Kongres: Trumpovi úředníci začernili Epsteinovy ​​spisy, aby zakryli jména významných osob

Členové amerického Kongresu, kteří v pondělí získali přístup k nezkráceným spisům ministerstva spravedlnosti týkajícím se Jeffreyho Epsteina, oznámili znepokojivá zjištění. Podle zákonodárců dokumenty obsahují důkazy o tom, že identita nejméně šesti mužů byla před veřejností utajena bez jasného právního opodstatnění. Tato zjištění obnovila obvinění, že Trumpova administrativa záměrně chrání vlivné osobnosti před veřejnou kontrolou.
Kongresmani Thomas Massie a Ro Khanna, kteří spisy prozkoumali, uvedli, že mezi začerněnými údaji narazili na vysoce postaveného představitele cizí vlády a další prominentní osoby. V dříve zveřejněných verzích pro veřejnost byly jejich jména i fotografie skryty. Massie po dvouhodinovém studiu materiálů v zabezpečené místnosti ministerstva spravedlnosti zdůraznil, že pro znečitelnění těchto šesti osob neexistuje žádné vysvětlení, přičemž nejméně jeden z nich je občanem USA.
Zákonodárce Massie později na sociálních sítích naznačil, že mezi utajenými jmény figuruje „známý generální ředitel v důchodu“ a také „sultán“. Jména konkrétních osob zatím odmítl prozradit s tím, že by tak měl učinit spíše na půdě sněmovny nebo během slyšení výboru. Pondělí bylo prvním dnem, kdy mohli vybraní politici nahlédnout do nezačerněných verzí přibližně tří milionů stran, které byly dosud veřejnosti přístupné jen ve velmi omezené podobě.
Tato kontrola následuje po měsících kritiky ze strany zákonodárců i obětí, podle nichž Trumpova administrativa řádně neplní zákon o transparentnosti Epsteinových spisů. Tento zákon, který prezident Donald Trump podepsal v listopadu, nařizuje zveřejnit veškeré neklasifikované záznamy o Epsteinovi a jeho spolupracovnících. Jeffrey Epstein, bohatý finančník s vazbami na politické elity, byl v roce 2019 obviněn ze sexuálního obchodu s nezletilými a později zemřel ve vazbě.
Zákon výslovně zakazuje začerňování informací z důvodu ochrany pověsti nebo politické citlivosti u vládních úředníků a veřejně známých osob. Výjimky jsou povoleny pouze v úzkém rámci, například pro ochranu identity obětí. Přesto byla velká část dokumentů zveřejněných v posledních týdnech tak silně upravena, že podle kongresmana Khanny neposkytovala téměř žádné nové informace.
Demokrat Jamie Raskin po prostudování spisů obvinil ministerstvo spravedlnosti z přímého porušení zákona. Uvedl, že utajené pasáže obsahují i informace, které jsou v rozporu s veřejnými tvrzeními Donalda Trumpa. Zatímco Trump opakovaně prohlašuje, že Epsteina ze svého klubu Mar-a-Lago vykázal, jedna ze začerněných zpráv podle Raskina cituje Epsteinovy právníky, podle nichž nebyl finančník nikdy požádán, aby klub opustil.
Raskin zdůraznil, že mezinárodní síť pro sexuální obchod s dětmi v hodnotě miliard dolarů nemohli provozovat pouze dva lidé – Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwellová. Podle něj je nezbytné odhalit další spiklence, kteří se na těchto zločinech podíleli. Ministerstvo spravedlnosti se k důvodům rozsáhlých úprav zatím oficiálně nevyjádřilo, ačkoliv jeho představitelé dříve argumentovali ochranou důvěrné komunikace mezi právníkem a klientem.
Kongresman Khanna si povšiml, že i materiály předložené zákonodárcům k nahlédnutí v pondělí stále obsahovaly stejné úpravy jako verze pro veřejnost. Dokumenty podle něj dorazily na ministerstvo již začerněné přímo od FBI a z materiálů velké poroty. To vyvolává otázky, zda kariérní právníci na ministerstvu vůbec mají k dispozici kompletní a nezkrácenou produkci všech spisů, jak vyžaduje zákon.
Massie vyjádřil naději, že ministerstvo spravedlnosti svou chybu napraví bez nutnosti vleklého konfliktu. Navrhl, aby úřad dostal příležitost uznat nadměrné úpravy a jména zmíněných mužů sám odtajnil. Ve středu má před sněmovním výborem vypovídat generální prokurátorka Pam Bondi, od které budou zákonodárci obou stran požadovat jasné odpovědi na to, jak bylo se spisy nakládáno.
Celý proces prověřování bude podle Raskina velmi zdlouhavý a náročný, protože z milionů stran se mu zatím podařilo prostudovat jen zlomek. Přesto dosavadní nálezy posilují přesvědčení mnoha zákonodárců, že boj o plné zveřejnění Epsteinových spisů zdaleka nekončí. Podle Khanny je zřejmé, že někteří mocní muži jsou nadále chráněni, a úřady musí začít jednat v souladu s literou zákona.
Britská policie v současné době prověřuje podezření, že Andrew Mountbatten-Windsor předával důvěrné informace ze své role vládního obchodního zmocněnce odsouzenému agresorovi Jeffreymu Epsteinovi. Podle dokumentů, které začátkem měsíce zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti, měl přeposílat oficiální zprávy o zahraničních cestách do Singapuru, Hongkongu či Vietnamu z let 2010 a 2011. Mluvčí policie v Thames Valley potvrdil přijetí podnětu a uvedl, že informace jsou vyhodnocovány standardním postupem.
Zdroj: Libor Novák