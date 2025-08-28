Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve středu prohlásil, že Rusko má k myšlence rozmístění evropských mírových jednotek na ukrajinském území negativní postoj. Tímto výrokem zpochybnil dřívější tvrzení Donalda Trumpa, který se nechal slyšet, že ruský prezident Vladimir Putin nemá s takovou misí problém. Podle Peskova byla expanze NATO na východ v posledním čtvrtstoletí jedním z hlavních důvodů, které vedly k ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.
Ve středu se Rusko jasně postavilo proti myšlence rozmístění evropských mírových sil na ukrajinském území. Tento postoj zásadně odporuje dřívějším výrokům amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se nechal slyšet, že ruský vůdce Vladimir Putin s takovým řešením souhlasí.
Mluvčí Kremlu, Dmitrij Peskov, během tiskové konference zdůraznil, že Moskva má k otázce vyslání evropských vojáků na Ukrajinu jednoznačně „negativní postoj“. Dále uvedl, že jedním z hlavních kořenů a příčin ruské invaze z roku 2022 bylo rozšiřování Severoatlantické aliance, ke kterému docházelo v uplynulém čtvrtstoletí. Jeho slova tak opět podtrhují oficiální narativ Kremlu.
Tyto komentáře navíc zpochybňují předchozí tvrzení Donalda Trumpa. Ten v únoru, při jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, prohlásil, že se Vladimira Putina na možnost evropské mírové mise přímo zeptal a dostalo se mu ujištění, že s tím „nemá problém“.
Ukrajina na druhou stranu od začátku konfliktu neústupně požaduje bezpečnostní záruky od západních zemí jako klíčovou podmínku pro jakoukoliv dohodu. Podle Kyjeva je to jediná cesta, jak se v budoucnu vyhnout dalším podobným útokům.
Snaha o zajištění těchto záruk se zrychlila po srpnovém setkání evropských lídrů v Bílém domě, kde Trump naléhal na uspořádání summitu mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a Vladimirem Putinem.
Od tohoto setkání ovšem frustrace narůstá, protože Moskva neprojevuje ochotu k rychlému zapojení do mírových jednání. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov den po schůzce v Bílém domě řekl, že jakýkoliv summit by musel být připravován důkladně, „krok za krokem, postupně, počínaje expertní úrovní“.
Rusko zároveň posiluje své požadavky, které zahrnují i to, aby Ukrajina postoupila Rusku další území na východě země. Kyjev se ale k takovým ústupkům staví odmítavě. Prezident Zelenskyj už dříve prohlásil, že se Ukrajina nevzdá východního Donbasu, protože by to pro Putina znamenalo odrazový můstek pro budoucí invaze.
Zatímco Moskva a Kyjev se drží svých pozic, situace se stává stále více patovou. Nejenže se liší v pohledu na budoucí mírové uspořádání, ale také v základních otázkách, které vedly k invazi. Otevřené rozporování Trumpových slov navíc přidává na složitosti mezinárodních vztahů a ztěžuje snahy o nalezení diplomatického řešení konfliktu.
