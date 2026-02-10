Kongres: Trumpovi úředníci začernili Epsteinovy ​​spisy, aby zakryli jména významných osob

Libor Novák

10. února 2026 15:22

Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein Foto: Wikimedia Commons

Členové amerického Kongresu, kteří v pondělí získali přístup k nezkráceným spisům ministerstva spravedlnosti týkajícím se Jeffreyho Epsteina, oznámili znepokojivá zjištění. Podle zákonodárců dokumenty obsahují důkazy o tom, že identita nejméně šesti mužů byla před veřejností utajena bez jasného právního opodstatnění. Tato zjištění obnovila obvinění, že Trumpova administrativa záměrně chrání vlivné osobnosti před veřejnou kontrolou.

Kongresmani Thomas Massie a Ro Khanna, kteří spisy prozkoumali, uvedli, že mezi začerněnými údaji narazili na vysoce postaveného představitele cizí vlády a další prominentní osoby. V dříve zveřejněných verzích pro veřejnost byly jejich jména i fotografie skryty. Massie po dvouhodinovém studiu materiálů v zabezpečené místnosti ministerstva spravedlnosti zdůraznil, že pro znečitelnění těchto šesti osob neexistuje žádné vysvětlení, přičemž nejméně jeden z nich je občanem USA.

Zákonodárce Massie později na sociálních sítích naznačil, že mezi utajenými jmény figuruje „známý generální ředitel v důchodu“ a také „sultán“. Jména konkrétních osob zatím odmítl prozradit s tím, že by tak měl učinit spíše na půdě sněmovny nebo během slyšení výboru. Pondělí bylo prvním dnem, kdy mohli vybraní politici nahlédnout do nezačerněných verzí přibližně tří milionů stran, které byly dosud veřejnosti přístupné jen ve velmi omezené podobě.

Tato kontrola následuje po měsících kritiky ze strany zákonodárců i obětí, podle nichž Trumpova administrativa řádně neplní zákon o transparentnosti Epsteinových spisů. Tento zákon, který prezident Donald Trump podepsal v listopadu, nařizuje zveřejnit veškeré neklasifikované záznamy o Epsteinovi a jeho spolupracovnících. Jeffrey Epstein, bohatý finančník s vazbami na politické elity, byl v roce 2019 obviněn ze sexuálního obchodu s nezletilými a později zemřel ve vazbě.

Zákon výslovně zakazuje začerňování informací z důvodu ochrany pověsti nebo politické citlivosti u vládních úředníků a veřejně známých osob. Výjimky jsou povoleny pouze v úzkém rámci, například pro ochranu identity obětí. Přesto byla velká část dokumentů zveřejněných v posledních týdnech tak silně upravena, že podle kongresmana Khanny neposkytovala téměř žádné nové informace.

Demokrat Jamie Raskin po prostudování spisů obvinil ministerstvo spravedlnosti z přímého porušení zákona. Uvedl, že utajené pasáže obsahují i informace, které jsou v rozporu s veřejnými tvrzeními Donalda Trumpa. Zatímco Trump opakovaně prohlašuje, že Epsteina ze svého klubu Mar-a-Lago vykázal, jedna ze začerněných zpráv podle Raskina cituje Epsteinovy právníky, podle nichž nebyl finančník nikdy požádán, aby klub opustil.

Raskin zdůraznil, že mezinárodní síť pro sexuální obchod s dětmi v hodnotě miliard dolarů nemohli provozovat pouze dva lidé – Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwellová. Podle něj je nezbytné odhalit další spiklence, kteří se na těchto zločinech podíleli. Ministerstvo spravedlnosti se k důvodům rozsáhlých úprav zatím oficiálně nevyjádřilo, ačkoliv jeho představitelé dříve argumentovali ochranou důvěrné komunikace mezi právníkem a klientem.

Kongresman Khanna si povšiml, že i materiály předložené zákonodárcům k nahlédnutí v pondělí stále obsahovaly stejné úpravy jako verze pro veřejnost. Dokumenty podle něj dorazily na ministerstvo již začerněné přímo od FBI a z materiálů velké poroty. To vyvolává otázky, zda kariérní právníci na ministerstvu vůbec mají k dispozici kompletní a nezkrácenou produkci všech spisů, jak vyžaduje zákon.

Massie vyjádřil naději, že ministerstvo spravedlnosti svou chybu napraví bez nutnosti vleklého konfliktu. Navrhl, aby úřad dostal příležitost uznat nadměrné úpravy a jména zmíněných mužů sám odtajnil. Ve středu má před sněmovním výborem vypovídat generální prokurátorka Pam Bondi, od které budou zákonodárci obou stran požadovat jasné odpovědi na to, jak bylo se spisy nakládáno.

