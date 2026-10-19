Kreml navrhnul uspořádání summitu o Ukrajině. Má se ho zúčastnit Čína a USA, Kyjev ne

Libor Novák

19. října 2026 11:36

Rusko, Kreml
Rusko, Kreml Foto: Pixabay

Moskva navrhla uspořádání trilaterálního summitu na vysoké úrovni, kterého by se měli zúčastnit představitelé Ruska, Spojených států a Číny. Hlavním cílem tohoto plánovaného setkání má být vyjednání dohody o ukončení dlouhotrvající války na Ukrajině. Kyjev a Evropská unie však v této souvislosti čelí vážnému riziku, že budou z klíčových diplomatických jednání zcela vyčleněny.

Podle informací deníku Wall Street Journal by se tato schůzka mohla uskutečnit v čínském městě Šen-čen v průběhu měsíce listopadu. Moskva navrhla, že by se rozhovory mohly odehrát na okraj nadcházejícího summitu Rady pro asijsko-pacifickou hospodářskou spolupráci. Vzájemná jednání by měla přinést dohodu, která by byla výhodná pro Ruskou federaci po téměř pěti letech probíhajícího konfliktu.

Kreml se k těmto zprávám staví prozatím zdrženlivě, ale samotnou možnost konání takového summitu zcela nevylučuje. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že v současné době neexistuje jasné porozumění ohledně přesné podoby setkání či jeho agendy. Všechny tři zúčastněné strany však podle jeho vyjádření uznávají teoretickou možnost, že by k takové schůzce mohlo dojít.

Zpráva o možném summitu přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump v posledních dnech výrazně vystupňoval tlak na ukrajinskou stranu. Trump nedávno uzavřel s Kremlem dohodu o dodávkách nafty a naléhavě vyzýval Kyjev, aby okamžitě zastavil útoky na ruská energetická zařízení a rafinerie. Současně nešetřil ostrou kritikou na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Americký prezident zveřejnil na své sociální síti Truth Social rozsáhlý a ostrý příspěvek zaměřený na aktuální poměry na napadené Ukrajině. Uvedl v něm, že ukrajinská země se nachází v troskách a velká část jejího území je nenávratně ztracena. Dodal také, že Ukrajina přišla o přístup k mořím a její mužská populace je silně poznamenána ztrátami na životech a zraněními.

Rusko a Ukrajina vedou ozbrojený konflikt od února roku 2022, kdy moskevské síly zahájily plnohodnotnou invazi na ukrajinské území. Pozemní bojiště se však v poslední době z velké části ustálilo a zaměřilo se na východní region Donbasu. Situaci nadále komplikují probíhající vzdušné útoky a hluboké neshody mezi spojenci ohledně budoucího směřování mírových snah.

Případná účast amerického prezidenta na schůzce s Vladimirem Putinem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem by mohla zásadně změnit dosavadní diplomatický kurz západních spojenců. Washington prozatím oficiálně potvrdil pouze obrysy diplomatických kontaktů, aniž by upřesnil konečnou podobu účasti na navrhovaném čínském summitu. Evropské státy sledují tento vývoj s rostoucí obavou, neboť jakékoliv dohody uzavřené bez jejich přítomnosti mohou ohrozit regionální stabilitu.

Samotná přítomnost čínské strany na případném setkání naznačuje širší přeskupování geopolitických sil v probíhajícím mezinárodním konfliktu. Moskva se snaží využít oslabené pozice Kyjeva a změněného postoje americké administrativy ve svůj prospěch. Analytici podle webu Politico upozorňují, že dynamika kolem navrhovaného summitu odráží snahu hlavních mocností ovlivnit konečné uspořádání poměrů ve východní Evropě.

Budoucí podoba případných mírových rozhovorů na nejvyšší úrovni zůstává nadále velmi nejistá vzhledem k ostrým postojům jednotlivých aktérů. Zatímco Kreml prosazuje řešení odpovídající jeho strategickým zájmům, ukrajinské vedení trvá na zachování své územní celistvosti a suverenity. 

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Zdroj: Lucie Podzimková

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