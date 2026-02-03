Končí jedna z nejprestižnějších nadací. Její zakladatelka označila Epsteina za bratra

Libor Novák

3. února 2026 15:03

Sarah, vévodkyně z Yorku, rozená Sarah Margaret Fergusonová
Sarah, vévodkyně z Yorku, rozená Sarah Margaret Fergusonová Foto: Wikimedia Commons

Charitativní organizace Sarah Fergusonové s názvem Sarah’s Trust oznámila, že v nejbližší době ukončí svou činnost. Rozhodnutí přichází jen několik dní poté, co americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Jeffreyho Epsteina. Podle mluvčího nadace byl tento krok předmětem diskusí již několik měsíců, přesto načasování budí značnou pozornost médií i veřejnosti.

Nadace Sarah’s Trust byla založena v roce 2020 se záměrem podporovat komunitní projekty v boji proti chudobě, hladu a environmentálním krizím. Mluvčí v pondělí večer potvrdil, že Sarah Fergusonová i správní rada se s lítostí dohodli na uzavření organizace na neurčito. Konkrétní důvody pro tento krok však nadace ve svém prohlášení neupřesnila.

Zveřejněné materiály z minulého týdne obsahují e-maily, které naznačují, že bývalá vévodkyně z Yorku byla s Epsteinem v kontaktu i v době, kdy si odpykával trest za navádění nezletilé k prostituci. V jedné ze zpráv z června 2009 se Sarah ptá Epsteina na radu ohledně svého podnikatelského záměru „Mothers Army“. Další e-mail pak obsahuje gratulaci k narození chlapce a vyznání, ve kterém Epsteina označuje za bratra, kterého si vždy přála.

Fergusonová se kvůli svým vazbám na usvědčeného sexuálního delikventa ocitla v izolaci již v loňském roce. Tehdy ji jako patronku či ambasadorku odepsala celá řada charitativních organizací. Mezi prvními byl dětský hospic Julia’s House, následovaný nadacemi jako Teenage Cancer Trust, British Heart Foundation nebo organizací pro výzkum alergií Natasha Allergy Research Foundation. Všechny tyto instituce shodně uvedly, že další spolupráce je za daných okolností nevhodná.

Nové dokumenty navíc obsahují fotografie jejího bývalého manžela, Andrewa Mountbatten-Windsora, v kontroverzních situacích, které dále zvyšují tlak na celou rodinu. Andrew i Sarah Fergusonová prostřednictvím svých zástupců jakékoli pochybení dlouhodobě odmítají. Samotné uvedení jména v Epsteinových spisech není důkazem o spáchání trestného činu, nicméně pro pověst Sarah Fergusonové a její charitativní projekty se ukázalo jako likvidační.

před 3 hodinami

Vyšetřovatelé provedli razii v kancelářích sítě X. Musk je předvolán k výslechu

Související

Více souvisejících

Sarah Fergusonová

Aktuálně se děje

před 31 minutami

Sarah, vévodkyně z Yorku, rozená Sarah Margaret Fergusonová

Končí jedna z nejprestižnějších nadací. Její zakladatelka označila Epsteina za bratra

Charitativní organizace Sarah Fergusonové s názvem Sarah’s Trust oznámila, že v nejbližší době ukončí svou činnost. Rozhodnutí přichází jen několik dní poté, co americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Jeffreyho Epsteina. Podle mluvčího nadace byl tento krok předmětem diskusí již několik měsíců, přesto načasování budí značnou pozornost médií i veřejnosti.

před 1 hodinou

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj po mohutném ruském útoku chystá změny v jednání o míru

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že po posledním masivním útoku Ruska, který zahrnoval rekordní počet balistických raket, dojde k „úpravě práce“ ukrajinského vyjednávacího týmu. Podle hlavy státu tento úder jasně ukázal, že Moskva nebere diplomacii vážně a nadále sází na ničení Ukrajiny. Útok byl cíleně veden na energetickou infrastrukturu v době, kdy teploty v zemi klesly k -20 stupňům Celsia.

před 1 hodinou

Washngton D.C.

Zastíní i Lincolnův památník. Trump chce v srdci Washingtonu vybudovat monument, aby na něj lidé nezapomněli

Americký prezident Donald Trump vyvolal vlnu kontroverze svým plánem na výstavbu monumentálního Vítězného oblouku v samém srdci Washingtonu. Stavba s oficiálním názvem „Independence Arch“ má dosahovat výšky až 76 metrů, čímž by výrazně převýšila pařížský Arc de Triomphe i nedaleký Lincolnův památník. Podle kritiků jde o pokus odvést pozornost od nedávno zveřejněných spisů týkajících se finančníka Jeffreyho Epsteina a zajistit si pompézní odkaz v historii, zatímco jiní projekt vnímají jako typický Trumpův způsob řešení úzkosti skrze megalomanskou architekturu.

před 2 hodinami

Poslanecká sněmovna jedná o vyslovení nedůvěry vládě. (3.2.2026)

Zbytečná schůze, vykládáte pohádky o hodnotách pro televizní kamery, pustil se Babiš do opozice

Pouhých devatenáct dní poté, co kabinet Andreje Babiše získal důvěru, vyvolala opozice mimořádnou schůzi k jeho odvolání. Hlavním impulsem k pokusu o svržení vlády složené z hnutí ANO, SPD a Motoristů je setrvání ministra zahraničí Petra Macinky ve funkci. Podle opozičních lídrů je nepřípustné, aby v čele diplomacie stál člověk, kterého prezident Petr Pavel obvinil z vydírání.

