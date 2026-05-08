Lékař se těšil na vysněnou dovolenou. Teď na MV Hondius léčí nakažené hantavirem

Americký lékař Stephen Kornfeld z Oregonu se vydal na palubu lodi MV Hondius v naději, že prožije životní dobrodružství při zkoumání Antarktidy a pozorování velryb. Místo zasloužené dovolené se však nečekaně stal hlavním zdravotníkem plavidla, které zasáhla smrtící nákaza hantaviru. Epidemie, která se na lodi rozšířila, vyřadila z provozu i oficiálního lodního lékaře a vyžádala si již tři oběti.
Mezi zemřelými je i starší manželský pár z Nizozemska. Předpokládá se, že se nakazili během prohlídky památek v Argentině ještě před naloděním. Muž zemřel přímo na lodi 11. dubna, jeho manželka podlehla nemoci později v nemocnici v Johannesburgu. Třetí obětí je další z cestujících. Původní lodní lékař byl rovněž evakuován do Jihoafrické republiky, kde zůstává v intenzivní péči, ale jeho stav se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zlepšuje.
Dr. Kornfeld pro CNN popsal, že se o pomoc přihlásil ve chvíli, kdy slyšel o prvním nemocném. Během krátké doby se situace dramaticky zhoršila. Hantavirus, konkrétně kmen Andes, je vzácný virus přenášený hlodavci, který se v tomto případě může šířit i blízkým kontaktem mezi lidmi. Inkubační doba činí jeden až šest týdnů a nemoc může velmi rychle přejít od mírných příznaků, jako je horečka a únava, k těžkému respiračnímu selhání.
Aktuálně se na palubě lodi, která směřuje na ostrov Tenerife, nachází přibližně 146 cestujících a členů posádky, včetně 17 Američanů. Příjezd do přístavu je naplánován na neděli, poté by se měli lidé rozjet do svých domovských zemí. Situaci komplikuje fakt, že asi 30 osob loď opustilo ještě předtím, než byl rozsah nákazy plně pochopen, což spustilo celosvětové pátrání po kontaktech v USA, Velké Británii či Kanadě.
Zatímco prezident Donald Trump vyjádřil naději, že situace je pod kontrolou a pracují na ní odborníci, v USA se ozývají i kritické hlasy. Oregonská poslankyně Janelle Bynum obvinila federální vládu, že občany na lodi zanedbává a neposkytuje jim jasné instrukce pro bezpečný návrat domů. Samotný Dr. Kornfeld vyjádřil úlevu, že nejvážněji nemocní jsou již v nemocnicích, protože na lodi by jim nebylo možné poskytnout nezbytnou intenzivní péči, která rozhoduje o přežití.
Aktuální volební model agentury NMS pro portál Novinky ukazuje, že politické scéně i nadále dominuje hnutí ANO. Pokud by se volby do Sněmovny konaly nyní, zvítězilo by se ziskem 32,5 procenta hlasů. Přestože jde o mírný pokles oproti výsledkům z loňského října, hnutí si udržuje výrazný náskok před svými konkurenty.
