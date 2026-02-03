Klid zbraní skončil. Rusko podniklo nejrozsáhlejší letošní raketový a dronový útok na Ukrajinu

Rusko v úterý podniklo dosud nejrozsáhlejší letošní raketový a dronový útok na Ukrajinu. Podle tamních úřadů údery přerušily dodávky tepla pro desítky tisíc lidí a ukončily krátké období klidu, které na osobní žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa schválil Vladimir Putin. Ruský prezident původně souhlasil s pozastavením útoků na velká města a energetiku do neděle, a to po trilaterálních rozhovorech v Abú Dhabí.
Výbuchy byly hlášeny z Kyjeva, Dnipra, Charkova, Sum a Oděsy. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že se Rusko zaměřilo na energetická zařízení v nejméně šesti regionech. Útok zahrnoval 70 raket a 450 útočných dronů. Podle Zelenského je pro Rusko důležitější terorizovat lidi během nejchladnějších zimních dnů než se věnovat diplomacii.
V hlavním městě Kyjevě zůstalo kvůli zásahům bez tepla téměř 1 200 výškových budov ve dvou čtvrtích. Starosta Vitalij Kličko a šéf vojenské správy Tymur Tkačenko informovali o poškození několika obytných domů a mateřské školy. Záchranné složky potvrdily tři zraněné a zveřejnily záběry hořících panelových domů, u kterých týmy zasahovaly v mrazivých podmínkách.
V Oděse se ocitlo bez elektřiny přes 50 000 obyvatel. Charkov čelil náletům cílícím na energetickou infrastrukturu, což odřízlo od dodávek tepla nejméně 820 výškových budov. Starosta Ihor Terechov zdůraznil, že cílem bylo způsobit maximální škody v době silných mrazů. Na Dnipro podle ukrajinského letectva dopadly balistické rakety.
Obyvatelé Kyjeva strávili v krytech sedm hodin během leteckého poplachu, zatímco venkovní teploty klesly k -20 °C, v Charkově dokonce k -25 °C. Lidé se v prostorách metra choulili do spacáků a dek. Přestože Rusko v posledních dnech nadále útočilo na logistické trasy, šlo o první údery na velká města a energetiku od minulého čtvrtka.
Kreml potvrdil, že další kolo jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a USA se uskuteční ve středu a ve čtvrtek v Abú Dhabí. Energetická společnost DTEK uvedla, že zasaženy byly tepelné elektrárny a kritické vybavení. Firma se nachází v režimu přežití, jelikož aktuálně provozuje pět tepelných elektráren, z nichž dvě jsou zcela mimo provoz a zbývající fungují na nízkou kapacitu.
Generální ředitel DTEK Maxim Timčenko vyjádřil naději, že se podaří prodloužit příměří v oblasti energetiky. Opravy škod jsou v mrazivém počasí často neproveditelné. Společnost v neděli informovala o ruském útoku na své uhelné doly, kde při zásahu autobusu s horníky zahynulo nejméně 12 lidí.
Související
Není to jen hybridní konflikt. Rusko je v otevřené válce s Evropou, varuje americký generál
Ruské nálety zasáhly autobus plný horníků a porodnici. 21 mrtvých
válka na Ukrajině , Ruská armáda
Aktuálně se děje
před 37 minutami
Klid zbraní skončil. Rusko podniklo nejrozsáhlejší letošní raketový a dronový útok na Ukrajinu
před 2 hodinami
Výhled počasí do konce února. Meteorologové řekli, zda nastane změna
včera
Trumpa naštval moderátor cen Grammy. Na Noaha chce poslat právníky
včera
Česká výprava sportovců na olympiádu bude rekordní. Dodatečně se dostala sjezdařka Negri
včera
Odstartovaly turnusy jarních prázdnin. Tady je velký přehled termínů
včera
Slavii se poslední zápas v Lize mistrů nevydařil. Ani na Kypru si výhru nepřipsala
včera
Končí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitosti. Týká se statisíců lidí
včera
Kolář přiznal, že Pavel si s Macinkou volal prostřednictvím jeho telefonu
včera
Počasí má v části Česka dělat do středy potíže. Platí výstraha
včera
Není to jen hybridní konflikt. Rusko je v otevřené válce s Evropou, varuje americký generál
včera
Vláda schválila odsunutí termínu pro vyplácení superdávky. Macinka začne komunikovat jinak, oznámil Babiš
včera
Nic se nezměnilo. Trump chce stále ovládnout Grónsko, varuje premiér
včera
Klempíř si na ministerstvo pozve umělce, kteří ho kritizovali na nedělní demonstraci
včera
Íránský prezident vydal pokyn k zahájení rozhovorů se Spojenými státy
včera
Papež jmenoval novým pražským arcibiskupem Stanislava Přibyla
včera
Propaganda mě označuje za nepřítele, lidé na ulicích mi ale děkují, říká moskevský novinář BBC
včera
Izrael otevřel stěžejní přechod Rafáh mezi Pásmem Gazy a Egyptem. Pustí do něj 50 Palestinců
včera
Turek tvrdí, že má od právníků připravený návrh žaloby na Pavla
včera
Desetitisíce mrtvých, beztrestné mučení a znásilňování. Analytici odhalili, jak se mění svět
včera
V kontaktu s Epsteinem byla i norská a švédská královská rodina, odhalily nové spisy
Korunní princezna Mette-Marit se v souvislosti s kontakty na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina odkázala na svůj „špatný úsudek“. Jméno princezny se v nově zveřejněných dokumentech ministerstva spravedlnosti USA objevuje v letech 2011–2014 hned několikrát. Tato odhalení přicházejí v době, kdy norskou královskou rodinu čeká sledování ostře sledovaného soudního procesu s jejím synem.
Zdroj: Libor Novák