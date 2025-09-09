Kde jsou slibované tvrdé sankce? Evropa doufá, že Trump konečně začne s Ruskem něco dělat

Libor Novák

9. září 2025 10:19

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského
Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Foto: The White House

Zástupci Evropské unie a Spojených států projednali možné zpřísnění sankcí vůči Rusku. Jedná se o první takový koordinovaný krok od doby, co se Donald Trump vrátil do Bílého domu. Americký prezident, který v minulosti od finančních hrozeb vůči Rusku ustupoval, tento týden řekl, že je připraven přejít k „druhé fázi sankcí“. Zatím ale podle The Guardian není jasné, jakou budou mít podobu.

 Od února 2022, kdy Vladimir Putin zahájil invazi na Ukrajinu, západní spojenci zavedli sankce proti více než 2 500 osobám a subjektům, včetně samotného Putina, ministrů, oligarchů, vojenských velitelů, propagandistů a státních i soukromých společností. Dále zmrazili ruská aktiva a omezili prodej vojenského vybavení a dovoz spotřebního zboží.

Západní sankce však Moskvu nedokázaly přimět k ukončení války. Rusko si totiž udržuje ekonomiku díky prodeji energií a za pomoci zprostředkovatelů v nezápadních zemích, které mu pomáhají obcházet sankce. Příkladem je Čína a Indie, které nakupují ruskou ropu za nižší ceny.

Země G7 a EU sice zavedly cenový strop na ruskou ropu, ale Rusko si vytvořilo „stínovou flotilu“ lodí, které přepravují ropu za ceny nad stanoveným stropem. Navzdory tomu, že EU uvalila sankce na 444 těchto plavidel, stále se objevují nová, a tak obchod stále pokračuje.

Sankce už sice ruské ekonomice způsobily potíže v podobě rostoucí inflace a poklesu životní úrovně, ale nepoložily ji. Podle studie Stockholmského institutu pro transformační ekonomiku je na tom Rusko hůře, než uvádí oficiální údaje. Válka na Ukrajině však i přesto eskaluje.

Mnoho evropských politiků se obávalo, že by Trumpův návrat do Bílého domu mohl vést ke zrušení sankcí, což by narušilo západní spojenectví. Místo toho Trump opakovaně hrozil sankcemi. V březnu řekl, že pokud se do měsíce nedojde k příměří, zavede nové sankce. Slib ale nesplnil, stejně jako v červenci, kdy mu vypršel další termín, do kterého se měl s Putinem dohodnout.

Po svém summitu na Aljašce Spojené státy zavedly 50% cla na zboží z Indie kvůli nákupům ruské ropy. Na další odběratele, jako je Čína, se ale stejné kroky nevztahovaly. Po posledních masivních útocích na Ukrajinu byl Trump dotázán, zda je připraven přejít k druhé fázi sankcí, a bez dalších podrobností odpověděl, že ano.

Evropští lídři doufají, že tentokrát Trump své hrozby uskuteční. Vyslanec EU pro sankce David O’Sullivan jednal s americkými představiteli ve Washingtonu o dalších krocích. Někteří američtí úředníci dali najevo, že by si přáli, aby EU zašla v sankcích dále, zejména pokud jde o ukončení nákupu ruských fosilních paliv.

Opatrnost Evropské unie je pochopitelná, protože se snaží vyjednat obchodní dohodu s Indií a zároveň si zachovat nezávislý postoj vůči Číně, která je jejím velkým obchodním partnerem. EU sice uvalila sankce na několik čínských společností, ale vyhnula se plošným opatřením.

V nadcházejících dnech se očekávají další návrhy sankcí, ale s prezidentem, který si z nepředvídatelnosti udělal svou zahraniční politickou doktrínu, si nikdo nemůže být jistý, co Trump udělá.

před 34 minutami

Maduro ve Venezuele opět změnil datum Vánoc

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Citelná rána Trumpovým plánům: USA mohou státům vracet miliardy dolarů

Americký federální odvolací soud rozhodl, že většina cel, která zavedl prezident Donald Trump, jsou nelegální, protože překračují jeho prezidentské pravomoci. Verdikt soudu potvrdil dřívější rozhodnutí Obchodního soudu Spojených států, který v květnu odmítl Trumpův argument, že mu zákon o mezinárodních nouzových ekonomických pravomocech (IEEPA) dává právo zavádět globální cla.

