Další dohra Epsteinových spisů: Firmy bývalé členky britské královské rodiny míří do likvidace

Šest společností, v nichž figuruje Sarah Fergusonová jako jediná jednatelka, míří do likvidace. Rozhodnutí o uzavření firem přichází v době, kdy britská veřejnost i média opětovně rozebírají vztahy bývalé vévodkyně z Yorku s usvědčeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Podle oficiálních dokumentů britského obchodního rejstříku (Companies House) podaly všechny tyto subjekty v uplynulých dnech žádost o výmaz.
Krok k ukončení podnikatelských aktivit následuje po lednovém zveřejnění další části tzv. „Epsteinových spisů“ americkým ministerstvem spravedlnosti. Nově odhalené dokumenty naznačují mnohem hlubší vazby mezi Fergusonovou a Epsteinem, než se dříve předpokládalo. Ačkoli mluvčí Fergusonové v minulosti tvrdil, že vévodkyně s finančníkem přerušila veškeré styky okamžitě poté, co se dozvěděla o rozsahu jeho obvinění, čerstvé soubory ukazují jiný obrázek.
Zveřejněná komunikace naznačuje, že Fergusonová zůstala s Epsteinem v kontaktu i po roce 2009, kdy byl propuštěn z vězení po odpykání trestu za kuplířství s nezletilou. Dokumenty dokonce uvádějí, že jej v Miami navštívila pouhých pět dní po jeho propuštění. V dopisech z let 2009 a 2010 mu vyjadřovala hlubokou náklonnost, nazývala ho „legendou“ či „bratrem, kterého si vždy přála“, a v jednom z emotivních vzkazů dokonce žertovně psala: „Jen si mě vezmi.“
Uzavírané společnosti zahrnují široké spektrum činností – od public relations a komunikace přes maloobchod až po produkci. Konkrétně se jedná o firmy Philanthrepreneur Limited, Fergie’s Farm Limited, La Luna Investments Limited, Solamoon Limited, Planet Partners Productions Limited a S. Phoenix Events Limited. Podle britských zákonů může být firma vymazána z rejstříku pouze v případě, že v posledních třech měsících nevyvíjela žádnou obchodní činnost.
Tento hromadný konec firem není jedinou aktivitou Fergusonové, která byla v poslední době ukončena. Již krátce po lednovém zveřejnění dokumentů oznámila její charitativní nadace „Sarah’s Trust“, že s okamžitou platností a na dobu neurčitou přerušuje svou činnost. Pod drobnohledem se ocitly také dcery Sarah a prince Andrewa, princezny Beatrice a Eugenie, jejichž jména se v nejnovějším svazku spisů rovněž objevila.
Přestože samotné uvedení v Epsteinových dokumentech neznamená automatické obvinění z trestné činnosti, pro Sarah Fergusonovou a její rodinu to představuje další vážnou ránu pro jejich pověst. Zatímco Andrew Mountbatten-Windsor jakékoli pochybení v souvislosti s Epsteinem dlouhodobě odmítá, nové důkazy o blízkosti jeho bývalé manželky k diskreditovanému finančníkovi jen přiživují mediální bouři, která královskou rodinu provází.
Související
Clintonová obvinila Trumpovu administrativu ze snahy o utajování Epsteinových dokumentů
Pod tlakem je i král Karel. Američané chtějí vyslechnout bývalého prince Andrewa
Jeffrey Epstein , Sarah Fergusonová
Aktuálně se děje
před 43 minutami
Další dohra Epsteinových spisů: Firmy bývalé členky britské královské rodiny míří do likvidace
před 1 hodinou
Znepokojivý průzkum: Pětina Evropanů by uvítala diktaturu
před 2 hodinami
Poslední zápasy základních skupin hokejového turnaje určily dvojice pro předkolo
před 2 hodinami
Nejlepší český biatlonový výsledek na Hrách. Mužská štafeta vybojovala šesté místo
před 2 hodinami
Byla to zase fuška. Postup do čtvrtfinále je sice v kapse, ale Češi musí před Kanadou leccos zlepšit
před 3 hodinami
Pavel jmenuje Červeného v pondělí. Podpořil zákaz sociálních sítí pro děti
před 4 hodinami
Rusku se nelíbí zabavování stínové flotily. Pohrozilo Evropě nasazením válečného námořnictva
před 5 hodinami
Amerika truchlí. Na Jesseho Jacksona vzpomíná Trump, Biden i Harrisová
před 5 hodinami
Začalo další klíčové jednání mezi Spojenými státy, Ukrajinou a Ruskem. Průlom se neočekává
před 6 hodinami
Zemřel bojovník za občanská práva Jesse Jackson. Jeden z nejvýznamnějších politiků a přítel Luthera Kinga
před 7 hodinami
Online fakturace jako cesta k úspěšnému podnikání: Jak na papírování bez stresu
před 7 hodinami
Druhé kolo jaderných rozhovorů mezi Íránem a Spojenými státy trvalo pouze čtyři hodiny
před 8 hodinami
Výbor Sněmovně nedoporučil vydat Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání
před 8 hodinami
Trump ostře zkritizoval vystoupení politiků na MSC. Podal si Clintonovou i Newsoma
před 9 hodinami
Extrémní počasí změní život v celé Evropě. Připravte se na katastrofální nárůst teplot, vzkazují vědečtí poradci EU
před 10 hodinami
Zabetonování Elysejského paláce: Macron chce rok před volbami ochránit Francii před výhrou Le Penové
před 11 hodinami
Demonstrace, jak hluboce Rusko pohrdá mírovým úsilím. Sybiha v době začínajících rozhovorů nešetří kritikou
před 12 hodinami
EU vzkazuje úřadům a neziskovkám: Nenechte se zastrašit rostoucím tlakem ze strany USA
před 12 hodinami
Strop odchodu do důchodu, vyšší penze. Juchelka chce za stovky miliard splnit Babišův předvolební slib
před 13 hodinami
CNN: Pokud jednání o jaderném programu selžou, USA se chystají na útok na Írán
Před zahájením zásadních diplomatických rozhovorů v Ženevě posilují Spojené státy svou vojenskou přítomnost na Blízkém východě. Přesuny leteckých a námořních sil mají podle zdrojů CNN blízkých situaci za cíl nejen zastrašit Teherán, ale také připravit půdu pro případné údery uvnitř země, pokud by jednání o íránském jaderném programu selhala. Do regionu se přesouvají stíhačky i tankery z britských základen a desítky nákladních letadel přepravily vybavení do Jordánska, Bahrajnu a Saúdské Arábie.
Zdroj: Libor Novák