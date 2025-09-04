Leží 6 500 kilometrů od Ukrajiny. I přesto je jedno "asijské" město součástí ruské války.

4. září 2025 10:51

ruská vesnice v zimě.
ruská vesnice v zimě. Foto: Pixabay

Ačkoli se Vladivostok nachází tisíce kilometrů od Ukrajiny, i do tohoto města na dálném východě Ruska válka zasahuje. Její následky jsou zde jasně viditelné, píše BBC.

V přístavu Vladivostok, který leží v asijské části Ruska a blízko hranic s Čínou a Severní Koreou, je přítomnost války patrná. Na místním hřbitově se nacházejí dlouhé řady čerstvých hrobů ruských vojáků, kteří zemřeli na Ukrajině. V jiné části hřbitova byl postaven památník „hrdinům Speciální vojenské operace“ se sochou ozbrojeného ruského vojáka a nápisem: „Vojáci žijí věčně.“

Jeden z veteránů, třicetiletý Dmitrij Afanasjev, přišel ve válce o nohu. Nyní se se svými spoluhráči ze souboru Soyuz - místního para hokejového týmu - připravuje na trénink. Dmitrij byl mobilizován do boje na Ukrajině. Po výbuchu miny, která mu roztrhala nohu, si sám naložil škrtidlo a nechal se odtáhnout.

Svým zraněním se pochlubil své ženě chirurgyni a s klidným srdcem přijal fakt, že mu nohu budou muset amputovat. Tým, ve kterém Dmitrij hraje, byl vyloučen z posledních paralympijských her. Sám Afanasjev však doufá, že se jednou stane paralympijským šampionem.

Mezi obyvateli Vladivostoku panují různé nálady ohledně konfliktu na Ukrajině a vztahu se západem. Žena jménem Světlana se svěřila, že si přála, aby summit Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce něco změnil.

Vyjádřila naději, že se válka brzy skončí a ptala se, „odkud se bere všechna ta nenávist“. Jiný muž, Ilja, tvrdí, že válka jeho život v Rusku zásadně neovlivnila. Podle jeho slov se životní úroveň sice nezvyšuje, ale ani neklesá, a proto doufá v opětovné začlenění do globálního světa.

Mladí lidé, jako například místní hudebník Johnny London, se o situaci na Ukrajině příliš nebaví. Říká, že se o těchto věcech nehodlají bavit, protože je nemohou ovlivnit. Doufá, že se za pár let situace vrátí do normálu. Otázku, co je pro něj normální, zodpověděl jednoduše: „Žádná válka, to by bylo fajn.“ 

Navzdory kritickým pohledům se ale najdou i lidé jako Viktor, fanoušek prezidenta Putina. Viktor se domnívá, že Západ ztrácí svou moc a vliv. Poukazuje na to, že zatímco se v Číně sešli lídři Číny, Ruska a Indie, zástupci USA, Británie, Německa a Francie chyběli. Své názory na válku obhajuje a kritizuje novináře za „provokativní otázky“.

Je přesvědčen o tom, že Vladimir Putin a jeho politika vedou k „novému světovému řádu“. Tuto vizi podporuje i pouliční umělec Filipp Dulmačenko, který vytvořil gigantickou nástěnnou malbu Putina objímajícího sibiřského tygra. Malba je doprovázena větou, která se přeneseně vykládá jako „Úsvit začíná zde“. 

před 2 hodinami

Británie: Spojenci jsou připraveni podpořit Ukrajinu před i po mírové dohodě

Prezident Spojených států Donald Trump oznámil, že se v blízké době chystá promluvit s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trumpova slova zazněla během setkání s polským prezidentem Karolem Nawrockim v Oválné pracovně. Hovor s ukrajinskou hlavou státu byl stanoven na čtvrtek a má se týkat ukončení ruské invaze.

Zdroj: Libor Novák

