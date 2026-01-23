Kličko vyzval po posledních útocích obyvatele Kyjeva k evakuaci

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vkládá naděje do trojstranných rozhovorů, které se konají ve Spojených arabských emirátech za účasti zástupců Ukrajiny, Ruska a Spojených států. V hlasové zprávě určené novinářům uvedl, že klíčovým tématem jednání v Abú Dhabí je status východoukrajinského Donbasu. Podle Zelenského jde o významný krok, který by mohl vést k ukončení války, i když zároveň varoval, že situace se může vyvíjet různými směry.
Téma Donbasu bylo také předmětem včerejší schůzky Zelenského s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Davosu. Oba státníci během společného jednání doladili bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a hovořili o dodávkách dalších raket protivzdušné obrany. Ty jsou pro Kyjev nezbytné k zachycování ruských balistických střel, které v posledních týdnech pustoší ukrajinskou infrastrukturu.
Zatímco probíhají diplomatická jednání, situace v ukrajinském hlavním městě zůstává kritická. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko znovu vyzval obyvatele k evakuaci, pokud mají tu možnost. Kvůli opakovaným ruským útokům na topné systémy z počátku tohoto měsíce zůstává téměř dva tisíce výškových obytných budov bez tepla. Kličko varoval, že situace je extrémně obtížná a při teplotách kolem deseti stupňů pod nulou se může ještě zhoršit.
Energetická krize na Ukrajině se prohlubuje po měsících neustálých útoků na klíčové rozvodny a elektrárny. Podle prezidenta Zelenského Moskva záměrně využívá mrazivou zimu jako zbraň, aby zanechala desetitisíce lidí bez elektřiny, tepla a tekoucí vody.
Většina konvenčních elektráren v zemi je poškozená a největší jaderná elektrárna v Záporoží zůstává pod ruskou kontrolou, což je jeden z nejvíce sporných bodů případné mírové dohody.
Boj o energetickou síť pokračoval i během uplynulé noci, kdy obě strany hlásily dronové nálety. Na ruském území vypukl po zásahu bezpilotním letounem požár v ropném skladu v Penzenské oblasti jihovýchodně od Moskvy.
Ukrajinský generální štáb naopak informoval o náletech na dvanáct různých lokalit po celé zemi, což dále komplikuje snahy energetiků o obnovení dodávek proudu a tepla pro mrznoucí civilisty.
