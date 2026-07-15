Kasparov: Putin nemá v úmyslu uzavřít s Ukrajinou mírovou dohodu

Ruský opoziční aktivista a bývalý šachový šampion Garri Kasparov varoval, že Vladimir Putin nemá v úmyslu uzavřít s Ukrajinou mírovou dohodu a po zářijových parlamentních volbách v Rusku se spíše pokusí o další eskalaci konfliktu. Toto vyjádření podle webu Politico přichází v době, kdy Ukrajina zintenzivňuje své útoky na ruskou armádní logistiku a energetickou infrastrukturu.
Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna v této souvislosti uvedl, že tyto údery Rusko oslabují, a Kyjev doufá, že mu zajistí silnější pozici u případného vyjednávacího stolu. Kasparov však namítá, že rostoucí tlak Putina spíše vyprovokuje k agresi a jakákoliv jiná dohoda než úplná porážka Moskvy by ruské armádě pouze poskytla čas na přeskupení sil.
Kreml podle Kasparova vždy reagoval eskalací, pokud se ocitl v úzkých, přičemž nejtypičtější formou takové reakce bývá provokace. Exilový kritik se domnívá, že by se Moskva mohla odhodlat k omezenému vpádu na území některého ze států na východním křídle NATO, jako je Lotyšsko nebo Estonsko. Cílem takové operace by bylo otestovat jednotu Aliance a prověřit, zda by ostatní členové, zejména Spojené státy, na napadení reagovali. Jako důkaz příprav na další konflikt Kasparov označil nedávný vládní návrh legislativních změn, které odstraňují povinnost lékařských prohlídek pro odvedence a usnadňují tak mobilizaci dalších sil.
Podle Kasparova nic v ruské vládní rétorice ani krocích nenasvědčuje tomu, že by se země chystala na mír. Odmítl také argumenty, že Rusko nemá na otevření další fronty dostatek prostředků, protože k podkopání důvěryhodnosti NATO by mu stačilo obsadit i malé pohraniční město s rusky mluvícím obyvatelstvem a vyčkat na reakci spojenců. Pokud by Spojené státy zemi nepomohly bránit, Aliance by podle něj fakticky přestala existovat. Tato varování zaznívají krátce poté, co nový šéf NATO Mark Rutte přiznal, že nikdo neví, jak přimět ruského prezidenta k rozhovorům o míru.
Kasparov se v současnosti jako jeden z deseti demokratických opozičních představitelů účastní Platformy pro dialog s ruskými demokratickými silami při Parlamentním shromáždění Rady Evropy. Tato iniciativa má exilovým opozičníkům zajistit hlas v evropských institucích. Mezi jejich bezprostřední cíle patří pomoc ruským uprchlíkům s legalizací pobytu a získáváním náhradních dokladů po vypršení platnosti těch ruských. Evropské státy by navíc podle něj měly podpořit programy pro přeběhlíky z řad vysoce kvalifikovaných odborníků v IT, financích či inženýrství, kteří jsou ochotni se od Kremlu distancovat.
Evropa by se měla vzdát myšlenky na kompromisní ukončení konfliktu a plně se soustředit na vítězství Ukrajiny. Jako nejlepší cestu k oslabení režimu Kasparov vidí snahu vrazit klín mezi Putina a ruské elity, k čemuž podle něj ukrajinské údery ve vnitrozemí úspěšně přispívají, neboť s každým zásahem přicházejí ruští mocní o peníze. Evropská unie by proto měla v tomto tlaku pokračovat, dále zpřísňovat sankce a zakázat vydávání turistických víz pro ruské občany. Porážka ve válce je totiž podle něj jedinou cestou, jak dosáhnout konce samotného Putina.
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Zdroj: Libor Novák