Celý proces prověřování bude podle Raskina velmi zdlouhavý a náročný, protože z milionů stran se mu zatím podařilo prostudovat jen zlomek. Přesto dosavadní nálezy posilují přesvědčení mnoha zákonodárců, že boj o plné zveřejnění Epsteinových spisů zdaleka nekončí. Podle Khanny je zřejmé, že někteří mocní muži jsou nadále chráněni, a úřady musí začít jednat v souladu s literou zákona.

před 5 hodinami

Jak Trump změnil Ameriku? Většině lidí se do USA nechce, zvažují i zrušení dovolené

Související

Donald Trump

MSC: Svět vstoupil pod vedením Trumpa do éry „politiky demoliční koule“

Svět vstoupil do éry „politiky demoliční koule“, kterou vede americký prezident Donald Trump, a dlouhodobý mezinárodní řád postavený po roce 1945 se pod tímto tlakem začíná rozpadat. Vyplývá to z výroční zprávy Munich Security Report 2026, zveřejněné před nadcházející Mnichovskou bezpečnostní konferencí (MSC). Dokument označuje Trumpa za nejmocnější postavu, která vědomě útočí na stávající pravidla a instituce, čímž riskuje zánik desítky let budovaných spojenectví a norem.
Chicago

Jak Trump změnil Ameriku? Většině lidí se do USA nechce, zvažují i zrušení dovolené

V uplynulých dvanácti měsících prošly Spojené státy pod Trumpovou administrativou proměnou, která z nich v očích mnoha cestovatelů učinila nehostinné a nebezpečné místo. Průzkum deníku Independent ukazuje, že 80 % respondentů se hodlá cestám do USA vyhýbat, zatímco pouze 11 % by zemi stále navštívilo. Mezi těmi, kteří již mají dovolenou zarezervovanou, zvažuje každý sedmý její zrušení.

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Kongres USA Jeffrey Epstein

Aktuálně se děje

před 23 minutami

Jeffrey Epstein

Kongres: Trumpovi úředníci začernili Epsteinovy ​​spisy, aby zakryli jména významných osob

Členové amerického Kongresu, kteří v pondělí získali přístup k nezkráceným spisům ministerstva spravedlnosti týkajícím se Jeffreyho Epsteina, oznámili znepokojivá zjištění. Podle zákonodárců dokumenty obsahují důkazy o tom, že identita nejméně šesti mužů byla před veřejností utajena bez jasného právního opodstatnění. Tato zjištění obnovila obvinění, že Trumpova administrativa záměrně chrání vlivné osobnosti před veřejnou kontrolou.

před 1 hodinou

Donald Trump

MSC: Svět vstoupil pod vedením Trumpa do éry „politiky demoliční koule“

Svět vstoupil do éry „politiky demoliční koule“, kterou vede americký prezident Donald Trump, a dlouhodobý mezinárodní řád postavený po roce 1945 se pod tímto tlakem začíná rozpadat. Vyplývá to z výroční zprávy Munich Security Report 2026, zveřejněné před nadcházející Mnichovskou bezpečnostní konferencí (MSC). Dokument označuje Trumpa za nejmocnější postavu, která vědomě útočí na stávající pravidla a instituce, čímž riskuje zánik desítky let budovaných spojenectví a norem.

před 1 hodinou

Ilustrační foto

Svět se stává příliš teplým i na umělý sníh. Počasí uvrhá zimní olympijské hry do nejisté budoucnosti

Olympijská běžkyně na lyžích Jessie Digginsová je zvyklá na extrémní fyzické utrpení, kterému říká „jeskyně bolesti“. Zatímco fyzickou zátěž dokáže ovládat, jedna věc ji skutečně děsí: rychlost, s jakou se její sport mění kvůli klimatickým změnám. Podle jejích slov se stává nemožným pořádat zimní závody bez umělého sněhu, přičemž zažila i Světové poháry, které se odehrávaly v hustém dešti na úzkých zbytcích tající bílé pokrývky.

před 2 hodinami

Emmanuel Macron

Macron vyzval Evropu, aby konečně začala vystupovat jako skutečná velmoc

Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval Evropu, aby začala na světové scéně vystupovat jako skutečná velmoc. V rozhovoru pro skupinu evropských deníků uvedl, že kontinent čelí naléhavému varování v podobě rostoucích hrozeb ze strany Číny, Ruska a nově i Spojených států. Podle Macrona nastal čas, aby Evropa v oblasti ekonomiky, obrany i bezpečnosti konečně „dospěla“.