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

umělá inteligence (AI)

Miliony lidí si k AI vytváří citové vazby. Je to zásadní problém, varují vědci politiky

Miliony lidí si vytvářejí silné citové vazby k chatbotům s umělou inteligencí, což je podle předních vědců problém, který musí politici začít brát vážně. Varování před rozmachem AI botů navržených k navazování vztahů s uživateli přineslo úterní hodnocení rizik umělé inteligence. Podle zprávy, na které se podílely desítky expertů, popularita AI společníků prudce roste a některé aplikace již využívají desítky milionů lidí.

před 5 hodinami

Poslanecká sněmovna

„Vláda nemá být pouťovým autodromem pro Motoristy.“ Sněmovna zahájila jednání o nedůvěře vládě

Sněmovna dnes zahájila mimořádné jednání o vyslovení nedůvěry koaličnímu kabinetu hnutí ANO, SPD a Motoristů pod vedením Andreje Babiše. Opozice tvořená pěti stranami vyvolala tuto schůzi necelé tři týdny poté, co vláda získala důvěru, a to v reakci na vyostřený konflikt mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem. Rozbuškou se stalo odmítnutí hlavy státu jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí a následné chování šéfa diplomacie Petra Macinky.

před 6 hodinami

Bill Clinton na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost. (12.3.2024)

Bill a Hillary Clintonovi budou vypovídat v Epsteinově kauze

Bill a Hillary Clintonovi v pondělí souhlasili s tím, že budou vypovídat v rámci vyšetřování Sněmovny reprezentantů týkajícího se usvědčeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. K tomuto kroku přistoupili jen několik dní předtím, než měla sněmovna hlasovat o jejich obvinění z pohrdání Kongresem. Rozhodnutí následovalo po napjatých sporech s republikánem Jamesem Comerem, předsedou dozorčího výboru, který trval na tom, aby oba manželé podali místopřísežnou výpověď před výborem, a naplnili tak požadavky předvolání.

před 7 hodinami

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Klid zbraní skončil. Rusko podniklo nejrozsáhlejší letošní raketový a dronový útok na Ukrajinu

Rusko v úterý podniklo dosud nejrozsáhlejší letošní raketový a dronový útok na Ukrajinu. Podle tamních úřadů údery přerušily dodávky tepla pro desítky tisíc lidí a ukončily krátké období klidu, které na osobní žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa schválil Vladimir Putin. Ruský prezident původně souhlasil s pozastavením útoků na velká města a energetiku do neděle, a to po trilaterálních rozhovorech v Abú Dhabí.

před 8 hodinami

včera

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Odstartovaly turnusy jarních prázdnin. Tady je velký přehled termínů

Plánování zimních radovánek vyžaduje přesné načasování. Jarní prázdniny v Česku republice trvají tradičně jeden týden, ale jejich termín se liší podle toho, v jakém okrese se nachází škola vašeho dítěte. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozděluje republiku do šesti vln, které se střídají od začátku února až do poloviny března. 

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Slavii se poslední zápas v Lize mistrů nevydařil. Ani na Kypru si výhru nepřipsala

Na závěr ligové fáze fotbalové Ligy mistrů byl Slavii nalosován zdánlivě papírově nejslabší soupeř v podobě kyperského Pafosu, nováček v nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěži. Proto se už před rozehráním ligové fáze tak trochu počítalo s tím, že by právě na jeho mohla Slavia bodovat a dokonce i vyhrát. Postupem času se věřilo, že právě tento zápas by mohl být pro Slavii tím prvním vítězným nejen v rámci tohoto ročníku, ale i od roku 2007. Jenže zmýlená neplatí, Pražanům se závěrečný duel v letošní Lize mistrů hrubě nevydařil, především ve druhé půli se jejich hra totálně rozsypala a nenapomohl jim ani fakt, že je oslabil svým vyloučením Bořil. To všechno zapříčinilo prohru 1:4.

včera

včera

včera

Počasí

Počasí má v části Česka dělat do středy potíže. Platí výstraha

Nástrahy zimního počasí jsou různé a projeví se i během prvního ryze únorového týdne. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal varování před námrazou. Její tloušťka může být větší než tři centimetry, upozornili meteorologové. Problémy navíc přetrvají až do středy. 

včera

Není to jen hybridní konflikt. Rusko je v otevřené válce s Evropou, varuje americký generál

Bývalý velitel amerických sil v Evropě Ben Hodges varoval, že Rusko je v současnosti v otevřené válce s Evropou, i když si to mnozí odmítají připustit. Na konferenci v Oslu kritizoval používání termínu „hybridní válka“, který podle něj dostatečně nevystihuje vážnost ruských nepřátelských aktivit. Cílem Moskvy je podle generála donutit evropské státy, aby přestaly podporovat Ukrajinu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy