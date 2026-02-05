Kyjev a Moskva si vyměňují zajatce, potvrdil Zelenskyj. Ruský útok se po vypnutí Starlinku hroutí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil konání výměny zajatců, o které dříve informoval zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff. V příspěvku na sociální síti X Zelenskyj uvedl, že se domů vrací 157 Ukrajinců. Mezi osvobozenými jsou vojáci ozbrojených sil, příslušníci národní gardy i státní pohraniční služby, a to v hodnostech od vojáků přes seržanty až po důstojníky.
Kromě obránců se z ruského zajetí vracejí také civilisté. Prezident zdůraznil, že většina z nich byla držena v zajetí již od roku 2022. Zelenskyj podotkl, že tato výměna přišla po dlouhé pauze a její uskutečnění označil za kriticky důležité. Přislíbil také pokračování prací na propuštění všech zbývajících osob, aby se každá rodina mohla dočkat návratu svých blízkých.
Podle Steva Witkoffa se USA, Ukrajina a Rusko dohodly na výměně celkem 314 vězňů. Jde o první takovou operaci po pěti měsících. Witkoff uvedl, že tohoto výsledku bylo dosaženo díky podrobným a produktivním mírovým rozhovorům. I když podle něj zbývá ještě hodně práce, tyto kroky dokazují, že vytrvalé diplomatické zapojení přináší hmatatelné výsledky a posouvá úsilí o ukončení války na Ukrajině.
Witkoff dodal, že diskuse budou pokračovat a další pokrok se očekává v následujících týdnech. Rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem v Abú Dhabí, které byly klíčové pro tuto dohodu, byly podle mluvčí ukrajinského vyjednavače Rustema Umerova již ukončeny. Tuto informaci potvrdily ukrajinské i západní tiskové agentury s odkazem na mluvčí Dianu Davitjanovou.
Paralelně s diplomatickými úspěchy se objevují zprávy o problémech na bojišti, kterým čelí ruská armáda. Technický poradce ukrajinského ministerstva obrany Serhij „Flash“ Beskrestnov na Facebooku uvedl, že vypnutí terminálů Starlink používaných ruskými jednotkami má na jejich operace katastrofální dopad. Podle jeho tvrzení se v mnoha oblastech zhroutilo velení a byly zastaveny útočné operace.
Vypnutí těchto komunikačních systémů podle Beskrestnova paralyzovalo koordinaci ruských vojsk přímo v terénu. Tato situace doplňuje aktuální dění, kdy se diplomatický posun v otázce zajatců střetává s pokračujícími vojenskými operacemi a technologickými zásahy do průběhu bojů. Ukrajinská strana deklaruje, že bude i nadále pracovat na prověření každého jména v seznamech zajatců.
Kyjev se v obavách z nespolehlivosti západních bezpečnostních záruk připravuje na scénář, ve kterém bude muset čelit ruské hrozbě zcela sám. Strategie pojmenovaná „ocelový dikobraz“ (steel porcupine) představuje ukrajinský plán B pro případ, že sliby spojenců v rámci případné mírové dohody nebudou stačit k odrazení Vladimira Putina od dalšího útoku.
Zdroj: Libor Novák