před 3 hodinami

Fakultní nemocnice Olomouc

Policie vyšetřuje možné ublížení na zdraví u stovek pacientů s defibrilátory

Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality v Olomouci začali prověřovat mimořádně závažný případ, který se týká Fakultní nemocnice Olomouc. Existuje totiž důvodné podezření, že tamní lékaři z kardiologické kliniky implantovali stovkám pacientů srdeční defibrilátory (ICD), i když k tomu z odborného hlediska nebyl důvod. Podle policie nešlo o ojedinělé případy, ale o dlouhodobý a systematický postup, který trval celou dekádu – od roku 2015 až do února loňského roku.

před 4 hodinami

Evropská unie

Evropská komise chystá bezpečnostní opatření, kterým sníží vliv Číny v Evropě

Evropská komise plánuje v březnu představit nová bezpečnostní opatření, která mají omezit přístup čínských firem k lukrativním veřejným zakázkám v Evropské unii. Podle informací od unijních představitelů hodlá Brusel upravit rozpočtová pravidla tak, aby v budoucnu zvýhodňovala evropské podniky před zahraničními konkurenty. Tato strategie se má týkat nejen současného rozpočtu, ale především dlouhodobého finančního rámce pro období po roce 2028.

před 4 hodinami

Vladimír Putin

Putinovi se bezpečnostní záruky pro Ukrajinu nelíbí. Evropu to ale nesmí zajímat

Probíhající mírový proces pod vedením Spojených států, který má ukončit ruskou invazi na Ukrajinu, se potýká s vážným nedostatkem důvěryhodnosti. Skeptici pochybují o skutečném zájmu Vladimira Putina na trvalém urovnání a kritizují logiku současných jednání. Varují, že pokud západní partneři přiznají Rusku právo veta nad bezpečnostními zárukami pro Kyjev, riskují tím nekonečné prodlužování válečného konfliktu.

před 5 hodinami

Chicago

Jak Trump změnil Ameriku? Většině lidí se do USA nechce, zvažují i zrušení dovolené

V uplynulých dvanácti měsících prošly Spojené státy pod Trumpovou administrativou proměnou, která z nich v očích mnoha cestovatelů učinila nehostinné a nebezpečné místo. Průzkum deníku Independent ukazuje, že 80 % respondentů se hodlá cestám do USA vyhýbat, zatímco pouze 11 % by zemi stále navštívilo. Mezi těmi, kteří již mají dovolenou zarezervovanou, zvažuje každý sedmý její zrušení.

před 6 hodinami

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Starmer utnul výzvy k rezignaci. Odstoupit nehodlá

Britský premiér Keir Starmer čelí nejvážnější krizi svého úřadu poté, co lídr skotských labouristů Anas Sarwar veřejně vyzval k jeho rezignaci. Starmer na pondělním zasedání parlamentní frakce prohlásil, že není připraven odejít a uvrhnout zemi do chaosu, jeho pozice je však po sérii rezignací klíčových spolupracovníků vážně oslabena.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

včera

Evropský parlament

Ukrajině dochází čas. O 90miliardové půjčce Kyjevu bude EU hlasovat výrazně dříve

Evropský parlament bude již tuto středu hlasovat o poskytnutí úvěru ve výši 90 miliard eur, který má Ukrajině pomoci s financováním jejího válečného úsilí. Předsedkyně parlamentu Roberta Metsolaová v pondělí oznámila, že zákonodárci rozhodli o posunutí termínu hlasování na dřívější datum. Původně se mělo o finanční pomoci rozhodovat až koncem tohoto měsíce.

včera

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová

Tentokrát to na rychlobruslařském oválu necinklo. Zdráhalovou může přesto těšit TOP 10

Namlsaní čeští sportovní fanoušci po nedělním stříbru rychlobruslaře Metoděje Jílka z pětikilometrové trati vyhlíželi pondělní olympijský rychlobruslařský závod na kilometru, kterého se účastnila i další česká reprezentantka Nikola Zdráhalová. S vědomím, že právě na kilometrů letos v lednu vyhrála Zdráhalová vyhrála mistrovství Evropy, čeští fanoušci věřili, že by to mohlo cinknout na stejné distanci i pod pěti kruhy. Konkurence tu ale přeci jenom byla jiná a ještě kvalitnější a proto nakonec Zdráhalová (i když po dojetí své jízdy byla na průběžném druhém místě) skončila až desátá. Přesto i tak je v takovém mezinárodním měřítku úctyhodný úspěch.

