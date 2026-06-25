Lodě našly novou cestu Hormuzským průlivem. Nepřijatelné, bez našeho svolení už nikdo nepropluje, zuří Írán

Íránské revoluční gardy ve čtvrtek oznámily, že podniknou odpovídající opatření proti všem plavidlům, která se pokusí proplout Hormuzským průlivem bez povolení Teheránu. Podle prohlášení gard je bezpečný průjezd touto strategickou trasou možný pouze po trasách určených Íránem. Nově ohlášenou trasu, která nebyla s Teheránem zkoordinována, označily íránské síly za nepřijatelnou a za bezpečnostní riziko s tím, že zasáhnou proti lodím, které nesplní jejich požadavky.
Íránské revoluční gardy vydaly ve čtvrtek oficiální varování, ve kterém pohrozily zavedením tvrdých opatření proti všem plavidlům, která se pokusí proplout strategicky významným Hormuzským průlivem bez předchozího schválení ze strany Teheránu. Podle vyjádření této elitní vojenské složky je bezpečný tranzit přes klíčovou námořní cestu možný pouze tehdy, pokud lodě využijí výhradně koridory určené a schválené íránskými úřady. Jakákoliv jiná plavba bude považována za neoprávněnou.
Představitelé revolučních gard se v této souvislosti ostře ohradili proti nově ohlášené námořní trase, která byla zavedena bez jakékoliv koordinace s Teheránem. Íránská strana tento jednostranný krok označila za zcela nepřijatelný a z hlediska lodního provozu za vysoce rizikový. Velení gard zároveň deklarovalo, že je připraveno okamžitě vojensky zasáhnout proti všem plavidlům, která nebudou respektovat jejich striktně stanovené požadavky a pravidla.
Toto vyostřené íránské prohlášení přichází v době citlivých diplomatických jednání, kdy americký ministr zahraničí Marco Rubio navštěvuje Bahrajn. Šéf diplomacie Spojených států během své cesty ujistil spojence v Perském zálivu, že Washington je pevně odhodlán chránit jejich strategické a bezpečnostní zájmy. USA se v regionu aktuálně snaží vyjednat finální dohodu, která by vedla k úplnému ukončení válečného konfliktu s Íránem.
Navzdory otevřeným hrozbám ze strany íránských polovojenských jednotek se ve čtvrtek ráno uskutečnil úspěšný průjezd civilního plavidla touto ostře sledovanou oblastí. Ropný tanker s názvem Stoic Warrior, který se plaví pod liberijskou vlajkou, vyslal jasný signál o svém záměru proplout průlivem a bez ohledu na varování Teheránu pokračoval ve své plánované trase.
Tanker zahájil svou cestu v časných ranních hodinách, přičemž jeho kurz vedl nejprve podél pobřeží Spojených arabských emirátů a následně se stočil k Ománu. Posádka plavidla se záměrně držela v těsné blízkosti ománských břehů, aby minimalizovala riziko možného střetu s íránskými námořními silami.
Loď v rámci své plavby bezpečně obkroužila ománský poloostrov Musandam, přičemž po celou dobu manévrovala poměrně blízko pevniny. Tento specifický kurz kopíruje nově navrženou námořní trasu, kterou Omán vytyčil s cílem zajistit bezpečnější plavbu pro komerční flotily v době zvýšeného geopolitického napětí v regionu.
Na vzniku a prosazování této alternativní pobřežní cesty se významně podílela také Mezinárodní námořní organizace, která funguje jako specializovaná agentura Organizace spojených národů pro dohled nad globální lodní dopravou. Nový koridor má sloužit jako ochrana pro civilní plavidla před nepředvídatelnými kroky íránských gard, ačkoliv Teherán jeho legitimitu i nadále striktně odmítá.
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Zdroj: Libor Novák