USA (Spojené státy americké) Donald Trump sankce

Macron hledá už čtvrtého premiéra. Proč se zhroutila Bayrouova vláda?

Francie čelí další politické krizi poté, co tamní zákonodárci vyslovili nedůvěru vládě premiéra Françoise Bayroua. Jedná se už o třetí kabinet, který se od loňských předčasných voleb rozpadl. Prezident Emmanuel Macron tak nyní hledá už čtvrtého premiéra, který by měl být jmenován v nejbližších dnech. Pro Macrona jde o velkou výzvu, jelikož se snaží stabilizovat situaci v zemi, kterou sužuje rostoucí zadlužení, rozdrobený parlament a stále větší nespokojenost veřejnosti.

Na flotilu Thunbergové vezoucí humanitární pomoc do Gazy zaútočil dron

Plavidlo, které je součástí flotily vezoucí humanitární pomoc do Gazy, se podle pořadatelů stalo terčem útoku dronu v tuniských vodách. Na palubě hlavního plavidla, kotvícího u přístavu Sidi Bou Said, v tu chvíli bylo šest aktivistů. Nikdo nebyl zraněn, ačkoli loď utrpěla poškození hlavní paluby a skladovacích prostor. Podle organizace se jednalo o útok, při kterém dron shodil bombu a ta zapálila loď.

Svět odpočítává poslední hodiny. Apple představí nový iPhone

Jablíčkáři už netrpělivě vyhlížejí oficiální představení nového modelu mobilního telefonu iPhone s pořadovým číslem 17. Září je v tomhle ohledu nabité událostmi. Odstartuje to celé již zítra, kdy se má veřejnost dozvědět novinky o připravovaných produktech společnosti Apple. 

Svět po útoku v Jeruzalémě mluví o zděšení

Jeruzalémem otřásl střelecký útok, při kterém zemřelo šest lidí. K události došlo v 10:15 místního času, kdy dva útočníci vystoupili z auta a zahájili palbu na autobusové zastávce u křižovatky Ramot na okraji města.  

Při střelbě na autobusové zastávce v Jeruzalémě zemřelo šest lidí. Podle Izraele šlo o teroristický útok

Při střelbě v Jeruzalémě zemřelo šest lidí, uvedl izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Palestinští ozbrojenci zahájili palbu na plné autobusové zastávce. Ministr Saar popsal útok jako „strašlivý teroristický útok“ a dodal, že Izrael je ve válce s radikálním islamistickým terorismem. Vyzval proto mezinárodní společenství, aby se jasně rozhodlo, zda stojí na straně Izraele, nebo džihádistů. 

Belgie se chystá formálně uznat Palestinu jako stát, má ale podmínku

Belgický ministr zahraničí Maxime Prévot oznámil, že Belgie se chystá formálně uznat Palestinu jako stát a zároveň uvalit na Izrael sankce. Uznání má proběhnout během zasedání Valného shromáždění OSN, které se koná tento měsíc. Má to však dvě podmínky: propuštění všech izraelských rukojmí, které od 7. října 2023 drží hnutí Hamás, a záruku, že Hamás již nebude hrát žádnou roli ve správě Palestiny.

Severní Korea oslavuje vojáky padlé na Ukrajině. Kim Čong-un jim nechá postavit pomník

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se setkal s rodinami vojáků, kteří padli v bojích na Ukrajině po boku ruské armády. Státní média informovala, že jim Kim vyjádřil „hlubokou soustrast“. Jižní Korea odhaduje, že KLDR poslala na Ukrajinu přibližně 15 tisíc vojáků, společně s raketami a dalšími zbraněmi. Jako protihodnotu získala Severní Korea od Ruska potraviny, finanční prostředky a technickou pomoc.

