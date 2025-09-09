Kde jsou slibované tvrdé sankce? Evropa doufá, že Trump konečně začne s Ruskem něco dělat

Zástupci Evropské unie a Spojených států projednali možné zpřísnění sankcí vůči Rusku. Jedná se o první takový koordinovaný krok od doby, co se Donald Trump vrátil do Bílého domu. Americký prezident, který v minulosti od finančních hrozeb vůči Rusku ustupoval, tento týden řekl, že je připraven přejít k „druhé fázi sankcí“. Zatím ale podle The Guardian není jasné, jakou budou mít podobu.
Od února 2022, kdy Vladimir Putin zahájil invazi na Ukrajinu, západní spojenci zavedli sankce proti více než 2 500 osobám a subjektům, včetně samotného Putina, ministrů, oligarchů, vojenských velitelů, propagandistů a státních i soukromých společností. Dále zmrazili ruská aktiva a omezili prodej vojenského vybavení a dovoz spotřebního zboží.
Západní sankce však Moskvu nedokázaly přimět k ukončení války. Rusko si totiž udržuje ekonomiku díky prodeji energií a za pomoci zprostředkovatelů v nezápadních zemích, které mu pomáhají obcházet sankce. Příkladem je Čína a Indie, které nakupují ruskou ropu za nižší ceny.
Země G7 a EU sice zavedly cenový strop na ruskou ropu, ale Rusko si vytvořilo „stínovou flotilu“ lodí, které přepravují ropu za ceny nad stanoveným stropem. Navzdory tomu, že EU uvalila sankce na 444 těchto plavidel, stále se objevují nová, a tak obchod stále pokračuje.
Sankce už sice ruské ekonomice způsobily potíže v podobě rostoucí inflace a poklesu životní úrovně, ale nepoložily ji. Podle studie Stockholmského institutu pro transformační ekonomiku je na tom Rusko hůře, než uvádí oficiální údaje. Válka na Ukrajině však i přesto eskaluje.
Mnoho evropských politiků se obávalo, že by Trumpův návrat do Bílého domu mohl vést ke zrušení sankcí, což by narušilo západní spojenectví. Místo toho Trump opakovaně hrozil sankcemi. V březnu řekl, že pokud se do měsíce nedojde k příměří, zavede nové sankce. Slib ale nesplnil, stejně jako v červenci, kdy mu vypršel další termín, do kterého se měl s Putinem dohodnout.
Po svém summitu na Aljašce Spojené státy zavedly 50% cla na zboží z Indie kvůli nákupům ruské ropy. Na další odběratele, jako je Čína, se ale stejné kroky nevztahovaly. Po posledních masivních útocích na Ukrajinu byl Trump dotázán, zda je připraven přejít k druhé fázi sankcí, a bez dalších podrobností odpověděl, že ano.
Evropští lídři doufají, že tentokrát Trump své hrozby uskuteční. Vyslanec EU pro sankce David O’Sullivan jednal s americkými představiteli ve Washingtonu o dalších krocích. Někteří američtí úředníci dali najevo, že by si přáli, aby EU zašla v sankcích dále, zejména pokud jde o ukončení nákupu ruských fosilních paliv.
Opatrnost Evropské unie je pochopitelná, protože se snaží vyjednat obchodní dohodu s Indií a zároveň si zachovat nezávislý postoj vůči Číně, která je jejím velkým obchodním partnerem. EU sice uvalila sankce na několik čínských společností, ale vyhnula se plošným opatřením.
V nadcházejících dnech se očekávají další návrhy sankcí, ale s prezidentem, který si z nepředvídatelnosti udělal svou zahraniční politickou doktrínu, si nikdo nemůže být jistý, co Trump udělá.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se setkal s rodinami vojáků, kteří padli v bojích na Ukrajině po boku ruské armády. Státní média informovala, že jim Kim vyjádřil „hlubokou soustrast“. Jižní Korea odhaduje, že KLDR poslala na Ukrajinu přibližně 15 tisíc vojáků, společně s raketami a dalšími zbraněmi. Jako protihodnotu získala Severní Korea od Ruska potraviny, finanční prostředky a technickou pomoc.
Zdroj: Libor Novák