Katastrofa v Nepálu má už 1200 mrtvých. Lidé vyhrabávají příbuzné holýma rukama

Nepál a přilehlé oblasti Tibetu zasáhly ničivé bleskové povodně, které si vyžádaly více než dvanáct set lidských životů. Katastrofu způsobil náhlý kolaps tajícího ledovce vysoko v Himalájích na hranicích mezi Nepálem a Čínou ovládaným Tibetem. Vodní příval se následně prohnal údolími řek Bhotekoshi a Trishuli a smetl celé vesnice i klíčovou infrastrukturu. Záchranáři v postižených oblastech neustále pátrají po tisících nezvěstných osob, přičemž jejich úsilí komplikuje extrémně nepřístupný terén.
Tržní městečko Betrawati zasáhla několikametrová vlna bahna a sutin pouhé minuty po protržení ledovce. Dravý proud vody zcela zničil většinu obytných domů, převrátil školní autobusy a odnesl několik mostů. Řeka si v důsledku obrovského množství nánosů prorazila nové koryto přímo v místech, kudy dříve vedla hlavní silnice. V této jediné oblasti zůstávají pod nánosy bahna pohřbeny stovky místních obyvatel a záchranné složky zde postupně vyprošťují první oběti.
Mezi místními obyvateli, kteří na místě neštěstí pátrají po svých blízkých, je i sedmdesátiletý Dil Bahadur Shrestha. Muž se podle The Guardian snaží vlastníma rukama vyprostit z ruin domu tělo své manželky, která se v době tragédie snažila zachránit domácí zvířectvo. Pár přitom svůj domov musel znovubudovat již po ničivém zemětřesení v roce 2015, které si vyžádalo tisíce obětí. Podobně tragický osud potkal i sedmapadesátiletou Santamayu Lawatovou, jež při povodni přišla o nový dům i o pět členů své rodiny.
Ještě horší situace panuje dále proti proudu řeky v horském okrese Rasuwa v blízkosti tibetských hranic. Některé tamní vesnice byly vodním živlem zcela vymazány z mapy a přístup k nim je možný výhradně pomocí armádních vrtulníků. V příhraniční obci Timure se záchranářům podařilo zahájit pozemní operace a vyprostit téměř stovku těl obětí. Horská vesnice Syabru Besi byla téměř kompletně zničena, přičemž se pohřešuje přibližně pět set obyvatel, což představuje čtvrtinu její populace.
Přeživší z nepřístupných horských osad museli po katastrofě utéct na okolní svahy, kde čekali na evakuaci do bezpečí. Padesátiletý zemědělec Chhiring Dorje strávil se skupinou vesničanů v lese dva dny bez jídla a pil pouze vodu z lesních pramenů. Muž se zachránil se svou devítiletou vnučkou Ritu, avšak pět dalších členů jejich rodiny zůstává nezvěstných. Dívka po evakuaci na vojenskou základnu uvedla, že její škola i dům byly proudem vody kompletně zničeny.
Doprava humanitární pomoci do nejvíce zasažených oblastí naráží na obrovské logistické komplikace. Jediná přístupová cesta z katmandského údolí do okresu Rasuwa vedla po neudržované bažinaté stezce, jejíž průjezd trvá i více než dvanáct hodin. Nákladní auta s potravinami a léky zůstávají zablokována v administrativním centru Dhunche a nemohou pokračovat dále na sever. Armáda tak k transportu materiálu i evakuaci zraněných obyvatel plně využívá leteckou techniku.
Zvlášť tragické dopady má katastrofa na nejmladší generaci v zasažených horských komunitách. Více než dvě stě dětí z místní školy Nilakantha se pohřešuje poté, co je záplavová vlna zachytila při ranní cestě na vyučování. Učitel Prakash Nepal popsal, že vedení školy obdrželo varování pouhých deset minut před příchodem ničivé vlny. Díky včasnému telefonátu se podařilo zastavit alespoň školní autobus a zachránit tak děti, které cestovaly uvnitř vozidla.
Nemocnice Dhulikhel zřídila podél přístupové cesty provizorní tábor, kde zdravotníci poskytují léky a stravu přeživším. Lékaři na místě potvrdili, že desítky přítomných dětí během záplav ztratily oba své rodiče. V obci Lachyang se však rodiče dočkali zprávy o záchraně svého jediného syna, který pracoval jako veterinář v zasažené vesnici Syabru Besi. Mladý muž dokázal po dvou dnech odloučení kontaktovat svou rodinu z nemocnice v Katmandú, kam ho přepravil armádní vrtulník.
Související
Počty mrtvých rostou, nikdo ale netuší, kdo vlastně zemřel. V Nepálu začal velký sběr DNA
Katastrofa v Nepálu má přes tisíc mrtvých. Čtyři tisíce se dál pohřešují
Aktuálně se děje
před 38 minutami
Rusko přechází od hrozeb k činům. Co hrozí Británii po vlně nejnovějších výhrůžek?
před 1 hodinou
Tusk: Požár v továrně na výrobu dronů byl žhářstvím, za útokem zřejmě stojí Rusko
před 2 hodinami
Izrael usiluje o podporu Trumpa pro plán na vysídlení Palestinců z Pásma Gazy
před 2 hodinami
Počasí, jaké planeta tisíc let nezažila. OSN varuje před příchodem jevu El Niño
před 4 hodinami
Počasí přinese do Česka příští týden tropy, pak se výrazně ochladí
včera
Katastrofa v Nepálu má už 1200 mrtvých. Lidé vyhrabávají příbuzné holýma rukama
včera
Kallasová odmítla návrhy Francie a Německa na rozsáhlou reformu evropské diplomacie
včera
Trump chce přejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv
včera
EU a NATO kvůli rostoucím hybridním útokům na evropském území zvýší tlak na Rusko
včera
Policie zahájila exhumaci ostatků někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka
včera
Po devíti měsících na pevnině. Pět tisíc námořníků z letadlové lodi USS Abraham Lincoln dorazilo do Thajska
včera
Babiš označil incidenty v Německu za velmi vážné. Macinka si předvolá ruskou velvyslankyni
včera
Obvinění Ruska z dronového útoku je velká chyba, prohlásil Putin. Medveděv Berlínu hrozí odvetou
včera
Politico: Česko a některé další státy EU poskytnou miliardy na centra pro AI
včera
Mladík podezřelý z vraždy Charlieho Kirka může dostat trest smrti
včera
Počty mrtvých rostou, nikdo ale netuší, kdo vlastně zemřel. V Nepálu začal velký sběr DNA
včera
Německo obvinilo Rusko ze spáchání dronového útoku na letišti v Lipsku
včera
Dohoda USA s Venezuelou? Trump ji označil za největší v historii, podle expertů je otřesná
včera
Ruská armáda zahájila novou fázi útoků na Ukrajinu
včera
Zelenskyj varoval letecké společnosti. Prakticky uzavřel vzdušný prostor nad Ruskem
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval letecké společnosti a pojišťovny, že vzdušný prostor nad Ruskem se stává plně nebezpečným a de facto se uzavírá. Reagoval tak na výrazné stupňování ukrajinských dronových operací nad ruským územím. Upozornění směřovalo všem dopravcům, kteří dosud využívají klíčová ruská letiště, především v Moskvě a Petrohradu. Zelenskyj zdůraznil, že samotná válka rozpoutaná Moskvou postupně uzavírá ruské nebe pro civilní provoz.
Zdroj: Libor Novák