včera

včera

Curling

Český curlingový smíšený pár se rozloučil výhrou, týmová kombinace se českým lyžařům hrubě nevyvedla

Debutující olympionici Julie Zelingrová a Vít Chabičovský se v curlingovém turnaji smíšených párů v rámci třetího soutěžního dne Zimních olympijských her v Miláně a Cortině d´Ampezzo rozloučili právě těmito olympijskými hrami tím nejlepším možným způsobem. Jakkoli se jim nepodařilo postoupit do bojů o medaile, jejich poslední duel s Estonci Marie Kaldveová-Harri Lill zvládli a připsali si tak svou třetí výhru na těchto Hrách. Postup se od české dvojice rozhodně nečekal a i tak jistě zanechali za sebou dobrý dojem. Další Češi se v rámci pondělního dopoledního programu představili na svahu v Bormiu, kde se konala týmová kombinace, ovšem dvojice Jan Zabstřan-Martin Müller v rámci tohoto v součtu obou výkonu skončili až na posledním 20. místě. K vidění už bylo v pondělí i finále ženského slopestylu, které ovládla Švýcarka Mathilde Gremaudová.

včera

Markéta Davidová

Po nevydařeném finiši ve štafetách se Davidová neukáže v individuálním závodě

Poté, co se biatlonistce Markétě Davidové nevydařil návrat do závodního tempa po měsíční pauze zaviněné zraněním v podobě vyhřezlé ploténky a jeho následným léčením, když jako finišmanka smíšené štafety v úvodním olympijském biatlonovém závodě pohořela a především kvůli jejímu výkonu české kvarteto kleslo z bojů o přední pozice na konečné 11. místo, rozhodla se jinak biatlonová jednička mezi českými ženami do středečního individuálního závodu nenastoupit vůbec. Mezi marody se nově ocitl i Tomáš Mikyska a ani on se tak neukáže ve vytrvalostním závodě tentokráte v mužském podání.

včera

Stadion San Siro v Miláně, dějiště zimních olympijských her 2026

V Miláně nejsou s olympiádou spokojeni všichni. Proti sportovnímu svátku se tam i demonstrovalo

Přestože většina obyvatel Světa mají právě probíhající Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d´Ampezzo mají za sportovní svátek, na který se těšili a rozhodně je budou s radostí sledovat, v samotném Miláně se sešli odpůrci těchto Her. Tyto protesty nakonec přerostly v násilnosti poté, co se demonstrující střetli s těžkooděnci, kteří použili vodní děla.

včera

OSN, ilustrační foto

OSN i EU ostře odsoudily rozsudek nad Jimmym Laiem

Spojené království, Organizace spojených národů i Evropská unie ostře odsoudily rozsudek nad prodemokratickým aktivistou a vydavatelem Jimmym Laiem. Osmasedmdesátiletý britský občan byl v Hongkongu odsouzen k bezprecedentním 20 letům vězení za ohrožení národní bezpečnosti. Podle kritiků je tento proces politicky motivovaný a má sloužit k umlčení kritiků Číny.

včera

Londýnský starosta Sadiq Khan

Brexit obráceně. Sadiq Khan chce vrátit Británii do Evropské unie

Londýnský starosta Sadiq Khan zintenzivnil své výzvy k přehodnocení vztahů s Evropskou unií a prohlásil, že jeho „konečným cílem“ je návrat Spojeného království do bloku. V rozhovoru pro týdeník The Observer uvedl, že věří v opětovné připojení k EU ještě během svého života. Zároveň vyzval premiéra Keira Starmera, aby prokázal větší ambice při obnovování vazeb s Bruselem, k čemuž dochází šest let po britském vystoupení.

včera

Britská policie opět vyšetřuje Andrewa. Měl předávat informace Epsteinovi

Britská policie v současné době prověřuje podezření, že Andrew Mountbatten-Windsor předával důvěrné informace ze své role vládního obchodního zmocněnce odsouzenému agresorovi Jeffreymu Epsteinovi. Podle dokumentů, které začátkem měsíce zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti, měl přeposílat oficiální zprávy o zahraničních cestách do Singapuru, Hongkongu či Vietnamu z let 2010 a 2011. Mluvčí policie v Thames Valley potvrdil přijetí podnětu a uvedl, že informace jsou vyhodnocovány standardním postupem.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy