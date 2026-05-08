Lékař se těšil na vysněnou dovolenou. Teď na MV Hondius léčí nakažené hantavirem

Libor Novák

8. května 2026 10:54

MV Hondius Foto: Oceanwide expeditions

Americký lékař Stephen Kornfeld z Oregonu se vydal na palubu lodi MV Hondius v naději, že prožije životní dobrodružství při zkoumání Antarktidy a pozorování velryb. Místo zasloužené dovolené se však nečekaně stal hlavním zdravotníkem plavidla, které zasáhla smrtící nákaza hantaviru. Epidemie, která se na lodi rozšířila, vyřadila z provozu i oficiálního lodního lékaře a vyžádala si již tři oběti.

Mezi zemřelými je i starší manželský pár z Nizozemska. Předpokládá se, že se nakazili během prohlídky památek v Argentině ještě před naloděním. Muž zemřel přímo na lodi 11. dubna, jeho manželka podlehla nemoci později v nemocnici v Johannesburgu. Třetí obětí je další z cestujících. Původní lodní lékař byl rovněž evakuován do Jihoafrické republiky, kde zůstává v intenzivní péči, ale jeho stav se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zlepšuje.

Dr. Kornfeld pro CNN popsal, že se o pomoc přihlásil ve chvíli, kdy slyšel o prvním nemocném. Během krátké doby se situace dramaticky zhoršila. Hantavirus, konkrétně kmen Andes, je vzácný virus přenášený hlodavci, který se v tomto případě může šířit i blízkým kontaktem mezi lidmi. Inkubační doba činí jeden až šest týdnů a nemoc může velmi rychle přejít od mírných příznaků, jako je horečka a únava, k těžkému respiračnímu selhání.

Aktuálně se na palubě lodi, která směřuje na ostrov Tenerife, nachází přibližně 146 cestujících a členů posádky, včetně 17 Američanů. Příjezd do přístavu je naplánován na neděli, poté by se měli lidé rozjet do svých domovských zemí. Situaci komplikuje fakt, že asi 30 osob loď opustilo ještě předtím, než byl rozsah nákazy plně pochopen, což spustilo celosvětové pátrání po kontaktech v USA, Velké Británii či Kanadě.

Zatímco prezident Donald Trump vyjádřil naději, že situace je pod kontrolou a pracují na ní odborníci, v USA se ozývají i kritické hlasy. Oregonská poslankyně Janelle Bynum obvinila federální vládu, že občany na lodi zanedbává a neposkytuje jim jasné instrukce pro bezpečný návrat domů. Samotný Dr. Kornfeld vyjádřil úlevu, že nejvážněji nemocní jsou již v nemocnicích, protože na lodi by jim nebylo možné poskytnout nezbytnou intenzivní péči, která rozhoduje o přežití.

Hantavirem se zřejmě nakazila i letuška. Na palubě letadla bylo téměř 400 lidí

WHO pátrá po původu hantaviru. Objevila pacienta nula

Představitelé Světové zdravotnické organizace (WHO) vnesli více světla do probíhajícího vyšetřování nákazy na palubě výletní lodi MV Hondius. Šéf organizace podrobně zrekapituloval dosud známé a potvrzené případy, které odstartovaly mezinárodní zdravotní pohotovost. Celý řetězec tragických událostí začal u muže, u něhož se první příznaky objevily již 6. dubna a který nemoci podlehl o pět dní později.
Případ lodi MV Hondius je pro vědce výjimečný. Jak se hantavirus šíří a hrozí další globální pandemie?

Výskyt infekčních onemocnění na palubách výletních lodí není pro epidemiology žádnou neznámou. Obvykle jde o střevní potíže způsobené noroviry nebo bakteriemi E. coli, případně o respirační nákazy, jak ukázala pandemie koronaviru. Současná situace na nizozemském plavidle M.V. Hondius je však podle odborníků něčím naprosto výjimečným a nečekaným.

Hantavirem se zřejmě nakazila i letuška. Na palubě letadla bylo téměř 400 lidí

Letecká společnost KLM potvrdila, že na palubě letu z jihoafrického Johannesburgu do Amsterdamu, kterým měla cestovat žena nakažená hantavirem, se nacházelo celkem 388 osob. Incident se odehrál 25. dubna a vyvolal rozsáhlá preventivní opatření ze strany nizozemských zdravotnických úřadů. Mezi lidmi na palubě bylo kromě cestujících také čtrnáct členů posádky.

Svět v pohotovosti. Loď MV Hondius opustilo 40 lidí, letadly odletěli domů

Situace kolem výletní lodi MV Hondius, kterou zasáhla vlna nákazy smrtícím hantavirem, nabírá na dramatičnosti. Podle nejnovějších informací nizozemského ministerstva zahraničí opustilo plavidlo na dálkovém britském území Svatá Helena mnohem více lidí, než se původně předpokládalo. Celkem se jedná o zhruba 40 cestujících, kteří se po první tragické události na lodi rozhodli nepokračovat v plavbě a vydali se do svých domovů komerčními lety.

Patří mezi nejsmrtelnější viry vůbec. Jak se hantavirus dokáže šířit mezi lidmi?

Lékaři a vědci v současnosti upírají veškerou pozornost k výletní lodi MV Hondius, na které se rozšířila nebezpečná nákaza hantavirem. Klíčem k pochopení toho, co se na palubě děje, je studie tragického ohniska v argentinské vesnici Epuyen z roku 2018. Tehdy jediná narozeninová oslava spustila řetězec událostí, který vedl k jedenácti úmrtím a poprvé detailně popsal, jak se specifický kmen viru zvaný Andes dokáže šířit přímo mezi lidmi.

