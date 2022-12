Kreml odmítl požadavek Bidena, kterým si podmiňoval jednání s Putinem

"Co v podstatě řekl prezident Biden? Řekl, že jednání budou možná jedině poté, co Putin z Ukrajiny odejde," okomentoval Bidenovy podmínky ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov. "To nepřichází v úvahu, speciální vojenská operace pokračuje," zdůraznil mluvčí. Jako "speciální vojenskou operaci" Rusko označuje svou invazi na Ukrajinu.

Biden ve čtvrtek před novináři prohlásil, že s ruským prezidentem by se k jednání sešel jen po konzultacích v rámci Severoatlantické aliance ve chvíli, kdy by dal šéf Kremlu jasně najevo úmysl ruskou agresi na Ukrajině ukončit. Biden dodal, že Putin to zatím neudělal.