadvacetiprocentními cly na vybrané americké produkty. Nejnovější rozhodnutí přichází po předchozích výhrůžkách amerického prezidenta ohledně kouře z kanadských lesních požárů, v samotném výnosu však o nich zmínka není.
Místo toho se dokumenty zaměřují na dlouhodobé spory v oblastech automobilového průmyslu, mlékárenství a alkoholu. V automobilovém odvětví vyčítá Trump Kanadě zdanění vozidel a dílů nezahrnutých v dohodách, což považuje za diskriminační vůči americkým výrobcům.
V oblasti mléčných výrobků naráží USA na kanadský systém řízení nabídky, který výrazně omezuje zahraniční dovoz a nadlimitní zásilky zatěžuje vysokými poplatky. Dalším problematickým bodem zůstává bojkot amerického alkoholu ze strany většiny kanadských provincií.
Kanadští představitelé př přitom opakovaně uvádějí, že tento bojkot zruší v momentě, kdy Spojené státy odstraní cla na klíčové kanadské sektory. Zástupci kanadského obchodu se tak nadále snaží vyjednat dohodu, která by současnou zátěž alespoň částečně snížila.
Spojené státy navíc začátkem roku odmítly prodloužit společnou obchodní dohodu v její dosavadní podobě a požadují změny. Zákaznické komory i zástupci lihovarnického průmyslu v USA vyjádřili nad novými cly pochybnosti a varují před dalším kolem odvety.
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