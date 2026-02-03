Klid zbraní skončil. Rusko podniklo nejrozsáhlejší letošní raketový a dronový útok na Ukrajinu

Libor Novák

3. února 2026 8:29

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině
Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině Foto: State Emergency Service of Ukraine

Rusko v úterý podniklo dosud nejrozsáhlejší letošní raketový a dronový útok na Ukrajinu. Podle tamních úřadů údery přerušily dodávky tepla pro desítky tisíc lidí a ukončily krátké období klidu, které na osobní žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa schválil Vladimir Putin. Ruský prezident původně souhlasil s pozastavením útoků na velká města a energetiku do neděle, a to po trilaterálních rozhovorech v Abú Dhabí.

Výbuchy byly hlášeny z Kyjeva, Dnipra, Charkova, Sum a Oděsy. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že se Rusko zaměřilo na energetická zařízení v nejméně šesti regionech. Útok zahrnoval 70 raket a 450 útočných dronů. Podle Zelenského je pro Rusko důležitější terorizovat lidi během nejchladnějších zimních dnů než se věnovat diplomacii.

V hlavním městě Kyjevě zůstalo kvůli zásahům bez tepla téměř 1 200 výškových budov ve dvou čtvrtích. Starosta Vitalij Kličko a šéf vojenské správy Tymur Tkačenko informovali o poškození několika obytných domů a mateřské školy. Záchranné složky potvrdily tři zraněné a zveřejnily záběry hořících panelových domů, u kterých týmy zasahovaly v mrazivých podmínkách.

V Oděse se ocitlo bez elektřiny přes 50 000 obyvatel. Charkov čelil náletům cílícím na energetickou infrastrukturu, což odřízlo od dodávek tepla nejméně 820 výškových budov. Starosta Ihor Terechov zdůraznil, že cílem bylo způsobit maximální škody v době silných mrazů. Na Dnipro podle ukrajinského letectva dopadly balistické rakety.

Obyvatelé Kyjeva strávili v krytech sedm hodin během leteckého poplachu, zatímco venkovní teploty klesly k -20 °C, v Charkově dokonce k -25 °C. Lidé se v prostorách metra choulili do spacáků a dek. Přestože Rusko v posledních dnech nadále útočilo na logistické trasy, šlo o první údery na velká města a energetiku od minulého čtvrtka.

Kreml potvrdil, že další kolo jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a USA se uskuteční ve středu a ve čtvrtek v Abú Dhabí. Energetická společnost DTEK uvedla, že zasaženy byly tepelné elektrárny a kritické vybavení. Firma se nachází v režimu přežití, jelikož aktuálně provozuje pět tepelných elektráren, z nichž dvě jsou zcela mimo provoz a zbývající fungují na nízkou kapacitu.

Generální ředitel DTEK Maxim Timčenko vyjádřil naději, že se podaří prodloužit příměří v oblasti energetiky. Opravy škod jsou v mrazivém počasí často neproveditelné. Společnost v neděli informovala o ruském útoku na své uhelné doly, kde při zásahu autobusu s horníky zahynulo nejméně 12 lidí.

Není to jen hybridní konflikt. Rusko je v otevřené válce s Evropou, varuje americký generál

Ben Hodges

Není to jen hybridní konflikt. Rusko je v otevřené válce s Evropou, varuje americký generál

Bývalý velitel amerických sil v Evropě Ben Hodges varoval, že Rusko je v současnosti v otevřené válce s Evropou, i když si to mnozí odmítají připustit. Na konferenci v Oslu kritizoval používání termínu „hybridní válka“, který podle něj dostatečně nevystihuje vážnost ruských nepřátelských aktivit. Cílem Moskvy je podle generála donutit evropské státy, aby přestaly podporovat Ukrajinu.
Ruské nálety zasáhly autobus plný horníků a porodnici. 21 mrtvých

Ruské nálety zasáhly autobus plný horníků a porodnici. 21 mrtvých

Ruský nálet bezpilotním letounem v jihovýchodní Dněpropetrovské oblasti zasáhl autobus převážející horníky, přičemž zahynulo 15 zaměstnanců. Energetická společnost DTEK potvrdila, že všichni mrtví i sedm zraněných byli jejími pracovníky, kteří se právě vraceli z noční směny. Incident se odehrál ve městě Terenivka a ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal jej označil za úmyslný a cynický útok na energetický sektor v období tuhé zimy.

