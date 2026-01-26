Klíčový přechod Rafáh se zatím neotevře. Izrael si stanovil podmínku

Izraelská vláda oznámila, že znovu otevře klíčový hraniční přechod Rafáh mezi Pásmem Gazy a Egyptem až poté, co bude dokončena operace zaměřená na vyzvednutí ostatků posledního izraelského rukojmí. Přechod je většinou uzavřen již od května 2024, kdy jej obsadily izraelské síly. Ačkoliv měl být otevřen v rámci první fáze příměří, Izrael si jako podmínku stanovil navrácení těla policisty Rana Gviliho.
Izraelská armáda v neděli potvrdila zahájení nové cílené operace v severní části Gazy. Podle dostupných informací probíhá pátrání na hřbitově ve městě Gaza a může trvat několik dní. Do akce byly nasazeny specializované jednotky, které zahrnují rabíny, vyhledávací týmy a stomatologické experty vybavené mobilními rentgeny pro identifikaci ostatků.
Úřad premiéra Benjamina Netanjahua upřesnil, že Izrael prozatím souhlasil pouze s omezeným otevřením přechodu Rafáh, a to výhradně pro pěší. Průchod bude navíc podléhat plné izraelské kontrole. Rozsáhlejší otevření přechodu v souladu s dohodou se Spojenými státy nastane až ve chvíli, kdy armáda vyčerpá veškeré zpravodajské informace směřující k nalezení Gviliho ostatků.
Vojenské křídlo Hamásu prohlásilo, že poskytlo vyjednavačům veškeré dostupné detaily o místě, kde by se tělo mělo nacházet. Podle izraelských zpravodajců by se ostatky mohly nacházet v oblastech Šedžája a Daraj Tuffah. Ran Gvili byl zabit během útoku 7. října 2023 v kibucu Alumim a jeho tělo bylo následně odvlečeno do Gazy jako rukojmí.
Rodina zabitého policisty nadále ostře vystupuje proti úplnému otevření hranic dříve, než bude Ran Gvili pohřben v Izraeli. Zdůrazňují, že jeho návrat domů musí být absolutní prioritou. Celá situace se odehrává na pozadí pokračujícího tlaku amerických zprostředkovatelů, kteří usilují o pokrok v mírovém plánu prezidenta Donalda Trumpa.
V uplynulých dnech se v Izraeli sešla delegace vedená zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem, aby projednali implementaci druhé fáze mírové dohody. Zatímco první fáze zahrnuje příměří a výměnu rukojmích za vězně, druhá fáze počítá s vytvořením nové technokratické palestinské vlády, rekonstrukcí Gazy a úplnou demilitarizací území včetně odzbrojení Hamásu.
Konflikt, který trvá od října 2023, si vyžádal tisíce obětí na obou stranách. Izraelská vojenská kampaň v Gaze, zahájená v reakci na teroristický útok, vedla podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví k úmrtí více než 71 650 lidí. Vyjednavači nyní pracují na tom, aby navrácení ostatků posledního rukojmí odblokovalo další kroky k trvalejšímu řešení situace.
Zdroj: Lucie Podzimková