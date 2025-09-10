Kyjev: Ruská střela, která zasáhla vládní budovu v Kyjevě, obsahovala součástky z USA

Ukrajinští představitelé oznámili, že ruská střela, která v neděli zasáhla vládní budovu v Kyjevě, obsahovala desítky cizích součástek, včetně čipů a dalších elektronických komponent, vyrobených ve Spojených státech. Střela Iskander 9M727 pravděpodobně nevybuchla proto, že byla poškozena ukrajinskou protivzdušnou obranou.
Vladyslav Vlasiuk, ukrajinský vládní zmocněnec pro sankční politiku, zveřejnil fotografie poškozené střely a seznam nalezených komponent. Ten zahrnuje 35 dílů od amerických výrobců, jako jsou Texas Instruments, Analog Devices a Altera, a dále také součástky od japonských, britských a švýcarských společností. Sériová čísla odhalují, že některé díly byly vyrobeny před lety, zatímco jiné poměrně nedávno, a to dokonce až po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.
Západní země, včetně těch uvedených na seznamu, uvalily na podobné součástky přísné sankce a exportní omezení, aby zabránily jejich použití Ruskem. Moskva však našla způsoby, jak se těmto opatřením vyhnout. Například německá společnost Infineon Technologies, která vlastní americkou společnost Cypress Semiconductor, pro CNN uvedla, že přijala „rozsáhlá opatření“, aby se její produkty nedostávaly do Ruska. Společnost však ročně vyrobí kolem 30 miliard čipů, což podle mluvčího ztěžuje kontrolu prodeje v celém životním cyklu produktu. Jiné společnosti se k dotazům CNN nevyjádřily.
Ačkoliv střela obsahovala desítky západních dílů, Vlasiuk poznamenal, že je jich tam méně než v raketách analyzovaných v dřívějších fázích války. Řekl, že v současné době je ve střelách méně komponent z Evropy a USA a více z Ruska a Běloruska. Většina nalezených zahraničních dílů jsou komponenty s tzv. dvojím užitím, což znamená, že byly původně navrženy pro civilní využití. Patří sem například americké čipy určené pro domácí elektroniku, chytrá zařízení nebo herní konzole, které byly použity v ruských bombách, střelách a dronech.
Senátní podvýbor pro vyšetřování zjistil, že komponenty vyrobené v USA „i nadále navádějí a pohánějí ruské zbraně, které denně zabíjejí Ukrajince“. Podvýbor uvedl, že společnosti sídlící v Číně, Kazachstánu a dalších zemích mohou tyto díly nakoupit a následně je prodat do Ruska.
Související
Polsko sestřelilo jen čtvrtinu dronů. Výrazně méně než dokáže sestřelovat Ukrajina
Kreml k incidentu v Polsku mlčí. Drony letěly z Ukrajiny, řekl ruský diplomat
Aktuálně se děje
před 9 minutami
Kyjev: Ruská střela, která zasáhla vládní budovu v Kyjevě, obsahovala součástky z USA
před 58 minutami
Polsko sestřelilo jen čtvrtinu dronů. Výrazně méně než dokáže sestřelovat Ukrajina
před 1 hodinou
Rusové útok drony na Polsko podle analytiků chystali měsíce
před 2 hodinami
NATO spustilo článek 4, potvrdil jeden ze šéfů diplomacie
před 2 hodinami
Kreml k incidentu v Polsku mlčí. Drony letěly z Ukrajiny, řekl ruský diplomat
před 3 hodinami
Polsko žádá o aktivaci článku 4, potvrdil Tusk po incidentu s ruskými drony
před 4 hodinami
Putin nás ohrožuje, shodují se vládní politici v reakci na drony v Polsku. Ozval se i Babiš
před 4 hodinami
Trump k ruským dronům v Polsku mlčí. Američtí politici ho vyzývají k činům
před 5 hodinami
Čtyři mrtví po srážce dvou aut u Dvora Králové. Nehodu vyšetřují kriminalisté
před 5 hodinami
Deštivé počasí si žádá výstrahu. Platí pro většinu území
před 6 hodinami
Kallasová: Ruské drony narušily polský vzdušný prostor úmyslně
před 6 hodinami
"Obrovské množství" ruských dronů v Polsku: Jeden dopadl na dům, podle NATO nešlo o útok
před 7 hodinami
Izrael podnikl v Kataru proti Hamásu letecký útok. Co o něm víme?
před 8 hodinami
Polské stíhačky sestřelily ve svém vzdušném prostoru ruské drony
před 9 hodinami
Předpověď počasí na středu slibuje déšť. Spadnou desítky milimetrů srážek
včera
Karel III. navštíví katolický pohřeb. Britové se rozloučí s vévodkyní Katharine
včera
Revoluce v pražském zdravotnictví. Motol a Homolka se spojí, rozhodl Válek
včera
Tragickou nehodu na Mostecku nepřežila jedna osoba
včera
Podezření na obecné ohrožení. Policie vyšetřuje nehodu autobusu se studenty
včera
Policie uzavřela vyšetřování případu vraždy dvou novorozenců na Rychnovsku
Výjimečný trest hrozí ženě, která je obviněna z vraždy dvou novorozenců v Dobrušce na Rychnovsku v Královéhradeckém kraji. Policie v těchto dnech ukončila vyšetřování případu a žalobcům předala obsáhlý spis.
Zdroj: Jan Hrabě