Kyjev: Ruská střela, která zasáhla vládní budovu v Kyjevě, obsahovala součástky z USA

Libor Novák

10. září 2025 16:24

Rusové zasáhli vládní budovu v Kyjevě
Rusové zasáhli vládní budovu v Kyjevě Foto: X/Volodymyr Zelenskyj

Ukrajinští představitelé oznámili, že ruská střela, která v neděli zasáhla vládní budovu v Kyjevě, obsahovala desítky cizích součástek, včetně čipů a dalších elektronických komponent, vyrobených ve Spojených státech. Střela Iskander 9M727 pravděpodobně nevybuchla proto, že byla poškozena ukrajinskou protivzdušnou obranou.

Vladyslav Vlasiuk, ukrajinský vládní zmocněnec pro sankční politiku, zveřejnil fotografie poškozené střely a seznam nalezených komponent. Ten zahrnuje 35 dílů od amerických výrobců, jako jsou Texas Instruments, Analog Devices a Altera, a dále také součástky od japonských, britských a švýcarských společností. Sériová čísla odhalují, že některé díly byly vyrobeny před lety, zatímco jiné poměrně nedávno, a to dokonce až po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.

Západní země, včetně těch uvedených na seznamu, uvalily na podobné součástky přísné sankce a exportní omezení, aby zabránily jejich použití Ruskem. Moskva však našla způsoby, jak se těmto opatřením vyhnout. Například německá společnost Infineon Technologies, která vlastní americkou společnost Cypress Semiconductor, pro CNN uvedla, že přijala „rozsáhlá opatření“, aby se její produkty nedostávaly do Ruska. Společnost však ročně vyrobí kolem 30 miliard čipů, což podle mluvčího ztěžuje kontrolu prodeje v celém životním cyklu produktu. Jiné společnosti se k dotazům CNN nevyjádřily.

Ačkoliv střela obsahovala desítky západních dílů, Vlasiuk poznamenal, že je jich tam méně než v raketách analyzovaných v dřívějších fázích války. Řekl, že v současné době je ve střelách méně komponent z Evropy a USA a více z Ruska a Běloruska. Většina nalezených zahraničních dílů jsou komponenty s tzv. dvojím užitím, což znamená, že byly původně navrženy pro civilní využití. Patří sem například americké čipy určené pro domácí elektroniku, chytrá zařízení nebo herní konzole, které byly použity v ruských bombách, střelách a dronech.

Senátní podvýbor pro vyšetřování zjistil, že komponenty vyrobené v USA „i nadále navádějí a pohánějí ruské zbraně, které denně zabíjejí Ukrajince“. Podvýbor uvedl, že společnosti sídlící v Číně, Kazachstánu a dalších zemích mohou tyto díly nakoupit a následně je prodat do Ruska.

před 2 hodinami

Kreml k incidentu v Polsku mlčí. Drony letěly z Ukrajiny, řekl ruský diplomat

Související

MiG-29 polské armády, foto: Radomil – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0

Polsko sestřelilo jen čtvrtinu dronů. Výrazně méně než dokáže sestřelovat Ukrajina

Během incidentu, kdy ruské drony narušily polský vzdušný prostor, se Polsku podařilo sestřelit pouze čtyři z devatenácti až dvou desítek dronů. To je výrazně nižší úspěšnost, než jakou dlouhodobě prokazuje Ukrajina, která je schopna zlikvidovat naprostou většinu útočících bezpilotních strojů. Například při nedávném ranním útoku se Ukrajině podařilo sestřelit 386 ze 415 dronů, což představuje úspěšnost 93 %.

Více souvisejících

válka na Ukrajině Ukrajina

Aktuálně se děje

před 9 minutami

před 58 minutami

MiG-29 polské armády, foto: Radomil – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0

Polsko sestřelilo jen čtvrtinu dronů. Výrazně méně než dokáže sestřelovat Ukrajina

Během incidentu, kdy ruské drony narušily polský vzdušný prostor, se Polsku podařilo sestřelit pouze čtyři z devatenácti až dvou desítek dronů. To je výrazně nižší úspěšnost, než jakou dlouhodobě prokazuje Ukrajina, která je schopna zlikvidovat naprostou většinu útočících bezpilotních strojů. Například při nedávném ranním útoku se Ukrajině podařilo sestřelit 386 ze 415 dronů, což představuje úspěšnost 93 %.

před 1 hodinou

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

Rusové útok drony na Polsko podle analytiků chystali měsíce

V úterý v noci došlo k úmyslnému ruskému útoku na Polsko, při němž na jeho území vletěly drony. Polská vláda událost popsala jako „bezprecedentní narušení vzdušného prostoru“ a „rozsáhlou provokaci“. Všechny dostupné informace podle webu Defense Express naznačují, že Moskva se na tyto i další útoky připravovala delší dobu.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Donald Tusk

"Obrovské množství" ruských dronů v Polsku: Jeden dopadl na dům, podle NATO nešlo o útok

Polský premiér Donald Tusk ve středu na sociální síti X uvedl, že v noci došlo k narušení polského vzdušného prostoru „obrovským množstvím ruských dronů“. Ty drony, které představovaly přímou hrozbu, byly sestřeleny. Dodal, že je v neustálém kontaktu s generálním tajemníkem NATO a se spojenci. Po událostech se v sídle premiéra konala mimořádná schůzka vlády.

před 7 hodinami

Izraelská armáda, ilustrační fotografie

Izrael podnikl v Kataru proti Hamásu letecký útok. Co o něm víme?

Izrael provedl letecký úder v katarské metropoli Dauhá, jehož cílem byli vysoce postavení představitelé hnutí Hamás. K úderu došlo v úterý odpoledne na obytnou budovu. Izraelské obranné síly prohlásily, že útok mířil na osoby „přímo odpovědné za brutální masakr ze 7. října“. Katar označil izraelské chování za „bezohledné“ a porušující mezinárodní právo.

před 8 hodinami

Polská armáda, ilustrační fotografie

Polské stíhačky sestřelily ve svém vzdušném prostoru ruské drony

Vzdušný prostor nad varšavským letištěm Fryderyka Chopina byl opět otevřen pro běžný provoz. K tomuto kroku došlo po vojenských manévrech, které proběhly kvůli aktivitám proti podezřelým ruským dronům. Tyto události, které vedly k dočasnému pozastavení letů, jsou nyní zažehnány a provoz letiště se plně obnovil.

před 9 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

Policie uzavřela vyšetřování případu vraždy dvou novorozenců na Rychnovsku

Výjimečný trest hrozí ženě, která je obviněna z vraždy dvou novorozenců v Dobrušce na Rychnovsku v Královéhradeckém kraji. Policie v těchto dnech ukončila vyšetřování případu a žalobcům předala obsáhlý spis. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy