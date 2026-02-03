Končí jedna z nejprestižnějších nadací. Její zakladatelka označila Epsteina za bratra

Charitativní organizace Sarah Fergusonové s názvem Sarah’s Trust oznámila, že v nejbližší době ukončí svou činnost. Rozhodnutí přichází jen několik dní poté, co americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Jeffreyho Epsteina. Podle mluvčího nadace byl tento krok předmětem diskusí již několik měsíců, přesto načasování budí značnou pozornost médií i veřejnosti.
Nadace Sarah’s Trust byla založena v roce 2020 se záměrem podporovat komunitní projekty v boji proti chudobě, hladu a environmentálním krizím. Mluvčí v pondělí večer potvrdil, že Sarah Fergusonová i správní rada se s lítostí dohodli na uzavření organizace na neurčito. Konkrétní důvody pro tento krok však nadace ve svém prohlášení neupřesnila.
Zveřejněné materiály z minulého týdne obsahují e-maily, které naznačují, že bývalá vévodkyně z Yorku byla s Epsteinem v kontaktu i v době, kdy si odpykával trest za navádění nezletilé k prostituci. V jedné ze zpráv z června 2009 se Sarah ptá Epsteina na radu ohledně svého podnikatelského záměru „Mothers Army“. Další e-mail pak obsahuje gratulaci k narození chlapce a vyznání, ve kterém Epsteina označuje za bratra, kterého si vždy přála.
Fergusonová se kvůli svým vazbám na usvědčeného sexuálního delikventa ocitla v izolaci již v loňském roce. Tehdy ji jako patronku či ambasadorku odepsala celá řada charitativních organizací. Mezi prvními byl dětský hospic Julia’s House, následovaný nadacemi jako Teenage Cancer Trust, British Heart Foundation nebo organizací pro výzkum alergií Natasha Allergy Research Foundation. Všechny tyto instituce shodně uvedly, že další spolupráce je za daných okolností nevhodná.
Nové dokumenty navíc obsahují fotografie jejího bývalého manžela, Andrewa Mountbatten-Windsora, v kontroverzních situacích, které dále zvyšují tlak na celou rodinu. Andrew i Sarah Fergusonová prostřednictvím svých zástupců jakékoli pochybení dlouhodobě odmítají. Samotné uvedení jména v Epsteinových spisech není důkazem o spáchání trestného činu, nicméně pro pověst Sarah Fergusonové a její charitativní projekty se ukázalo jako likvidační.
Související
Princ Andrew pod tíhou skandálu. U dnešního rodinného oběda chyběl
Princezna Kate má můj obdiv, říká vévodkyně Sarah. Sama bojuje s rakovinou
Aktuálně se děje
před 31 minutami
Končí jedna z nejprestižnějších nadací. Její zakladatelka označila Epsteina za bratra
před 1 hodinou
Zelenskyj po mohutném ruském útoku chystá změny v jednání o míru
před 1 hodinou
Zastíní i Lincolnův památník. Trump chce v srdci Washingtonu vybudovat monument, aby na něj lidé nezapomněli
před 2 hodinami
Zbytečná schůze, vykládáte pohádky o hodnotách pro televizní kamery, pustil se Babiš do opozice
před 3 hodinami
Pozor na ledovku a námrazu, varují meteorologové v nové výstraze
před 3 hodinami
Vyšetřovatelé provedli razii v kancelářích sítě X. Musk je předvolán k výslechu
před 4 hodinami
„Poprvé pořádně.“ Kuba oficiálně představil hnutí Naše Česko
před 4 hodinami
Miliony lidí si k AI vytváří citové vazby. Je to zásadní problém, varují vědci politiky
před 5 hodinami
„Vláda nemá být pouťovým autodromem pro Motoristy.“ Sněmovna zahájila jednání o nedůvěře vládě
před 6 hodinami
Bill a Hillary Clintonovi budou vypovídat v Epsteinově kauze
před 7 hodinami
Klid zbraní skončil. Rusko podniklo nejrozsáhlejší letošní raketový a dronový útok na Ukrajinu
před 8 hodinami
Výhled počasí do konce února. Meteorologové řekli, zda nastane změna
včera
Trumpa naštval moderátor cen Grammy. Na Noaha chce poslat právníky
včera
Česká výprava sportovců na olympiádu bude rekordní. Dodatečně se dostala sjezdařka Negri
včera
Odstartovaly turnusy jarních prázdnin. Tady je velký přehled termínů
včera
Slavii se poslední zápas v Lize mistrů nevydařil. Ani na Kypru si výhru nepřipsala
včera
Končí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitosti. Týká se statisíců lidí
včera
Kolář přiznal, že Pavel si s Macinkou volal prostřednictvím jeho telefonu
včera
Počasí má v části Česka dělat do středy potíže. Platí výstraha
včera
Není to jen hybridní konflikt. Rusko je v otevřené válce s Evropou, varuje americký generál
Bývalý velitel amerických sil v Evropě Ben Hodges varoval, že Rusko je v současnosti v otevřené válce s Evropou, i když si to mnozí odmítají připustit. Na konferenci v Oslu kritizoval používání termínu „hybridní válka“, který podle něj dostatečně nevystihuje vážnost ruských nepřátelských aktivit. Cílem Moskvy je podle generála donutit evropské státy, aby přestaly podporovat Ukrajinu.
Zdroj: Libor Novák