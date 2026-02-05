Kyjev a Moskva si vyměňují zajatce, potvrdil Zelenskyj. Ruský útok se po vypnutí Starlinku hroutí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil konání výměny zajatců, o které dříve informoval zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff. V příspěvku na sociální síti X Zelenskyj uvedl, že se domů vrací 157 Ukrajinců. Mezi osvobozenými jsou vojáci ozbrojených sil, příslušníci národní gardy i státní pohraniční služby, a to v hodnostech od vojáků přes seržanty až po důstojníky.

Kromě obránců se z ruského zajetí vracejí také civilisté. Prezident zdůraznil, že většina z nich byla držena v zajetí již od roku 2022. Zelenskyj podotkl, že tato výměna přišla po dlouhé pauze a její uskutečnění označil za kriticky důležité. Přislíbil také pokračování prací na propuštění všech zbývajících osob, aby se každá rodina mohla dočkat návratu svých blízkých.

Podle Steva Witkoffa se USA, Ukrajina a Rusko dohodly na výměně celkem 314 vězňů. Jde o první takovou operaci po pěti měsících. Witkoff uvedl, že tohoto výsledku bylo dosaženo díky podrobným a produktivním mírovým rozhovorům. I když podle něj zbývá ještě hodně práce, tyto kroky dokazují, že vytrvalé diplomatické zapojení přináší hmatatelné výsledky a posouvá úsilí o ukončení války na Ukrajině.

Witkoff dodal, že diskuse budou pokračovat a další pokrok se očekává v následujících týdnech. Rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem v Abú Dhabí, které byly klíčové pro tuto dohodu, byly podle mluvčí ukrajinského vyjednavače Rustema Umerova již ukončeny. Tuto informaci potvrdily ukrajinské i západní tiskové agentury s odkazem na mluvčí Dianu Davitjanovou.

Paralelně s diplomatickými úspěchy se objevují zprávy o problémech na bojišti, kterým čelí ruská armáda. Technický poradce ukrajinského ministerstva obrany Serhij „Flash“ Beskrestnov na Facebooku uvedl, že vypnutí terminálů Starlink používaných ruskými jednotkami má na jejich operace katastrofální dopad. Podle jeho tvrzení se v mnoha oblastech zhroutilo velení a byly zastaveny útočné operace.

Vypnutí těchto komunikačních systémů podle Beskrestnova paralyzovalo koordinaci ruských vojsk přímo v terénu. Tato situace doplňuje aktuální dění, kdy se diplomatický posun v otázce zajatců střetává s pokračujícími vojenskými operacemi a technologickými zásahy do průběhu bojů. Ukrajinská strana deklaruje, že bude i nadále pracovat na prověření každého jména v seznamech zajatců.

Británie se po zveřejnění Epsteinových dokumentů zmítá v krizi. Pod Starmerem se láme větev

Zelenskyj řekl, kolik ukrajinských vojáků zemřelo od začátku války

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu poprvé po delší době aktualizoval oficiální bilanci ztrát ukrajinské armády. V předtočeném rozhovoru pro francouzskou televizi France 2 uvedl, že od začátku ruské invaze v plném rozsahu v únoru 2022 padlo v boji 55 000 ukrajinských vojáků. Toto číslo zahrnuje jak vojáky z povolání, tak mobilizované záložníky, přičemž prezident doplnil, že značný počet dalších osob zůstává nezvěstný.
Plán ukrajinské armády eliminovat 50 000 ruských vojáků měsíčně znepokojil odborníky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vytyčil své armádě a novému ministrovi obrany Mychajlu Fedorovovi ambiciózní, ale krvavý cíl: zvýšit počet eliminovaných ruských vojáků na 50 000 měsíčně. Tato strategie má podle Kyjeva učinit náklady na válku pro Kreml neúnosnými a vynutit si „mír skrze sílu“. Zatímco v prosinci dosáhly ruské ztráty podle ukrajinských údajů 35 000 mužů, nová hranice má Moskvu definitivně zlomit.

Unikát letošní olympiády: Sportovci obdrží nejdražší medaile v historii her

Je hotovo. Umělá inteligence dosáhla lidské úrovně, tvrdí část vědců

Jan Darmovzal popsal drastické podmínky venezuelského vězení. Dodnes má zdravotní problémy

OSN stojí před kolapsem, varoval Guterres. Podle nejhorších scénářů nastane za pár měsíců

Svět spadnul do nejistoty. Jaderné smlouvy exspirovaly, jaderný konflikt hrozí víc než kdy dřív

Plzeň prošla ligovou fází Evropské ligy jako nůž máslem. Po Portu neprohrála ani s Basilejí

Kyjev chystá strategii „ocelový dikobraz.“ Pokud zůstane proti Rusku opuštěný, aktivuje plán B

