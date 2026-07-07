Le Penová je vinna, dostala náramek. Ve volbách ale kandidovat může

Lucie Podzimková

7. července 2026 15:28

Marine Le Penová
Marine Le Penová Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Světoznámá francouzský politička Marine Le Penová byla v úterý odsouzena za zneužití veřejných prostředků. Za mříže ale nemusí, dokonce by měla mít možnost zúčastnit se v příštím roce prezidentských voleb. O rozsudku informovala BBC

Soud uznal Le Penovou vinnou a uložil jí tříletý trest, který se skládá z roku s elektronickým náramkem a dvouleté podmínky. Politička má také zaplatit pokutu ve výši sto tisíc eur (přes 2,4 milionu korun). Jen na patnáct měsíců má zároveň fakticky zakázán výkon veřejných funkcí. 

Je tak naprosto na Le Penové, zdali se rozhodne příští rok kandidovat ve francouzských prezidentských volbách, v nichž už Emmanuel Macron nemůže obhajovat funkci. Dříve nicméně naznačila, že se nebude ucházet o hlasy za podmínek, které vyplývají z dnešního soudního rozhodnutí. 

Fakta byla podle soudkyně nezpochybnitelná. Ke zneužívání prostředků Evropské unie, které je třeba považovat za veřejné prostředky, docházelo po dobu jedenácti let, přičemž částka nakonec vyšplhala na 2,8 milionu eur. Peníze byly reálně určeny pro zaměstnance. Soudkyně konstatovala, že jednání Le Penová a dalších obžalovaných diskreditovalo evropské instituce a vytvářelo nerovné prostředí na poli politických stran. 

Le Penová po vynesení rozsudku opustila soudní síň, aniž by promluvila k přítomným novinářům. Nyní se tak netrpělivě očekává její večerní vystoupení ve francouzské televizi, kde by mohla nastínit svou budoucnost. Už se například spekuluje o tom, zda na prezidenta nebude kandidovat Jordan Bardella.

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Zdroj: Lucie Podzimková

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