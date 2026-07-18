Kanadu spaluje na 900 lesních požárů. Tvrdě dopadají i na obyvatele USA

Libor Novák

18. července 2026 19:50

Lesní požár
Lesní požár Foto: RIA Novosti

Rozsáhlé lesní požáry v Kanadě vyvolaly vážnou ekologickou situaci, když se hustý kouř přesunul nad území Spojených států a drasticky zhoršil kvalitu ovzduší v mnoha velkých městech. Zasaženy byly především regiony severovýchodu a středozápadu, kde se obyvatelé museli potýkat nejen se smogovým oparem, ale zároveň i s rekordně vysokými letními teplotami. Podle meteorologických předpovědí navíc hrozí, že nepříznivé podmínky přetrvají v některých oblastech po celou dobu víkendu.

Kritická situace nastala ve městech jako Toledo, Milwaukee nebo Detroit, kde index kvality ovzduší ve čtvrtek překročil extrémní hranici 500 bodů. Tato hodnota daleko přesahuje úroveň 300, která je v oficiálních tabulkách klasifikována jako zdraví nebezpečná. Pobyt ve venkovním prostředí za takových podmínek představuje pro lidský organismus prokazatelné riziko.

Lékaři varují, že vdechování takto znečištěného vzduchu způsobuje dýchavičnost, podráždění hrdla, svědění očí, závratě, zvýšenou únavu a silné bolesti hlavy. Odborníci z dětské nemocnice ve Filadelfii pro ilustraci uvedli, že celodenní pobyt venku při indexu nad 150 odpovídá vykouření sedmi až devíti cigaret. Zdravotní experti proto apelují na veřejnost, aby minimalizovala pobyt v otevřeném prostoru.

Místní úřady v zasažených aglomeracích doporučují občanům omezit namáhavé fyzické aktivity a raději vůbec nevycházet z domovů. Lidé, kteří se pohybu venku nemohou vyhnout, by měli striktně používat ochranné respirátory typu N95. Tyto pomůcky dokážou alespoň částečně odfiltrovat nebezpečné mikročástice a zabránit jejich vdechnutí hluboko do plic.

Předpovědi sice slibovaly mírné zlepšení situace, avšak Národní meteorologická služba upozornila, že severozápadní proudění bude kouř z kanadských požárů nad severovýchodní čtvrtinu USA hnát i nadále. Například v Toledu se hodnoty indexu sice mají snížit, ale i tak zůstanou na nezdravé úrovni. Podle meteorologů mohou tyto špatné podmínky v oblasti Detroitu či Milwaukee přetrvat až do pondělí.

V New Yorku vyvrcholila situace rovněž ve čtvrtek, kdy se index přiblížil k hranici 200 bodů. Ačkoliv se vzduch v pátek přechodně pročistil, prognózy varovaly před návratem kouřové vlny, která kvalitu ovzduší opět zhoršila během soboty. Definitivní vyjasnění oblohy a ústup znečištění očekávají newyorští meteorologové až v průběhu neděle.

Podobný vývoj hlásí také hlavní město Washington, kde se index kvality ovzduší pohyboval kolem dvousetbodové hranice. Odborníci odhadují, že smogový opar bude sice s klesající intenzitou trvat ještě během soboty, ale v neděli a v pondělí by se mělo ovzduší zcela vyčistit. Globální žebříčky znečištění přitom zařadily Detroit na samotný vrchol nejhůře postižených měst světa, přičemž Chicago a Washington obsadily čtvrtou a pátou pozici.

Hlavní příčinou této krize zůstává kritická situace na kanadském území, kde úřady evidují zhruba 900 aktivních lesních požárů. Z tohoto obrovského množství je navíc více než 120 požárů klasifikováno jako zcela nekontrolovatelné. Kanadské záchranné složky očekávají, že se plameny budou kvůli suchu a větru v tamních lesních porostech i nadále šířit.

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Zdroj: Libor Novák

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